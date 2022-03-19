Новости
В югоосетинском ЦИК сообщили о подробностях отказа в регистрации 12 из 17 кандидатам
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия опубликовала постановления о регистрации пяти кандидатов на пост главы республики и отказе в регистрации 12 претендентам на должность президента.
Бывшему директору «Симда» Рустаму Дзагоеву было отказано в регистрации из-за нарушений, выявленных в подписных листах в его поддержку, причиной отказа также послужило представление им в Центризбирком неполных сведений о доходах. В ЦИК отметили, что в результате сбора подписей в поддержку Дзагоева была нарушена норма югоосетинской Конституции, согласно которой подпись в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
Из-за нарушений в подписных листах, а также в связи с представлением в Центризбирком неполных сведений о доходах не были также зарегистрированы депутат парламента Давид Санакоев и бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев. По информации ЦИК, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные для выдвижения и регистрации кандидата Зелима Казиева содержат недостоверные сведения, что подтверждается ответом югоосетинского Национального банка.
Основанием для отказа в регистрации экс-министра обороны Ибрагима Гассеева стали нарушения, выявленные в подписных листах в его поддержку.
При проверке документов бывшего гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, ЦИКом было установлено, что кандидатом подписные листы представлены за истечением установленного законом срока, и, кроме того, с соблюдением установленного порядка собрано менее 3500 достоверных подписей избирателей.
По итогам подсчета подписных листов кандидата от Компартии Таймураза Тадтаева, Центризбиркомом установлено, что с соблюдением установленного порядка собрано менее 3500 достоверных подписей избирателей, а также менее 150 достоверных подписей избирателей по Ахалгорскому району.
Предпринимателю Альберту Валиеву, как отметили в ЦИК, было отказано в регистрации из-за наличия у него грузинского гражданства.
Еще три претендента на должность главы республики - бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев и художник Гено Каджаев - не получили зачет по итогам испытаний по определению владения осетинским и русским языками.
Не представили документы для регистрации в Центризбирком депутат первого созыва Алимбег Плиев и врач Алан Козонов.
Таким образом, в качестве кандидатов на пост главы государства зарегистрированы: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат парламента Гарри Мулдаров, вице-спикер парламента, кандидат от «Народной партии» Александр Плиев и экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев. Постановления об их регистрации также опубликованы на сайте Центризбиркома.
Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Другие новости дня
СМИ сообщили о рекордном за последние годы снегопаде в Тбилиси
Нынешний снегопад в Тбилиси стал самым сильным и продолжительным за последние годы, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Мощный снегопад в грузинской столице начался вечером 18 марта и продолжался до полудня субботы. Сейчас температура воздуха в Тбилиси составляет +2 градуса. Высота снежного покрова превышает несколько сантиметров. В пригороде затруднено передвижение транспорта, однако ограничений на дорогах до сих пор не вводилось.
С ночи продолжаются работы по расчистке. Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте с зимними шинами.
По прогнозам синоптиков, холодная погода с осадками сохранится в Тбилиси до следующей пятницы. Ночью в столице ожидается снег, а днем – слякоть. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.
Коронавирус в Абхазии: 37 новых случаев заражения, 1 человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 106 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 25 пациентов. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 6 пациента.
- В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1941 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 087 человек. Зарегистрировано 670 летальных случаев. Выздоровели 48 734 человека.
Коронавирус в Грузии: 849 новых случаев заражения, 13 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 849 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 20,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 4,19%, за две недели – 9,04%, за семь дней – 5,87%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 641 399.
Более 45% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 383. В Имерети выявили 136 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 70, в Шида Картли – 67, в Кахетии – 55, в Гурии – 43, в Аджарии – 34, в Квемо Картли – 29, в Мцхета-Мтианети – 19, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
От ковида умерли еще 13 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 643.
Выздоровели 1 855 человека, их общее число выросло до 1 596 779.
На данный момент в Грузии 27 951 активный случай коронавируса. Из них 822 (около 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 230 человек. 27 129 пациентов лечатся на дому.
ЕС может направить Киеву средства попавших под санкции олигархов из РФ
В руководстве Евросоюза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции крупных российских бизнесменов в послевоенном восстановлении Украины.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Они одновременно отметили, что инициатива находится на очень ранней стадии рассмотрения, и никаких конкретных решений пока не принято. Как ЕС в итоге распорядится средствами, будут решать все государства-участники европейского блока.
Представитель главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на просьбу прокомментировать информацию сказал, что на данный момент средства пока только заморожены. Фон дер Ляйен не просила изучить этот вопрос, добавил Эрик Мамер.
Евросоюз, США и ряд других стран ввели против России множество жестких санкций в ответ на российское военное вторжение в Украину. Под ограничения попали и десятки бизнесменов, после чего началась блокировка их активов. Речь идет в том числе о Геннадии Тимченко, главе «Роснефти» Игоре Сечине, руководителе «Транснефти» Николае Токареве, основателе USM Holdings Алишере Усманове, владельце «Северстали» Алексее Мордашове.
Только Италия, как следует из правительственных отчетов, заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро, отмечает Bloomberg. Меры затронули суперъяхты, частные самолет, объекты недвижимости.
Частный бизнес-джет миллиардера Романа Абрамовича оказался в опубликованном 18 марта Министерством торговли США списке из 99 самолетов, которые Вашингтон запретил поднимать в воздух. Как пояснили в ведомстве, данные борты в период с 2 марта летали в Россию и союзную ей Беларусь в обход американских санкций. В американском правительстве подчеркивают, что какая-либо форма обслуживания этих самолетов в любой стране мира противоречит законодательству Соединенных Штатов.
США, как и Евросоюз, после вторжения в Украину запретили экспорт в Россию товаров и технологий для авиационной и аэрокосмической областей, отмечает Би-би-си.
Зеленский призвал Россию к «честным и содержательным» переговорам
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Москву к «содержательным и честным переговорам» о мире и безопасности в Украине, назвав их «единственным шансом для России снизить ущерб от собственных ошибок».
«Пора встречаться, пора говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться», - сказал Владимир Зеленский в обращении в ночь на 19 марта.
Одновременно СМИ распространили в субботу комментарий советника руководителя Офиса украинского президента Михаила Подоляка. В интервью Bloomberg он сказал, что переговорный процесс с Россией может затянуться на несколько недель, несмотря на некоторые сдвиги.
Подоляк отметил, что ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий». «Процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций…Мы не можем отдать ни одной территории», - приводит слова Михаила Подоляка агентство РБК-Украина.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля и продолжается уже 24-е сутки.
По информации Украинской службы Радио Свобода, российские войска сосредоточились сейчас на обстрелах в восточных и южных регионах Украины, а также проводят перегруппировку сил вблизи Киева. Во многих городах в ночь на 19 марта вновь звучали сигналы воздушной тревоги, при этом наиболее интенсивные обстрелы велись по Мариуполю, Николаеву, а также территориям, прилегающим к подконтрольным сепаратистам частям Луганской и Донецкой областей.
В Мариуполе, куда, как утверждают в Москве, уже вошли российские войска, сейчас идут бои за металлургический комбинат «Азовсталь».
Министерство обороны Украины опубликовало видео с последствиями обстрелов Чернигова, где, по сведениям украинских властей, уничтожается в основном гражданская инфраструктура.
Минобороны России заявило в субботу о первом боевом применении в Украине гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». При его использовании был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковской области, утверждают в Москве.
Российские власти не раз подчеркивали, что не атакуют в Украине гражданские объекты.
В школы Грузии зачислены до 40 детей, покинувших Украину
В школы Грузии зачислены до 40 детей, покинувших Украину после начала войны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
«Согласно последним данным, желание поступить в школы в Тбилиси и регионах изъявили родители 72 школьников разного возраста, 38 из них уже зачислены», - информируют в ведомстве.
Граждане, покинувшие Украину из-за боевых действий, могут зачислить своих детей в школы Грузии по ускоренным процедурам. При желании ученик поступит в тот же номер класса, что и в Украине.
«Дети имеют возможность получать образование на выбранном ими языке в любой школе по всей Грузии», - подчеркнули в Минобразования.
Ученики из Украины также могут рассчитывать на помощь психологов Службы школьных приставов.
Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях материальной поддержки России
Президент США Джо Байден провел почти двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого в том числе обсуждалась ситуация в Украине.
«Президент подробно рассказал о том, каковы будут последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и весь мир будет наблюдать», - передает слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки CNN.
Как сообщало ранее агентство Reuters, председатель КНР в ходе разговора заявил, что конфликты и конфронтация не входят в чьи-либо интересы. «Украинский кризис - это то, чего мы не хотим видеть», - сказал Си.
LG Electronics приостанавливает поставки в Россию
Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», – говорится в заявлении.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 400 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
Минэкономики: воздушное пространство Грузии закрыто для военных самолетов РФ
В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии опровергли сообщение о том, что самолет ВВС РФ якобы пересек воздушное пространство Грузии. В ведомстве заявили, что воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов с 2008 года, а через Грузию пролетал самолет МЧС РФ, который не имеет военного статуса, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поясняем: самолеты воздушных сил России не пересекали воздушное пространство Грузии - небо Грузии использовал самолет МЧС России Ил-76 с регистрационным номером RA76429. Этот рейс был обычным гражданским рейсом, который не требует каких-либо дополнительных разрешений от Грузии - для выполнения рейса авиакомпания заполняет только электронный план полета и отправляется в город Брюссель, в центр управления воздушными потоками штаб-квартиры EUROCONTROL, где план полета регистрируется в общей электронной базе. Воздушное пространство Грузии могут пересекать самолеты МЧС, которые не имеют военного статуса», - сказано в заявлении Минэкономики.
Оппозиционная телекомпания «Мтавари» накануне показала сюжет, согласно которому, российский военный самолет вылетел из Москвы в Ереван, используя воздушное пространство Грузии. В сюжете отмечалось, что «неизвестно, почему военный самолет пролетел над Грузией» и «было ли это с разрешения «Грузинской мечты». Авторы сюжета предположили, что «это может стать очередным международным скандалом».
В Минэкономики телекомпанию обвинили в распространении «дезинформации» и ведении кампании против правительства Грузии, которая направлена в том числе и «против политики безопасности нашей страны».
Опубликована карта разрушенных гражданских объектов в Украине
Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту разрушенных гражданских объектов на территории Украины.
В Bellingcat отметили, что в массив данных включены только те «инциденты, которые были сняты на фото и видео». Среди них - «попадания ракет в жилые кварталы, разрушение гражданской инфраструктуры, очевидное присутствие пострадавших гражданских лиц или неподвижных тел мирных жителей». На карте несколько сотен таких «инцидентов». На ней также указаны типы боеприпасов, которые нанесли ущерб гражданскому населению.
Расследовательская группа подчеркивает, что «документировать разрушения очень важно в свете заявлений российских властей, что они не стремятся атаковать мирных жителей и избегают ударов по гражданской инфраструктуре».
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро наличными
Таможня Литвы ввела ограничения на вывоз евро наличными в Россию и Беларусь – разрешено иметь при себе не более 60 евро на человека. Об этом сообщается на сайте таможни.
Отмечается, что физическим и юридическим лицам «запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию и Беларусь даже после подачи декларации». В случае необходимости исключения возможны для дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, работающих в России и Беларуси. За нарушение этих правил возможна административная ответственность.
- 2 марта Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.
- 9 марта Центробанк России ввел новые правила обращения с наличной валютой – в условиях беспрецедентных санкций, введенных странами Запада против России в связи с ее вторжением в Украину. Банкам запретили продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.
В России в ближайшее время может быть заблокирован Youtube
В России в ближайшее время - до конца следующей недели - могут заблокировать видеохостинг Youtube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, по словам которого, решение о блокировке может быть принято "уже сегодня".
Youtube - популярная платформа, принадлежащая корпорации Google. После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от сервиса цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими. В пятницу Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе. При этом было сказано, что действия администрации хостинга "носят террористический характер".
По мнению ведомства, компания Google и Meta (материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, уже заблокированных в России) заняли в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию". Генпрокуратура ранее потребовала признать Meta экстремистской организацией, а фейсбук и инстаграм были заблокированы. На Youtube ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию, например команда Навального.
Трансляция выступления Путина в Лужниках на ТВ прервалась
На московском стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя - ведущие говорили об этом событии как о "возвращении в родную гавань". На митинге выступил президент России Владимир Путин, по неизвестным причинам телетрансляция прервалась в середине его речи.
Ведущие концерта постоянно вспоминали войну, которую ведёт Россия в Украине, не называя, однако, её войной. Они утверждали, что российские военные борются в Украине "с нацизмом". Выступил, в частности, отец полевого командира "ДНР" Владимира Жоги, он же "Воха", который погиб под Волновахой и получил звание Героя России.
Актёр Дмитрий Певцов заявил, что верит в то, что украинцы, белорусы и русские скоро будут составлять единый многонациональный народ. Актёр Владимир Машков прочитал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада. Олег Газманов спел песню "Офицеры" и песню со словами: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна". Выступила также группа "Любэ" с военными песнями "Давай за" и "Комбат".
Выступили также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян (она попросила "Россию-матушку" наказать тех, кто "бомбит Мариуполь" - при этом Мариуполь штурмуют российские войска и отряды сепаратистов "ДНР"), представитель МИД России Мария Захарова.
Затем началось выступление президента России Владимира Путина. В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид", якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат. Трансляция выступления Путина в эфире "России-24" по неизвестным причинам прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов и выступления тех, кто выступал какое-то время назад.
Корреспондент "Коммерсанта" сообщил, что Путин завершил своё выступление на стадионе - уже не в эфире.
Примерно спустя 20 минут "Россия-24" начала показывать выступление Путина заново. На этот раз оно не прервалось - выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил лишь около 20 секунд. После речи Путина концерт завершился.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления Путина в "Лужниках" неожиданно оборвалась. По его словам, был технический сбой на сервере, передает РИА Новости.
На трибунах десятки тысяч людей с флагами РФ и символикой так называемой специальной военной операции - буквой Z, георгиевскими лентами. Ещё несколько десятков тысяч, не попавших на трибуны, стоят у стадиона. По данным МВД, собрались более 200 тысяч человек.
Сообщалось о том, что на концерт свозили сотрудников бюджетных предприятий. Некоторые из них начали покидать акцию до её окончания.
Болгария, Эстония, Латвия и Литва объявили о высылке дипломатов РФ
Болгария объявила персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране. Об этом сообщил МИД Болгарии ипосольство России в Софии.
ТАСС приводит слова российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая назвала действия болгарских властей "крайне недружественным актом".
Сотрудникам российского посольства дано 72 часа на сборы. Пока не известно, какого именно ранга дипломаты объявлены персона нон грата.
В сообщении МИД Болгарии содержится стандартная формулировка высылки - "за действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Как правило, она употребляется в отношении заподозренных в разведывательной деятельности.
Болгария в последние годы несколько раз высылала российских дипломатов, однако 10 сотрудников посольства за один раз - это рекордное число.
Накануне в Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер оппозиционной правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны и другие чиновники. О том, что эти задержания могли бы быть как-то связаны с решением выслать российских дипломатов, не сообщается.
Позднее в пятницу было объявлено о высылке российских дипломатов также из Латвии, Литвы и Эстонии. Рига и Таллин высылает по 3 сотрудника посольства России, Вильнюс - 4. Это происходит на фоне российского вторжения в Украину.
РФ в военных целях не использовала воздушное пространство Грузии – посольство Украины
С начала вторжения в Украину Россия в военных целях не использовала грузинское воздушное пространство. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Дипломат при этом рассказал о переброске дополнительных военных сил в Украину.
«Это – Армения, оккупированные территории Грузии – Абхазия и Цхинвали. По информации Минобороны Украины, военных перевозят сухопутным, комбинированным путем. Использования воздушного пространства Грузии в интересах страны-агрессора не зафиксировано», – сказал Касьянов.
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
В Грузии назвали «неприятным фактом» назначение Георгия Лорткипанидзе на должность в Украине
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неприятным фактом» назначение чиновника правительства времен Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине.
Накануне одна из лидеров главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила в соцсети, что генерал Георгий Лорткипанидзе назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в Тбилиси Георгия Лорткипанидзе недавно обвинили в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
«Откуда «Национальное движение» знает, кто и где был назначен в Украине и тем более, кого назначают заместителем в контрразведке?! Вообще удивительно, почему у них есть эта информация. Однако, если это правда, то это вызывает сожаление, так как мы знаем, что Гия Лорткипанидзе является обвиняемым», — заявил Папуашвили.
По его словам, о причастности Лорткипанидзе к переправке Саакашвили через границу говорят свидетельские показания.
«Лорткипанидзе является организатором… Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал Папуашвили.
Вместе с тем спикер парламента подчеркнул, что какой-либо критики этого шага со стороны Тбилиси не будет.
«Сейчас не время говорить и рассматривать подобные вопросы», — подчеркнул Папуашвили.
В декабре 2021 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование Лорткипанидзе за оказание помощи экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Число беженцев из Украины в Польшу превысило 2 миллиона
Число украинских беженцев, которых въехали на территорию Польши с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля, превысило отметку в два миллиона, что уже больше населения столицы Варшавы.
Такие данные привела в пятницу государственная погранслужба Польши.
"Речь идёт в основном о женщинах и детях. Первые поляки, которые оказывают им помощь при пересечении границы, – это сотрудники охраны. Часто большое значение для людей имеют первые слова поддержки", – отмечают в погранслужбе.
По данным ООН, общее число беженцев из Украины с начала войны составляет примерно 3 миллиона 200 тысяч. Сколько из них, добравшись до соседней Польши, остались в этой стране, точно не ясно. Предположительно, многие в дальнейшем уезжают в третьи страны. К примеру, Чехия за три недели боевых действий в Украине приняла примерно 270 тысяч беженцев.
Украинцы прибывают также в Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию. Reuters называют ситуацию самым быстро разворачивающимся на европейском континенте кризисом с беженцами со времён Второй мировой войны.
Иркутск: мэр района признал, что армия РФ воюет в Украине с 2014 года
Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия в Донбассе с 2014 года. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутской деревни Худякова Валерии Березовском. Первым на публикацию обратил внимание телеграм-канал "Сарма". Позже Фролов свой пост отредактировал.
Изначально мэр Иркутского района, член партии "Единая Россия" написал: "Первая командировка Валерия была на Украину в 2014 году, где он принимал участие в боевых действиях по контракту. 21 февраля 2022 года он позвонил своим родным и друзьям и сообщил, что едет в командировку в Украину. В марте 2022 года Валерий погиб".
Тем самым мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии властей, российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.
Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти в это время отрицали планы военного вторжения в Украину.
Несколько часов спустя Фролов убрал из текста фразу про командировку контрактника Березовского в 2014 году в Украину.
Взять комментарий у Фролова редакции не удалось. Чиновник бросил трубку, когда услышал вопрос о своем некрологе о погибшем солдате.
Валерий Березовский - одиннадцатый военнослужащий из Иркутской области, официально признанный убитым.
17 марта власти нескольких регионов Сибири сообщили о гибели военнослужащих в ходе так называемой "специальной операции" на территории Украины. О гибели военных написали власти Омской области, Хакасии, Тувы и Бурятии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.
В России сообщили о запуске мультимодального маршрута в Абхазию
Российские железные дороги (РЖД) с 30 апреля по 30 сентября 2022 года запустят мультимодальный маршрут по «единому» билету в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«С 30 апреля по 30 сентября добраться до Абхазии будет значительно проще по системе единого билета», – говорится в сообщении.
По информации компании, доехав до Адлера на любом поезде дальнего следования, на вокзале можно пересесть на специальные автобусы, следующие до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухуми.
«Грузинская мечта» отказалась от идеи заслушать Владимира Зеленского
Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла инициативу оппозиции об организации видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии. По словам спикера Шалвы Папуашвили, большинство не намерено рассматривать предложения парламентского меньшинства.
«Это абсурд, когда часть грузинской оппозиции выступает от имени украинской власти и говорит о том, кто чего хочет, кто хочет выступать с обращением, а кто нет. Они даже не спросили у властей Украины. Это ведь тоже показывает, в чем заключается их реальная цель – еще раз поднять истерию и т. д.», - сказал он.
По словам Папуашвили, никакой коммуникации между грузинскими и украинскими властями по вопросу выступления Владимира Зеленского не было. Член «Грузинской мечты» отметил, что к парламенту обратились оппозиционные партии «Лело» и «Единое национальное движение», а не президент Украины.
Он уверен, что в действительности оппозиция пытается лишь вызвать хаос и втянуть страну в войну: «Конечно, мы этого не допустим».
«Я подчеркиваю, что «Грузинская мечта» даже не будет рассматривать ни одну из инициатив «Национального движения» и «Лело», касающихся Украины», – сказал Шалва Папуашвили.
СОВА напоминает, что ранее Владимир Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании и Бундестагом Германии.
17 марта фракция «Лело для Грузии» выдвинула инициативу о том, чтобы парламент Грузии также заслушал украинского лидера. Позже депутат от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе сообщила, что администрация Зеленского готова обсудить этот вопрос.
В Украине погибли двое грузинских добровольцев
Двое грузинских добровольцев погибли на войне в Украине. Информацию распространил экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который также воюет в Украине и недавно стал рядовым украинской армии.
По информации канала «Мтавари», грузинские бойцы погибли в Киевской области, близ города Ирпень. Имена погибших не сообщаются.
В МИД Грузии пока не располагают информацией о смерти граждан Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Путин предложил Госдуме вновь назначить Набиуллину главой ЦБ
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Согласно федеральному закону "О Центральном банке", глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.
Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк с июня 2013 года. В 2017 году её полномочия были продлены ещё на пять лет. До того как занять этот пост Набиуллина в течение года была помощником президента России, а ранее возглавляла министерство экономического развития.
- С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза в отношении Банка России, введенные из-за российской военного вторжения на территорию Украины. Позже к ним присоединились США, Великобритания и Канада. Любые операции с валютными резервами российского Центробанка запрещены. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
- Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей. В ответ российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса национальной валюты, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж. Банк России повысил ключевую ставку с девяти с половиной до двадцати процентов годовых.
- Сегодня, 18 марта, состоится плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Впервые за два года Эльвира Набиуллина не будет проводить после заседания пресс-конференцию, сообщает "Коммерсантъ".
Британский медиарегулятор отозвал лицензию у RT
В Великобритании у телеканала RT отозвали лицензию на вещание. Об этом сообщает британский медиарегулятор Ofcom.
По словам регулятора, они приняли во внимание то, что RT финансируется российским государством, которое начало вторжение в другую страну. Кроме того, поводом для отзыва лицензии стали новые российские законы, "по сути, объявляющие вне закона любую независимую журналистику с нарративом, отличным от государственного".
"Мы считаем, что с учетом этих ограничений для RT было бы невозможно придерживаться принципа беспристрастности, заложенного в Вещательном кодексе", – отмечается в сообщении Ofcom.
Решение проверить, может ли RT сохранить лицензию на вещание, было принято на фоне проведения 29 расследований по поводу соблюдения принципа беспристрастности при освещении телеканалом российского вторжения в Украину, добавили в Ofcom.
За два дня до российского вторжения в Украину премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к медиарегулятору Ofcom c просьбой присмотреться к RT на предмет нарушения правил вещания. На четвертый день войны страны Евросоюза пришли к согласию, что российские государственные СМИ RT и Sputnik следует изгнать из европейского медиапространства.
Германия запретила вещание российского государственного телеканала RT на немецком языке, сославшись на отсутствие у него лицензии, еще 2 февраля. В ответ Россия отозвала лицензию у Deutsche Welle и начала процедуру признания этого СМИ "иностранным агентом". Ранее YouTube заблокировал канал RT DE в связи с распространением дезинформации о пандемии.
Страны Балтии и Польша отозвали лицензию у RT по собственной инициативе незадолго до начала войны. Глава RT Маргарита Симоньян находится под санкциями ЕС.
Дворкович ушёл с поста главы фонда «Сколково» после критики войны
Председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост, который он занимает с 2018 года. Об этом РБК сообщил представитель Дворковича.
Как рассказали изданию два источника, близких к "Сколково", Дворкович объявил о своем уходе 18 марта на встрече с сотрудниками фонда.
Ранее в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович выступил против войны России с Украиной. "Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – приводит издание слова Дворковича.
После этого секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал Дворковича "национал-предателем". Он предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича в "Сколково" зависит от его личного решения.
Антивоенные высказывания Дворковича осудил и его бывший коллега в правительстве, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший топливно-энергетический комплекс Дворкович "подсадил" российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые из-за санкций приостановили работу в России. В результате, по мнению Рогозина, было "поставлено под сомнение" право на передвижение миллионов людей.
Дворкович занимал пост председателя фонда "Сколково" с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. Он также возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
Главой фонда вместо Дворковича может стать Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления "Сколково".
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.