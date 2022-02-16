Как добиться национального и гендерного представительства без квотирования?

Завтра на Абхазском телевидении начнутся теледебаты кандидатов в депутаты парламента республики, которые продлятся до дня голосования – 12 марта. Между тем наблюдатели присматриваются к тем, кто идет на выборы, и задаются вопросом, удастся ли в этот раз изменить ситуацию с национальным и гендерным представительством в законодательном органе.

В последнее десятилетие в абхазском обществе не раз обсуждалось, что в Народном Собрании – Парламенте Абхазии явно недостаточное представительство женщин (только одна на 35 парламентариев) и совершенно не представлены русские, хотя их около 11 процентов среди граждан Абхазии.

В этом году в депутаты парламента седьмого созыва выдвинут 131 человек, подавляющее большинство уже зарегистрированы кандидатами. Из них русских – четверо (пять лет назад баллотировался только один), и все в Сухуме: Елена Жилинская на Новом районе, Вадим Мироненко, Анна Калягина и Анетта Бганба, девичья фамилия которой Павелкова – на Маяке. Женщин выдвинуто 17: Гунда Квициния, Елена Жилинская, Мактина Ашуба, Рашида Айба, Анна Калягина, Анетта Бганба, Изольда Хагба, Алиса Гулария, Нонна Смыр, Натали Смыр, Мадина Бутба, Елена Чачхалия, Астанда Джопуа, Милана Цвижба, Гунда Цвижба, Сария Чамагуа, Анас Кишмария.

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало о национальном и гендерном представительстве в парламенте с двумя общественно-политическими деятелями. С Шамилем Адзынба сосредоточились на теме представительства русских. В первые послевоенные созывы национального квотирования, в отличие от выборов в Верховный совет в 1991 году, не было, но было так называемое джентльменское соглашение, по которому не только от избирательных округов с компактным армянским и грузинским населением избиралось по трое армян и грузин, но и от некоторых округов избирались русские. Но лет восемь назад подавляющее большинство абхазских паспортов у грузин в восточных районах Абхазии были аннулированы как выданные незаконно (те имели и грузинские паспорта), а русские проживают в Абхазии дисперсно… Когда нынче началась кампания, поначалу могло показаться, что 8-й Маякский избирательный округ в Сухуме может стать «русским», но в итоге к троим этническим русским там добавилось пять абхазов:

«Некоторые думали, что на Маяке может получиться какой-то такой «русский» округ, как есть у нас «армянские», но…

– Не смогли продавить.

– И там сейчас восемь человек. Один из самых конкурентных округов.

– Это больная тема. У нас многонациональное общество, это игнорировать нельзя. И тут одно из преимуществ пропорциональной или смешанной избирательной систем, что при них проще добиться национального представительства. Но у нас пока система по-прежнему мажоритарная. С этническими армянами все достаточно просто, то есть они компактно проживают в трех округах, которые нарезаны, и как минимум трех армян в парламенте мы стабильно получим. И это хорошо. А вот если опять не будет русских… Ну, как не будет? В прошлый раз был только один кандидат, сейчас их намного больше. И это приятно, это хорошо. Значит, русская диаспора стала проявлять больше активности. Но пройдут они или нет – это, конечно, вопрос очень сложный. Понимаете, Владислав Григорьевич (Ардзинба), который формировал, создавал эту страну, очень четко, однозначно, в приказном порядке… И никто не сопротивлялся тому, что как минимум в двух округах, в Агудзере и на Маяке… Все понимали, что будут два русских депутата в парламенте. А потом, к сожалению, это все сломали.

– Ну, сейчас нет столь авторитетных лидеров, которых бы так беспрекословно слушались.

– Но я думаю, что руководство могло все же выстроить, поговорить с заинтересованными лицами, объяснить, что в политических целях это важно, это нужно для Абхазии.

– Боюсь, что сейчас к этому уже не вернуться.

– Поезд уже ушел.

– Да и возразить всегда можно, что такой «диктат» был бы нарушением демократии, законов».

Нателла Акаба – бывший председатель Ассоциации женщин Абхазии. С полгода назад она уступила это место Мариетте Топчьян, но тема гендерного представительства в структурах власти ей близка, как и раньше:

«В этом году женщин выдвинуто довольно много – 17.

– Это немного, конечно. Просто больше, чем было раньше. Относительно много. Но вообще-то это немного. В других странах и половина выдвигается.

– Быть избранными при мажоритарной системе им будет очень и очень проблематично.

– Не только поэтому. При наших гендерных стереотипах – что женщина прежде всего мать, хозяйка, жена, и ей не надо идти во власть. У нас все это еще преобладает».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия