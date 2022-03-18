Давид Санакоев: «Такие решения принимает только президент»

Из двенадцати претендентов, не допущенных к выборам президента Южной Осетии, двое не согласились с отказом Центральной избирательной комиссии зарегистрировать их в качестве кандидата и обжаловали это решение в Верховном суде. Среди них депутат парламента Давид Санакоев и экс-гендиректор «Мегафон-Южная Осетия» Аслан Кутаров.

Депутат Давид Санакоев не согласен с решением Центризбиркома, отказавшему ему в регистрации в качестве кандидата на пост президента Южной Осетии. Из двенадцати кандидатов, не допущенных к выборам, он стал вторым после экс-гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, кто обжаловал решение ЦИК в Верховном суде.

По словам Давида Санакоева, ответ от Избирательной комиссии о причинах отказа в регистрации он получил только 17 марта, то есть на двое суток позже, чем это предусмотрено законом. В нем Избирком ссылается на якобы выявленные в представленных Санакоевым документах ошибки, которые настолько существенны, что не позволяют зарегистрировать его в качестве кандидата. Но при этом ЦИК отказывается указать конкретно, в чем эти ошибки заключаются.

В частности, товарищи из Избиркома утверждают, что сведения об имуществе и доходах указаны неверно, говорит Давид Санакоев:

«При ЦИК есть контрольно-ревизионная служба, которая проверяет представленные мною сведения об имуществе, источниках и размерах доходов, расходы и т.п. По итогам она должна составить документ – результат проверки. И если вдруг обнаружится, что я утаил какие-то сведения, это должно быть отражено в акте. Вот этого документа я не получил, потому что его в природе не существует. По крайней мере, до сегодняшнего дня не было. Я сегодня повторно запросил акт, потому что на завтра у меня назначено собеседование в Верховном суде. Я спросил в суде, есть ли у них акт проверки, на это мне ответили, что они сегодня запросили документ в Избиркоме. Я не уверен, что до завтрашнего дня они получат из ЦИК какие-либо документы, поэтому сегодня повторно направил запрос в Избирательную комиссию».

Вторая претензия к подписным листам. По уверениям Центризбиркома, при их составлении допущены некие ошибки, но что конкретно не так, сообщать отказываются, говорит Давид Санакоев:

«Что касается подписных листов. Я у них запросил документы, на основании которых выносится решение об отказе. Они прописаны в положении о рабочей группе, которая проверяет именно подписные листы. Это ведомость проверки подписных листов, акт проверки подписных листов, который они также должны составить. К ним прилагается справка МВД о графологической проверке подписных листов, и на основании этих трех документов принимается постановление об отказе. Но этих трех документов у них нет! Я вчера попросил мне представить эти документы, а они мне ответили, что никогда не составляли ни ведомостей, ни актов! Справка МВД вроде бы есть, но мне ее не предоставили. Я сегодня повторно запросил документы, на основании которых мне отказали в регистрации. Посмотрим, что они скажут».

Как должно быть по закону. Сотрудники Избирательной комиссии принимают от кандидатов документы и на протяжении десяти дней их проверят, выявляют ошибки. Если это не злокозненные попытки ввести ЦИК в заблуждение, то кандидатам дают возможность их исправить до конца отведенной декады. По итогам проверки составляют соответствующие акты, и на их основании ЦИК принимает коллегиальное решение: можно кандидата допустить к выборам или нельзя.

А здесь, выходит, никто ничего не исследовал, никаких актов не подписывал, а значит, никто персонально за качество проверки ответственности не несет? Тогда позвольте спросить, на основании чего ЦИК принимал решение? Отчего так долго тянул с решением по кандидатам – аж до полуночи последнего дня? Говорит Давид Санакоев:

«Они даже не потрудились составить какие-то документальные основания для такого решения, хотя бы липовые акты… Видимо, решили сделать это потом, но, как выясняется, не сделали, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день. Это говорит о том, что по моей кандидатуре было принято политическое решение без каких-либо документальных оснований.

– Кто мог приять такое решение?

– У нас такие решения принимает только президент».

Давид Санакоев не считает свой случай исключительным, поэтому не видит причин, отчего с другими кандидатами должны были поступить иначе. Почему вдруг их документы проверили по всем правилам и составили положенные по закону акты. Поэтому Санакоев призывает всех недопущенных кандидатов не сдаваться и не опускать руки:

«Я призываю всех кандидатов, кто считает, что им отказали незаконно, подавать иски в суд. Пусть вы проиграете, но эта история будет зафиксирована юридически. Этим вы продемонстрируете нашему обществу, что с вами поступили бесчестно, что вы это понимаете и вы с этим не согласны».

В день, когда Аслан Кутаров и Давид Санакоев подавали исковые заявления в суд, президент Бибилов выступил со специальным обращением к населению республики и к кандидатам в президенты:

«Сегодня я обращаюсь ко всем жителям республики. Вчера наконец ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты. Этот процесс сопровождался скандалами в средствах массовой информации, попытками кандидатов ангажировать членов Центральной избирательной комиссии, вбросами и многочисленными фейками. Сейчас начинается агитационный период, призываю всех участников к честной открытой борьбе. Предлагаю всем кандидатам на базе ЦИК подписать соглашение за чистые выборы и неукоснительно ему следовать, прекратить любые попытки дестабилизировать ситуацию в республике. Мы уже стали свидетелями нечестной игры со стороны некоторых потенциальных кандидатов, но мы никому не позволим ставить легитимность выборов под угрозу. Все попытки сорвать выборы и оказать давление на избирательную комиссию будут пресекаться».

По мнению Давида Санакоева, ничего кроме сарказма это заявление вызывать не может. Президент уже лишил их легитимности, когда из семнадцати кандидатов двенадцать не допустил к выборам, причем без внятного объяснения причин:

«Это заявление – верх цинизма. До сегодняшнего дня он уже много раз нарушил избирательное законодательство, вмешивался в избирательный процесс. Я уверен, что он намерен и дальше это делать. В этом смысле его заявление – попытка нивелировать возмущения избирателей, которые могут последовать, и даже угроза, что их действия будут рассматриваться как враждебная государству деятельность».

На призыв Анатолия Бибилова к честной предвыборной борьбе откликнулся и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев. Напомню, его не допустили к выборам из-за того, что он не сдал экзамены на владение государственными языками – получил неудовлетворительную оценку за диктант. Келехсаев обратился в ЦИК Южной Осетии с просьбой разъяснить гражданам республики, почему его, как не сдавшего экзамен, не допустили к выборам, а Анатолия Бибилова, допустившего четырнадцать ошибок при дозволенных восьми, зарегистрировали кандидатом в президенты. Обращение Келехсаева опубликовано в социальных сетях – там же, где и диктант Бибилова с исправленными в нем ошибками.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия