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В России сообщили о запуске мультимодального маршрута в Абхазию
Российские железные дороги (РЖД) с 30 апреля по 30 сентября 2022 года запустят мультимодальный маршрут по «единому» билету в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«С 30 апреля по 30 сентября добраться до Абхазии будет значительно проще по системе единого билета», – говорится в сообщении.
По информации компании, доехав до Адлера на любом поезде дальнего следования, на вокзале можно пересесть на специальные автобусы, следующие до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухуми.
Другие новости дня
Иркутск: мэр района признал, что армия РФ воюет в Украине с 2014 года
Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия в Донбассе с 2014 года. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутской деревни Худякова Валерии Березовском. Первым на публикацию обратил внимание телеграм-канал "Сарма". Позже Фролов свой пост отредактировал.
Изначально мэр Иркутского района, член партии "Единая Россия" написал: "Первая командировка Валерия была на Украину в 2014 году, где он принимал участие в боевых действиях по контракту. 21 февраля 2022 года он позвонил своим родным и друзьям и сообщил, что едет в командировку в Украину. В марте 2022 года Валерий погиб".
Тем самым мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии властей, российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.
Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти в это время отрицали планы военного вторжения в Украину.
Несколько часов спустя Фролов убрал из текста фразу про командировку контрактника Березовского в 2014 году в Украину.
Взять комментарий у Фролова редакции не удалось. Чиновник бросил трубку, когда услышал вопрос о своем некрологе о погибшем солдате.
Валерий Березовский - одиннадцатый военнослужащий из Иркутской области, официально признанный убитым.
17 марта власти нескольких регионов Сибири сообщили о гибели военнослужащих в ходе так называемой "специальной операции" на территории Украины. О гибели военных написали власти Омской области, Хакасии, Тувы и Бурятии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.
«Грузинская мечта» отказалась от идеи заслушать Владимира Зеленского
Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла инициативу оппозиции об организации видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии. По словам спикера Шалвы Папуашвили, большинство не намерено рассматривать предложения парламентского меньшинства.
«Это абсурд, когда часть грузинской оппозиции выступает от имени украинской власти и говорит о том, кто чего хочет, кто хочет выступать с обращением, а кто нет. Они даже не спросили у властей Украины. Это ведь тоже показывает, в чем заключается их реальная цель – еще раз поднять истерию и т. д.», - сказал он.
По словам Папуашвили, никакой коммуникации между грузинскими и украинскими властями по вопросу выступления Владимира Зеленского не было. Член «Грузинской мечты» отметил, что к парламенту обратились оппозиционные партии «Лело» и «Единое национальное движение», а не президент Украины.
Он уверен, что в действительности оппозиция пытается лишь вызвать хаос и втянуть страну в войну: «Конечно, мы этого не допустим».
«Я подчеркиваю, что «Грузинская мечта» даже не будет рассматривать ни одну из инициатив «Национального движения» и «Лело», касающихся Украины», – сказал Шалва Папуашвили.
СОВА напоминает, что ранее Владимир Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании и Бундестагом Германии.
17 марта фракция «Лело для Грузии» выдвинула инициативу о том, чтобы парламент Грузии также заслушал украинского лидера. Позже депутат от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе сообщила, что администрация Зеленского готова обсудить этот вопрос.
В Украине погибли двое грузинских добровольцев
Двое грузинских добровольцев погибли на войне в Украине. Информацию распространил экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который также воюет в Украине и недавно стал рядовым украинской армии.
По информации канала «Мтавари», грузинские бойцы погибли в Киевской области, близ города Ирпень. Имена погибших не сообщаются.
В МИД Грузии пока не располагают информацией о смерти граждан Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Путин предложил Госдуме вновь назначить Набиуллину главой ЦБ
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Согласно федеральному закону "О Центральном банке", глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.
Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк с июня 2013 года. В 2017 году её полномочия были продлены ещё на пять лет. До того как занять этот пост Набиуллина в течение года была помощником президента России, а ранее возглавляла министерство экономического развития.
- С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза в отношении Банка России, введенные из-за российской военного вторжения на территорию Украины. Позже к ним присоединились США, Великобритания и Канада. Любые операции с валютными резервами российского Центробанка запрещены. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
- Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей. В ответ российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса национальной валюты, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж. Банк России повысил ключевую ставку с девяти с половиной до двадцати процентов годовых.
- Сегодня, 18 марта, состоится плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Впервые за два года Эльвира Набиуллина не будет проводить после заседания пресс-конференцию, сообщает "Коммерсантъ".
Британский медиарегулятор отозвал лицензию у RT
В Великобритании у телеканала RT отозвали лицензию на вещание. Об этом сообщает британский медиарегулятор Ofcom.
По словам регулятора, они приняли во внимание то, что RT финансируется российским государством, которое начало вторжение в другую страну. Кроме того, поводом для отзыва лицензии стали новые российские законы, "по сути, объявляющие вне закона любую независимую журналистику с нарративом, отличным от государственного".
"Мы считаем, что с учетом этих ограничений для RT было бы невозможно придерживаться принципа беспристрастности, заложенного в Вещательном кодексе", – отмечается в сообщении Ofcom.
Решение проверить, может ли RT сохранить лицензию на вещание, было принято на фоне проведения 29 расследований по поводу соблюдения принципа беспристрастности при освещении телеканалом российского вторжения в Украину, добавили в Ofcom.
За два дня до российского вторжения в Украину премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к медиарегулятору Ofcom c просьбой присмотреться к RT на предмет нарушения правил вещания. На четвертый день войны страны Евросоюза пришли к согласию, что российские государственные СМИ RT и Sputnik следует изгнать из европейского медиапространства.
Германия запретила вещание российского государственного телеканала RT на немецком языке, сославшись на отсутствие у него лицензии, еще 2 февраля. В ответ Россия отозвала лицензию у Deutsche Welle и начала процедуру признания этого СМИ "иностранным агентом". Ранее YouTube заблокировал канал RT DE в связи с распространением дезинформации о пандемии.
Страны Балтии и Польша отозвали лицензию у RT по собственной инициативе незадолго до начала войны. Глава RT Маргарита Симоньян находится под санкциями ЕС.
Дворкович ушёл с поста главы фонда «Сколково» после критики войны
Председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост, который он занимает с 2018 года. Об этом РБК сообщил представитель Дворковича.
Как рассказали изданию два источника, близких к "Сколково", Дворкович объявил о своем уходе 18 марта на встрече с сотрудниками фонда.
Ранее в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович выступил против войны России с Украиной. "Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – приводит издание слова Дворковича.
После этого секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал Дворковича "национал-предателем". Он предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича в "Сколково" зависит от его личного решения.
Антивоенные высказывания Дворковича осудил и его бывший коллега в правительстве, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший топливно-энергетический комплекс Дворкович "подсадил" российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые из-за санкций приостановили работу в России. В результате, по мнению Рогозина, было "поставлено под сомнение" право на передвижение миллионов людей.
Дворкович занимал пост председателя фонда "Сколково" с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. Он также возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
Главой фонда вместо Дворковича может стать Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления "Сколково".
Анатолий Бибилов призвал подписать соглашение «За честные выборы»
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал всех участников выборного процесса к честной, открытой борьбе. Он заявил о недопустимости ставить легитимность выборов под угрозу.
Бибилов предложил всем кандидатам в президенты подписать на базе ЦИК соглашение «За честные выборы» и неукоснительно ему следовать.
Отметим, что обращение сделано на фоне снятия с предвыборной гонки 12 кандидатов и обысков в Центризбиркоме.
«Важно не давать повода нашим внешним врагам дискредитировать чистоту выборов. Только народ Южной Осетии является источником власти в нашей стране. Призываю всех работать по закону», – заявил Бибилов.
Он призвал ЦИК не затягивать с процедурными вопросами и проводить все необходимые мероприятия вовремя, «все запрошенные на организацию выборов финансовые средства имеются».
Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.
Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором»
Президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне на ежегодном мероприятии в честь дня святого Патрика, резко отозвался о президенте России Владимире Путине. Он назвал его "кровавым диктатором" и "отъявленным бандитом, ведущим безнравственную войну против народа Украины".
Байден отметил роль Ирландии (день св.Патрика - традиционный ирландский праздник) – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию российской агрессии, подчеркнув, что "Путин платит за эту агрессию огромную цену".
Американский президент также упомянул в речи предстоящий ему завтра разговор по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, который "не верит, что демократия может быть устойчивой в 21-м веке".
- 16 марта 2022 года Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, в этот день Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
- 2 марта 2022 года действия России в Украине американский президент назвал "войной Путина", которая, по его словам, является преднамеренной и неспровоцированной.
Земфира выпустила клип «Не стреляйте» с кадрами войны в Украине
С её Youtube-канала удалены все клипы, кроме двух
Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".
Сообщается, что певица после начала войны покинула Россию.
С официального Youtube-канала Земфиры удалены все клипы и другие видео, кроме двух - кроме "Не стреляйте", это записанная в 2008 году кавер-версия песни украинской рок-группы "Океан Эльзы" "Вiдпусти".
Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию для проверок
Живущих в Москве граждан Украины вызывают в полицию на опросы и осматривают их мобильные телефоны.
О двух таких случаях стало известно правозащитному проекту "ОВД-Инфо". В первом случае речь идёт о студенте МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу. По его словам, у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть людей увезли в ОВД. Там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили телефоны - в частности, на предмет посещения оппозиционных пабликов и присутствия в фотогалерее националистической символики. Самого студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.
Еще одна гражданка Украины, работающая в Москве в сфере обслуживания, рассказала, что её и её знакомую вызвали в полицию на опрос, во время которого также осмотрели их телефоны. Девушка рассказала, что в этот момент в ОВД были ещё несколько граждан Украины.
Радио Свобода также известно о трёх подобных случаях, произошедших с украинцами, живущими в Москве.
Взрывы во Львове: ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу
Украинские власти сообщают о взрывах во Львове, в городе объявляли воздушную тревогу.
"Во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет", – сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", – уточнил мэр.
Позже он уточнил, что ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу. Его здания разрушены. Человеческих жертв, по предварительным данным, нет.
В 6:08 в городе была объявлена воздушная тревога, о ней сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОГА. Через 20 минут раздались первые взрывы, пишет "Щоденний Львiв".
Ранее украинские власти заявили, что в ночь на 13 марта российские войска выпустили восемь ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области, больше известному как Яворовский военный полигон. Он находится в 30 километрах от Львова.
Как позже сообщили местные власти, в результате обстрела Яворовского полигона не менее 35 человек погибли и еще 134 получили ранения.
По данным львовских властей, российские самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря, откуда и производились удары. "Самолетами из Саратова, из России, поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", – сказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, добавив, что всего по Яворову 13 марта были выпущены более 30 ракет. Часть из них удалось сбить, так как сработала система противовоздушной обороны.
С тех пор во Львове ежедневно объявляли воздушную тревогу, но ударов зафиксировано не было.
В Болгарии задержан бывший премьер-министр Бойко Борисов
В Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Он помещён под стражу на 24 часа, сообщило МВД Болгарии.
Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.
Как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием более 120 случаев неправомерного использования средств Евросоюза. Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.
Новость о задержании целого ряда бывших высокопоставленных чиновников прокомментировал действующий премьер-министр Болгарии Кирил Петков, написав на своей странице в фейсбуке: "Нет никого выше закона!"
Бойко Борисов трижды возглавлял правительство Болгарии с 2009 по 2021 годы. 13 марта он был переизбран на пост председателя партии ГЕРБ. Партия оказалась причастной к нескольким коррупционным скандалам, что вызвало крупные антиправительственные выступления в Болгарии.
Международная организация Transparency Internаtional относит Болгарию к государствам с наиболее высоким уровнем коррупции среди членов ЕС.
В Украине погиб командир костромского полка ВДВ
В ходе «специальной операции» в Украине погибли пятеро военных из Костромской области, в том числе командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает местное отделение ГТРК.
По данным телерадиокомпании, кроме полковника Сухарева, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев и капитан Алексей Никитин.
331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым Сухарев командовал с 2021 года, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.
По итогам летних учений 2017 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил полку звание «Ударный».
- Российское Министерство обороны раскрывало данные о потерях в ходе вооруженного конфликта в Украине лишь однажды – 2 марта, сообщив о гибели 498 военнослужащих.
- По данным газеты New York Times, которая ссылается на разведку США, эта цифра может быть значительно больше. С начала военного вторжения России на территорию Украины погибло более семи тысяч российских военнослужащих, свыше 14 тысяч раненых, утверждает NYT. Точные данные о потерях в условиях боевых действий получить невозможно.
Шойгу просит исключить Зеленского и Роднянского из «культурной повестки»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского, в прошлом актера и шоумена, и украинского продюсера Александра Роднянского «из культурной повестки» России.
Фотографию письма за подписью Шойгу публикуют издания «Медиазона» и The Insider, заявляя, что ее прислал источник, близкий к Минкульту.
«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», – говорится в письме.
Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в 2019 году, в 2000-2010-х годах сыграл в ряде фильмов, в том числе снятых в России, а также продюсировал сериал «Сваты», который до недавнего времени показывали по российскому телевидению.
Александр Роднянский – российско-украинский продюсер, он активно выступает против российского вторжения в Украину. Роднянский продюсировал такие фильмы, как «Сталинград», «Левиафан», «Обитаемый остров», «9-я рота», входит в жюри множества кинофестивалей. Кроме того, он возглавлял телеканал СТС и основал телеканал «1+1».
Марина Овсянникова: Мне очень страшно, но я остаюсь в России
Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала российского телевидения, рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что в данный момент скрывается у друзей, опасается уголовного преследования, «принимает успокоительные», но тем не менее не собирается покидать Россию и принимать предложение президента Франции Макрона об убежище, поскольку является «патриотом».
«Очень беспокоюсь о своих детях – 17-летнем сыне и 11-летней дочери. Оба ребенка в Москве, но не со мной, они в безопасности», – сообщила также Овсянникова, отметив, что акция, которую она провела, стала для ее родных «тяжелым ударом», что она не чувствует поддержки от них, а сын упрекнул ее в «разрушении жизни всех членов семьи».
Также Овсянникова рассказала о многочасовом допросе после того, как ее задержали. По ее словам, допрос вел заместитель руководителя отдела по борьбе с экстремизмом, которому «все время звонили его начальники». «Никто не верил, что я сама решилась на протест: все спрашивали, как я связана с Западом, кто меня надоумил», – сообщила редактор Первого канала, добавив, что пока против нее не заведено уголовное дело, однако проходит проверка.
«Мне очень страшно, но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад. Остается только говорить прямо и открыто», – резюмировала Овсянникова.
14 марта прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всем мире. В то время как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова, встала за спиной у Андреевой с плакатом: «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произнесла: «Остановите войну!» и «Нет войне!». Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине.
Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.
Радио Свобода/Радио Свободная Европа откроет бюро в Риге и Вильнюсе
Радио Свободная Европа/Радио Свобода откроет новые бюро – в столице Латвии Риге и в столице Литвы Вильнюсе. Корпорация объявила об этом 17 марта, спустя несколько дней после того, как московское бюро Радио Свобода было вынуждено прекратить работу из-за давления российских властей и угрозы безопасности журналистов.
В новых бюро в странах Балтии будут работать журналисты Русской службы Радио Свобода, ранее работавшие в Москве, а также редакция телеканала Настоящее Время и журналисты Белорусской службы Радио Свобода, которые были вынуждены покинуть Беларусь после волны репрессий властей этой страны против оппозиции и независимых медиа.
Как заявил президент корпорации Джейми Флай, «новые бюро позволят РСЕ/РС продолжить обращаться к нашей аудитории в России и Беларуси, несмотря на все усилия властей этих стран заглушить голос независимой журналистики. Мы станем еще активнее взаимодействию с аудиторией в России и Беларуси, мы будем предоставлять ей ту важнейшую информацию, которую граждане этих стран ждут от нас и в которой отчаянно нуждаются». Флай поблагодарил власти Литвы и Латвии за их поддержку свободы слова и помощь журналистам, вынужденным покинуть свои страны.
В Риге РСЕ/РС откроет мультимедийное бюро, в котором будут работать журналисты Русской службы и Настоящего Времени. В Риге разместится также новое подразделение корпорации - отдел журналистских расследований. В Вильнюсском бюро будут работать журналисты Белорусской службы Радио Свобода и участники проектов Настоящего Времени, предназначенных для русскоязычной аудитории Беларуси.
6 марта Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО «РСЕ/РС», представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.
Технической причиной банкротства ООО «РСЕ/РС» стал отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список «иностранных агентов». Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с «РСЕ/РС», внесены Министерством юстиции России в список «СМИ-иноагентов».
Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну.
Подписанный Владимиром Путиным 4 марта закон о наказании за якобы «ложную информацию об использовании вооруженных сил» предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты рассказывают об этих событиях из-за пределов России.
В Харьковской области при обстреле погибли более 20 человек
21 человек погиб, 25 ранены в ходе ракетного обстрела российскими войсками города Мерефа в Харьковской области - утверждает Харьковская областная прокуратура.
Артиллерийская атака произошла 17 марта в 3.30 утра по местному времени, разрушены общеобразовательная школа и городской Дом культуры.
Служба безопасности Украины по Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством гражданского населения. Российские военные, которые утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, удар не комментировали.
По-прежнему точно не известно, есть ли жертвы среди мирных жителей Мариуполя, которые находились в бомбоубежище под зданием оперного театра. Оно накануне было разрушено - как утверждают местные власти, в результате российского авиаудара. В Москве утверждают, что российские военные вчера не бомбили Мариуполь.
Утверждается, что в бомбоубежище могли находиться около 1000 человек. Звучали опасения, что многие из них погибли, однако утром представители украинских властей заявили, что бомбоубежище выдержало удар, и людей живыми начали извлекать из-под завалов. Однако нет данных о том, что спасательная операция завершена, в городе продолжаются бои.
Всего с момента начала российского вторжения, по данным ООН, в Украине погибли более 500 мирных жителей, речь идёт об официально подтверждённых случаях - в реальности число жертв может быть намного большим.
Алексей Двинянин освобожден от должности российского посла в Абхазии
Указом Владимира Путина Алексей Двинянин освобожден от должности посла Российской Федерации в самопровозглашенной республике Абхазия.
Алексей Двинянин был назначен послом России в Абхазии 30 марта 2018 года, сменив на этом посту Семена Григорьева, сообщает информагентство «Апсныпресс». До назначения послом в Абхазии Двинянин занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России (2009-2018 гг). С 2011 по 2018 год он также был заместителем главы российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью.
Как сообщалось на сайте МИД РФ, 15 декабря Двинянин завершил свою миссию в Абхазии и вернулся в Москву. Временным поверенным в делах Российской Федерации в республике был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Грузинская оппозиция предложила парламенту заслушать Зеленского
Оппозиционная фракция «Лело для Грузии» выступает с инициативой организовать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии, заявила депутат Саломе Самадашвили:
«Я хотела бы выступить с предложением к спикеру парламента и членам большинства. Наша партия «Лело за Грузию» берет на себя инициативу принять решение и пригласить героически борющегося президента Украины Зеленского выступить перед парламентом Грузии, как он выступал перед законодательными органами многих демократических стран».
По словам Самадашвили, это был бы самый правильный шаг, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Украине и показать позицию Грузия, сообщает SOVA.
В Минске нашли повешенным польского дезертира Эмиля Чечко
В Минске обнаружен повешенным бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года перешел границу и попросил убежища в Беларуси. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.
В сообщении ведомства говорится, что тело 25-летнего Чечко было обнаружено в квартире, где он жил. Рассматриваются версии как самоубийства, так и убийства. Другие подробности пока не сообщаются.
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в последний раз Чечко появлялся на публике накануне, он участвовал в стриме, в котором говорил, что в Украине якобы воюют «польские фашисты».
Польский военнослужащий перешел границу с Беларусью 16 декабря 2021 года. Он заявил, что не согласен с политикой властей Польши. Его выступления неоднократно транслировались по белорусскому телевидению. Дезертир, в частности, утверждал, что польские солдаты якобы расстреляли на границе сотни мигрантов, причем некоторых застрелил он лично. Эти слова ничем не были подтверждены. В Польше против Чечко возбудили уголовное дело за дезертирство.
Грузия не рассматривает вопрос строительства дороги в Чечню
Вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. Об этом говорится в заявлении министерства регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
«Хотим отреагировать на сообщения СМИ о том, что в ходе заседания Совета безопасности России обсуждался вопрос строительства грузино-чеченской дороги, и однозначно заявить, что Грузия никогда не рассматривала и не будет рассматривать вопрос строительства дороги, соединяющей с Чечней», – сказано в заявлении.
Как пишет СОВА, в министерстве регионального развития также обратились к СМИ, призвав их, «во избежание введения населения Грузии в заблуждение», не только распространять информацию, но и перепроверять её у официальных ведомств.
Отметим, что вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
В ходе заседания один из выступающих напомнил, что вопрос об открытии пограничного перехода в 2019 году был поднят на большой пресс-конференции Владимира Путина, и тогда президент РФ назвал эту идею хорошей, хотя в планах министерства транспорта она отсутствовала:
«Целесообразность реализации безусловно существует. Строительство дороги было начато еще в 90-х годах, но было прекращено из-за начала боевых действий. Дорога из Чечни в Грузию имеет очень большое стратегическое значение для Российской Федерации. Оно обеспечивает независимый выход в зарубежные страны: Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран».
Как заявил участник заседания Совбеза, «учитывая сложную ситуацию вокруг нашего государства, этот вопрос приобретает еще большую актуальность». В ответ Николай Патрушев сказал, что этот вопрос может быть включен в повестку дня.
О значимости строительства дороги, соединяющей республику с Грузией, в прошлом не раз заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, эта дорога имеет большое значение для Кавказа и ее строительство необходимо. Рамзан Кадыров говорил, что в Грозном «всегда готовы, как только скажет руководство», проложить несколько километров дороги в сторону Грузии.
«Я убежден, что придет время, когда расчистим завалы на дороге, ведущей из Чечни в Грузию, превратим ее в современную трассу дружбы между Россией и Грузией, а со временем и проложим по Аргунскому ущелью железную дорогу, которая свяжет через Грозный Москву, Тбилиси и Турцию!», – говорил Кадыров.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
В Цхинвали похоронили военного, погибшего на войне в Украине
В Цхинвали сегодня с воинскими почестями похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине.
Проводить в последний путь Бакаева пришли жители Южной Осетии, президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, российской посол Марат Кулахметов, представители югоосетинского Минобороны и 4-й военной базы.
Анатолий Бибилов заявил, что Андрей Бакаев – «осетин и русский, настоящий защитник». Югоосетинский лидер посмертно наградил Бакаева медалью «Защитнику Отечества».
«Андрей относится к поколению тех ребят, которые не видели спокойной жизни. Он, не раздумывая, решил помочь братскому народу, который оказался в трудной ситуации, как и другие наши защитники, которые сейчас находятся на передовой. Наша молодежь мужественно борется за свободу. Сегодня очень тяжелое время, мы пока не избавились от коронавируса, началась война. У каждого из нас разрывается сердце. Если бы не было таких людей, как Андрей, мы бы не защитили себя», – отметил Бибилов.
«Он понимал, куда он идет, но воинский долг был превыше всего. Дай Бог, чтобы те молодые люди, которые сражаются за свободу, вернулись живыми, здоровыми и с победой», – добавил он.
35-летний сержант Андрей Бакаев проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации. У него остались двое детей. Бакаев награжден Орденом Мужества России (посмертно).
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Прима-балерина Ольга Смирнова покинула Большой театр из-за войны
Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова приняла решение покинуть московскую сцену после начала боевых действий в Украине и продолжить свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.
Как отмечается в пресс-релизе, Смирнова выступила против российского вторжения в Украину, что сделало невозможным её дальнейшую работу в России .
1 марта балерина заявила в своём телеграм-канале? "Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию". "Дело даже не в том, что, наверное, у каждого второго россиянина на Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI-й. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров", — написала она.
Газета The New York Times отмечает, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за войны в Украине. Ольга Смирнова родилась в Санкт-Петербурге в 1991 году. В 2011 она окончила Академию русского балета имени Вагановой и была принята в труппу Большого театра.
Депутат Госдумы предложил «углубить интеграцию России с КНДР»
России следует усилить интеграцию с КНДР и снять с неё санкции. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, его слова приводит сайт партии. Депутат отметил, что Северная Корея активно выступает за снятие с России международных санкций.
Тайсаев — секретарь ЦК компартии, он избирается в Госдуму с 2011 года, а до этого был членом парламента Северной Осетии. Он заявил, что считает Северную Корею "маяком подлинного социализма во всём мире". Он поблагодарил северокорейский народ за "постоянную поддержку" Москвы.
Партия процитировала обращение Председателя депутатской группы дружбы при Верховном народном собрании КНДР Ли Чхоля к российской Госдуме. В тексте говорится, что Москва и Пхеньян вместе "подвергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада".
"Заокеанские негодяи пытаются уничтожить нас санкционными пакетами. Нас окружают цепью недружественных государств", — говорится в обращении северокорейского депутата к Госдуме. Он предложил двум странам "консолидироваться" и "укреплять свою роль на мировой арене".
- Международные санкции против КНДР, к которым присоединилась Москва, введены за развитие Пхеньяном собственных ракетной и ядерной военных программ.
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