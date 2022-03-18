Абхазский парламент опять остался без русских

Сегодня в конференц-зале Дома профсоюзов Абхазии в Сухуме состоялось открытое собрание Ассоциации по правовой и социальной помощи российским соотечественникам. Участники собрания обсудили итоги первого тура выборов в парламент Республики Абхазия, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат, и положение дел в среде российских соотечественников.

О нерешаемой из выборов в выборы проблеме возвращения в парламент русских в Абхазии рассуждают уже лет десять. Проблема в том, что русские, составляя около 11 процентов всего населения республики, проживают в Абхазии дисперсно, в основном в городах. В отличие, например, от армян, которые, проживая в ряде избирательных округов компактно, на каждых выборах получают свои три «законные» места в парламенте из 35. В первые послевоенные годы, благодаря авторитету основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба, действовало так называемое джентльменское соглашение, по которому в тех округах, где баллотировались представители русского и вообще славянского населения, абхазы выдвигаться в парламентарии не шли. И даже в парламенте четвертого созыва (2007-2012) было трое русских депутатов. Но после этого, когда на выборах в парламент пятого созыва резко возросло число претендентов на депутатское место, от этого соглашения отказались: кто, мол, победит в конкурентной борьбе, тот и победит…

И вот уже по итогам третьих выборов подряд русские не попадают в парламент. Правда, на этот раз баллотировался не один, как в 2017 году, а трое, выдвигалось же четверо (Вадим Мироненко не был зарегистрирован). Но Елена Жилинская, которая баллотировалась в округе №2 (Новый район Сухума) набрала лишь 56 голосов и заняла последнее место среди четверых кандидатов. Анна Калягина и Анетта Бганба (девичья фамилия Павелкова) набрали соответственно 91 и 45 голосов в округе №8 (Маяк, Сухум) и заняли предпоследнее и последнее места из семи кандидатов).

Елена Жилинская принимала участие в сегодняшнем собрании.

Председатель Ассоциации по правовой и социальной помощи российским соотечественникам в Абхазии Владимир Попов сказал в своем выступлении:

«В выборах в парламент Абхазии, которые прошли в субботу 12 марта, приняло участие 123 кандидата. Среди них лишь трое – русские. При этом ни среди избранных депутатов, ни среди кандидатов, вышедших во второй тур выборов, русских нет. Это не только печальная, но и крайне настораживающая новость, поскольку одна из крупных национальных групп Абхазии вновь не будет представлена в структуре законодательной власти республики. Если Абхазия – многонациональное государство, то должна быть и государственная национальная политика. К сожалению, в настоящее время русская диаспора в Абхазии разобщена и не представляет единой силы. В результате русская диаспора не участвует в общественно-политической жизни страны».

Владимир Попов предложил создать мозговой центр по решению этой проблемы – как в конце концов добиться представительства русского населения в абхазском парламенте. Но дальнейшая его речь была посвящена критике КСОРС - Координационного совета организаций российских соотечественников, которая даже не зарегистрирована в Минюсте и не стала объединяющим центром русских общин.

Его мысли продолжил руководитель общественной организации «Русское содружество» Сергей Пигарь:

«Конечно, Володя говорит эмоционально. Чувствуется, что – есть такое русское выражение – накипело. Ну и, конечно, многие здесь сидящие возмущены. И я раздосадован. Обуславливается все недавними выборами, итогами выборов. То есть итоги выборов нормальные, народ выбрал своих представителей – и все. Но русское сообщество не смогло – пусть на меня госпожа Жилинская не обижается – не смогло обеспечить подготовку, не смогло отнестись к этому серьезно, как к реальному политическому проекту, укрепляющему его позиции в Абхазии. И в силу этого, стыдно сказать, три кандидата не набрали в сумме двести голосов. Я считаю… да, мы все считаем, мы много говорили об этом… это очень серьезный прокол со стороны Россотрудничества, посольства России в Абхазии и лиц, отвечающих за данное направление в МИДе России, работающих далеко от нас, которых мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, настолько они далеки от нас».

Но дружная работа русского сообщества и помощь представителей РФ в подготовке и выдвижении самых достойных и подготовленных кандидатов – это одна сторона дела. Есть и другая – реформирование выборного законодательства, которое сейчас в целом не устраивает в Абхазии многих. Взять тот же избирательный округ №8, где многие посчитали несправедливым, что во второй не прошли бывший вице-президент республики Виталий Бганба, общественный деятель Астамур Какалия… Многие считают, что в Абхазии надо обязательно уходить от мажоритарной избирательной системы.

Председатель Федерации независимых профсоюзов Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Азарет Айба откликнулся на призыв к мозговому штурму решения проблемы:

«Нам надо подумать, как это можно сделать. Обратиться к президенту. На альтернативной основе избрать представителя русского народа, может, специально создать какой-то избирательный округ, чтоб кроме русских туда никто не приходил баллотироваться. Но что-то надо придумать, что-то надо сделать. Мы очень озабочены. На аппаратном совещании у нас в ФНПРА часто возникают эти вопросы».

Елена Жилинская обратилась к Попову:

«Я прекрасно понимаю, чем все это обусловлено. У меня такой вопрос. Любая организация, работа которой не противоречит Конституции, имеет право организоваться без создания юридического лица, руководствуясь уставными положениями. Это не запрещено, не является нарушением законодательства. Вопрос вам: а что вы сделали для того, чтобы сообщество русское могло бы выиграть? Я могу говорить о себе: я представитель русских в Абхазии в четвертом поколении, тоже имею высшее образование и немало лет стажа, занимаюсь общественной работой. Да, меня мало знают. Но рядом со мной никто не встал: ни КСОРС не встал, ни вы не встали».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия