Владимир Зеленский призвал Германию снести стену

Четвертая неделя войны в Украине. Президент Владимир Зеленский каждый день призывает страны Запада обеспечить безопасность его страны, и усилия постепенно дают результаты. США один за другим сжигают дипломатические мосты с Россией и увеличивают поставки вооружений в Украину, чтобы страна сама смогла «закрыть небо».

«Канцлер Шольц, снесите эту стену!» – президент Украины Владимир Зеленский продолжает взывать к Западу. После речи в американском Конгрессе украинский лидер обратился к немецкому Бундестагу. 16 марта Зеленский призвал американских законодателей вспомнить Перл-Харбор и 11 сентября. Сегодня он напомнил немцам о Берлинской стене, использовав фразу президента Рейгана, обращенную к советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Зеленский упрекнул Берлин в том, что тот поставил свои экономические интересы выше жизней тысяч украинцев, которые уже погибли в результате российского вторжения:

«За три недели войны за нашу жизнь, за нашу свободу мы убедились в том, что чувствовали раньше. И что вы, вероятно, пока не все замечаете. Но вы – как будто снова за стеной. Да, не Берлинской. Но посреди Европы. Между свободой и неволей. И стена эта крепнет с каждой бомбой, падающей на нашу землю, на Украину. С каждым решением, которое не принимается ради мира. Не принимается вами, хотя может помочь. Когда это произошло? Почему это возможно? Когда мы говорили вам, что «Северные потоки» – это оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ, что это экономика. Экономика. Экономика. Это был цемент для новой стены. Когда мы просили о превентивных санкциях, мы обращались к Европе, мы обращались ко многим странам. Мы обращались к вам. Санкции такие, чтобы агрессор почувствовал, что вы сила, мы видели затягивание. Мы почувствовали сопротивление. Мы поняли, что вы хотите продолжить экономику. Экономику. Экономику. И сейчас торговые маршруты между вами и государством, которое снова принесло в Европу жестокую войну, – колючая проволока над стеной. Над новой стеной, разделяющей Европу. Бывший актер, президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал однажды в Берлине: «Разрушьте эту стену!» И я хочу сказать теперь вам. Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену!»

Пока западные парламентарии стоя аплодируют словам президента Украины, призывающего заставить Москву остановить войну, в осажденных городах в результате бомбардировок гибнет мирное население. Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе, в подвалах которого прятались городские жители, и особенно надпись «ДЕТИ» перед зданием, которую буквально за день до обстрела зафиксировал спутник, сфотографировавший район города, где находился театр, придало выступлению президента Украины особенный оттенок.

Киев обвиняет Москву в варварском ведении войны. Но Россия продолжает настаивать, что не бомбит города. А разрушенный театр, из-под завалов которого сегодня начали доставать выживших людей, – провокация «боевиков батальона «Азов», которые якобы сами взорвали здание, чтобы обвинить Москву в военных преступлениях. Об этом, в частности, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Ну, кончено, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах ни монтировали, сколько бы видео-нарезок и фото-фейков ни было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными».

Впрочем, к мариупольскому театру сегодня добавились дом культуры и школа в городке Мерефа в Харьковской области. По поступающей информации погибли два десятка человек. Свидетельств неизбирательных бомбардировок уже настолько много, что даже американская администрация, до сих пор избегавшая использование термина «военные преступления» в отношении руководства России, вынуждена реагировать на самом высоком уровне. Президент Джо Байден впервые за все это время назвал своего российского коллегу «военным преступником», перейдя тем самым на совершенно новую стадию в отношениях между Вашингтоном и Москвой, по сути, означающей сжигание дипломатических мостов. Так как переговоров с военными преступниками США обычно не ведут:

«Вы спрашивали меня, скажу ли я…? О, я думаю, что он военный преступник».

Реакция Кремля не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что прощать Байдена за его высказывания в Москве не намерены:

«Наш президент очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации. Глава государства. Такие заявления господина Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. А главное, наверное, не может иметь право делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей. Которое сбросило атомную бомбу на страну, которая уже повержена и в чем не было абсолютно смысла. Я имею в виду Хиросиму и Нагасаки и т.д. и т.п. Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова».

Ранее президент США объявил о выделении дополнительных 800 млн долларов в военной помощи Украине:

«Теперь я еще раз использую свои президентские полномочия, чтобы активировать дополнительную помощь в области безопасности, чтобы продолжать помогать Украине отражать нападение России, дополнительные 800 миллионов долларов в виде помощи. Таким образом, общая сумма новой помощи США в области безопасности для Украины достигла одного миллиарда долларов только на этой неделе. В пакет входят 800 зенитных систем, чтобы убедиться, что украинские военные могут продолжать останавливать самолеты и вертолеты, которые атакуют их людей, и защищать украинское воздушное пространство. По просьбе президента Зеленского, мы определили и помогаем Украине приобретать дополнительные системы большей дальности и авиационные системы, а также боеприпасы для этих систем. Наша помощь также будет включать в себя беспилотники, что демонстрирует нашу приверженность отправке наших самых передовых систем в Украину для ее обороны».

Какие именно беспилотники будут переданы Украине, Байден не уточнил, но, согласно источникам американских СМИ, речь может идти о барражирующих боеприпасах Switchblade, более известных как дроны-камикадзе. Военные эксперты отмечают, что существуют две версии таких беспилотников – Switchblade 300 и Switchblade 600. Последняя оснащена противотанковыми снарядами.

Параллельно США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии. По данным американского Минфина, члены группы получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Москва же вслед за выходом из Совета Европы заявила о том, что не намерена выполнять и предписания Международного суда ООН, который приказал приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер до рассмотрения жалобы Киева на ложное толкование Москвой Конвенции о геноциде как предлоге для агрессии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обосновал отказ Москвы так:

«Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как «согласие сторон». Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание».

Тем временем, по данным ООН, на сегодняшний день уже более трех миллионов жителей Украины стали беженцами. Генсек Всемирной организации Антониу Гутерриш призвал Россию немедленно остановить войну. Правда, президент Путин явно не собирается прислушиваться ни к ООН, ни к кому бы то ни было еще:

«Все поставленные задачи, безусловно, будут решены».