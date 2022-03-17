Саакашвили отменил поход на Сухуми и Цхинвали

Очередное судебное заседание по делу Михаила Саакашвили запомнилось рядом его неожиданных заявлений. В частности, экс-президент говорил о возможных провокациях со стороны России, требовал лишить грузинской недвижимости всех россиян и допустил заключение под стражу действующего президента.

На судебный процесс бывший президент явился в футболке цветов украинского флага, специально пошитой для него дизайнером Демной Гвасалия. Михаил Саакашвили зажег свечу в память о погибших в Украине и призвал всех последовать призыву патриарха Илии Второго помолиться за мир в Украине. «Патриарх оказался смелее нашего правительства, которое боится упоминать Россию в качестве агрессора», – подчеркнул Саакашвили.

Далее он предупредил грузинских политиков о скорой провокации России, информацию о которой, по его словам, он получил из дипломатических источников влиятельной страны:

«Если вы посмотрите, никто не говорит о войне, кроме узкой группы правительства, и это объяснимо. На основе полученной информации я расшифровал, что они собираются предпринять: речь идет о плане, согласно которому планируется серия провокаций на наших оккупированных территориях или вблизи разделительной линии, в чем будет обвинена оппозиция Грузии, после чего российское правительство потребует от правительства Грузии немедленно объявить нейтралитет, на что получит согласие правительства. Они даже сняли специальный видеоклип. Выходит какая-то провокационная группа в соцсетях с сообщением, что русские танки покинули Цхинвали и Абхазию, и призывает воспользоваться моментом и захватить их. Они хотят спровоцировать нас. Ни один наш политик не должен идти в этом направлении, нам не нужно что-то предпринимать. Россия разгромно проигрывает в Украине».

Также Саакашвили призвал президента и премьера Грузии срочно вылететь в Киев и оказать посильную поддержку руководству Украины, пообещав оказать содействие по всем каналам как представитель власти этой страны. Тут же он предложил президенту Саломе Зурабишвили готовиться к тюрьме, так как ее действия подпадают под действия тех же статей, по которым судят его: это несанкционированное пересечение границы и покупка дорогостоящих люстр для президентского дворца. «Жду ее в соседней камере, научу ее, как правильно голодать», – пошутил он.

Далее экс-президент обрушился с угрозами на россиян, массово переехавших на жительство в Грузию. Эта публика, по мнению Саакашвили, может выполнить роль пятой колонны:

«Я хотел бы сказать о россиянах, которые массово скупают квартиры в Грузии. Конечно, правительство изменится, когда мир избавится от Путина. Но сейчас те, кто массово покупает квартиры, россияне, я даю им гарантию, что эти квартиры будут у вас конфискованы, а вырученные деньги будут переведены на восстановление Украины. Нам не нужны квартиры, купленные на украденные в России деньги, нам здесь не нужно русское этническое меньшинство, и очень хорошо, что его здесь нет, это всегда весомый повод для них ворваться в любую страну, захватить ее».

По словам депутата большинства Гиви Миканадзе, действия оппозиции и ее лидера идут вразрез с интересами Грузии:

«Заявления подсудимого Саакашвили – серьезная провокация. Оно направлено на создание напряжения в размеренной жизни страны. Пятая колонна в виде оппозиции заинтересована, чтобы Грузия была втянута в войну с Россией, и действует в своих узкопартийных интересах. Они считают, что распространение ложных новостей только наносит ущерб репутации страны и правительства. Прежде всего, они наносят ущерб будущим перспективам нашей страны, и это будет должным образом оценено общественностью. Силовые ведомства страны в круглосуточном режиме делают все зависящее, чтобы отвести угрозу войны».

Что касается поездки высших чиновников государства в поддержку Украины, то на предложение Саакашвили отреагировал вице-спикер парламента Гия Вольский. По его образному описанию, к виску Грузии приложен автомат Калашникова, и любое неосторожное движение может оказаться последним. «Мы не в том состоянии, чтобы делать резкие движения», – подытожил депутат.