«Грузинская мечта» сорвала овации Владимиру Зеленскому

«Грузинская мечта» не готова дать слово украинскому президенту Владимиру Зеленскому в грузинском парламенте, аплодировать ему стоя, как этого делали их коллеги в Европарламенте, Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии. С предложением организовать такое видеообращение к спикеру парламента Шалве Папуашвили обратились депутаты оппозиционных фракций «Лело» и «Нацдвижения».

Шалва Папуашвили инициативу назвал «абсурдной», обвинив в очередной раз оппозиционеров в попытке ввязать Грузию в войну:

«Три недели Украина противостоит российской агрессии, и мы все наблюдаем за этой войной. И три недели мы видим со стороны части оппозиции, особенно это касается «Нацдвижения» и «Лело», попытку устроить истерию, как-нибудь привести в беспорядок ситуацию, так, чтобы втянуть Грузию во что-то такое, что будет непоправимо, – и об этом говорим мы».

Вместе с Шалвой Папуашвили и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе не скрывал раздражения по поводу того, что лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе связалась с администрацией украинского президента для согласования видеообращения.

«Украина, к сожалению, отозвала посла из Грузии, и эту неловкость при постановке таких вопросов должны учитывать все, чтобы не создавать неудобства своей стране. И такие вопросы не согласовываются между представителями оппозиции одной страны с властями другой страны. Такие вопросы согласовываются между властями двух стран», – возмущался Мамука Мдинарадзе, посоветовав оппозиции перестать критиковать власти за рубежом:

«Для того, чтобы мы начали рассматривать инициативу «Нацдвижения» и ее ответвлений, они должны извиниться за ту гибридную войну, грязную и предательскую кампанию, которую они ведут до сегодняшнего дня».

Что мешает представителям грузинских властей поддерживать прямые связи с украинским правительством, Мамука Мдинарадзе не уточнил. Возможно, в «Грузинской мечте» до сих пор не забыли, что третий президент Михаил Саакашвили находился в окружении президента Зеленского. Его соратники, бывший министр юстиции Зураб Адеишвили, осужденный в Грузии, активно сотрудничает с украинской властью. И будет весьма прискорбно, заметили в «Грузинской мечте», если подтвердится сегодняшняя информация «Нацдвижения» о том, что бывший замминистра внутренних дел Гия Лорткипанидзе, обвиняемый в Грузии за организацию незаконного проникновения в Грузию Михаила Саакашвили в октябре прошлого года, занял должность в украинской контрразведке.

Украине нужно помогать всячески, убеждена лидер фракции «Нацдвижения», сама бывший чиновник украинского правительства Хатия Деканоидзе. В качестве примера аффилированности «Грузинской мечты» с Россией она привела события июня 2019 года, когда в Тбилиси приехал российский депутат Сергей Гаврилов в рамках межпарламентской ассамблеи православия и занял кресло спикера парламента Грузии:

«Из зала этого парламента приглашенный председателем «Грузинской мечты» (Ираклием Кобахидзе) депутат российской Думы, коммунист Гаврилов обратился к гражданам Грузии на русском. А этот человек не только аффилирован с Кремлем, но он враг Грузии. «Грузинская мечта» пригласила его, посадила в парламенте, и после этого это парламентское большинство говорит «нет» президенту Зеленскому на (видео) включение».

Нелицеприятные заключения для власти сделали и другие оппозиционеры, в частности, депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«То, что Зеленского не выслушают в грузинском парламенте, ясно показывает, что для власти неприемлем тот путь свободы, которому следует Зеленский в борьбе против российских оккупантов. Как видно, для них больше приемлем путь Януковича, который был в коллаборации с Россией и подготовил благоприятную почву для оккупации Украины».

Чтобы хоть как-то сгладить отношения с Украиной, сегодня часть оппозиционных депутатов предложили властям и президенту Саломе Зурабишвили присвоить звание героя посмертно двум грузинским добровольцам, которые погибли в Украине.

Напомним, причиной отзыва посла из Грузии президент Зеленский назвал отказ Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям и отказ в помощи добровольцам, отправляющимся в Украину.

Тем не менее позиция грузинских властей не мешает грузинам, в том числе политикам, отправляться на войну. Так поступил бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и лидер оппозиционной партии «Граждане» депутат Алеко Элисашвили.

Завтра оппозиционная «Дроа» намерена устроить перед зданием парламента мероприятие в память о погибших грузинских добровольцах в Украине. По поводу гибели добровольцев представители власти заявлений не делали. Ранее они неоднократно отмечали, что желающим отправиться в Украину не содействуют власти, в том числе в США и Великобритании. И что «Грузинская мечта» предпочитает без пиара оказывать посильную гуманитарную помощь и международную поддержку Украине.