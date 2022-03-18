Илья Шепелин: «Мы смеялись над пропагандой»

Российский телеканал «Дождь» в условиях цензуры был вынужден приостановить вещание после начала войны в Украине. Илья Шепелин – бывший ведущий программы Fake news, выходившей на «Дожде», сейчас находится в Тбилиси. Он рассказал о том, как устроен механизм пропаганды в России, зачем грузинскому обществу нужны русские и о том, когда россияне перестанут верить телевизору.