Претенденты на должность югоосетинского президента, которым отказано в регистрации, подали иски в суд

Шесть претендентов в президенты подали исковые заявления в Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия на решение ЦИК, которая отказала им в регистрации.

«Административные исковые заявления на решение ЦИК об отказе в регистрации в Верховный Суд РЮО подали следующие претенденты в президенты Аслан Кутаров, Давид Санакоев, Рустам Дзагоев, Гено Каджаев, Таймураз Тадтаев и Ибрагим Гассеев», - сказали агентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда.

Там отметили, что на данный момент Верховным судом приняты к производству исковые заявления Давида Санакоева и Аслана Кутарова и вынесены определения о подготовке к судебному разбирательству, которое состоится в ближайшие дни.

В качестве кандидатов на пост главы государства Центральная избирательная комиссия 15 марта зарегистрировала: действующего президента Анатолия Бибилова, лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева, депутата парламента Гарри Мулдарова, вице-спикера парламента, кандидата от «Народной партии» Александра Плиева и экс-депутата парламента Дмитрия Тасоева.

Постановления о регистрации кандидатов в президенты, а также постановления об отказе в регистрации 12 претендентов в президенты опубликованы на сайте Центризбиркома.