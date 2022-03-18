В Грузии назвали «неприятным фактом» назначение Георгия Лорткипанидзе на должность в Украине

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неприятным фактом» назначение чиновника правительства времен Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине.

Накануне одна из лидеров главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила в соцсети, что генерал Георгий Лорткипанидзе назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в Тбилиси Георгия Лорткипанидзе недавно обвинили в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

«Откуда «Национальное движение» знает, кто и где был назначен в Украине и тем более, кого назначают заместителем в контрразведке?! Вообще удивительно, почему у них есть эта информация. Однако, если это правда, то это вызывает сожаление, так как мы знаем, что Гия Лорткипанидзе является обвиняемым», — заявил Папуашвили.

По его словам, о причастности Лорткипанидзе к переправке Саакашвили через границу говорят свидетельские показания.

«Лорткипанидзе является организатором… Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал Папуашвили.

Вместе с тем спикер парламента подчеркнул, что какой-либо критики этого шага со стороны Тбилиси не будет.

«Сейчас не время говорить и рассматривать подобные вопросы», — подчеркнул Папуашвили.

В декабре 2021 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование Лорткипанидзе за оказание помощи экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.