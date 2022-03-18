«Грузинская мечта» отказалась от идеи заслушать Владимира Зеленского

Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла инициативу оппозиции об организации видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии. По словам спикера Шалвы Папуашвили, большинство не намерено рассматривать предложения парламентского меньшинства.

«Это абсурд, когда часть грузинской оппозиции выступает от имени украинской власти и говорит о том, кто чего хочет, кто хочет выступать с обращением, а кто нет. Они даже не спросили у властей Украины. Это ведь тоже показывает, в чем заключается их реальная цель – еще раз поднять истерию и т. д.», - сказал он.

По словам Папуашвили, никакой коммуникации между грузинскими и украинскими властями по вопросу выступления Владимира Зеленского не было. Член «Грузинской мечты» отметил, что к парламенту обратились оппозиционные партии «Лело» и «Единое национальное движение», а не президент Украины.

Он уверен, что в действительности оппозиция пытается лишь вызвать хаос и втянуть страну в войну: «Конечно, мы этого не допустим».

«Я подчеркиваю, что «Грузинская мечта» даже не будет рассматривать ни одну из инициатив «Национального движения» и «Лело», касающихся Украины», – сказал Шалва Папуашвили.

СОВА напоминает, что ранее Владимир Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании и Бундестагом Германии.

17 марта фракция «Лело для Грузии» выдвинула инициативу о том, чтобы парламент Грузии также заслушал украинского лидера. Позже депутат от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе сообщила, что администрация Зеленского готова обсудить этот вопрос.