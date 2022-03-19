В Украине погиб еще один грузинский доброволец

Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия в Донбассе с 2014 года. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутской деревни Худякова Валерии Березовском. Первым на публикацию обратил внимание телеграм-канал "Сарма". Позже Фролов свой пост отредактировал.

Изначально мэр Иркутского района, член партии "Единая Россия" написал: "Первая командировка Валерия была на Украину в 2014 году, где он принимал участие в боевых действиях по контракту. 21 февраля 2022 года он позвонил своим родным и друзьям и сообщил, что едет в командировку в Украину. В марте 2022 года Валерий погиб".

Тем самым мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии властей, российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.

Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти в это время отрицали планы военного вторжения в Украину.

Несколько часов спустя Фролов убрал из текста фразу про командировку контрактника Березовского в 2014 году в Украину.

Взять комментарий у Фролова редакции не удалось. Чиновник бросил трубку, когда услышал вопрос о своем некрологе о погибшем солдате.

Валерий Березовский - одиннадцатый военнослужащий из Иркутской области, официально признанный убитым.

17 марта власти нескольких регионов Сибири сообщили о гибели военнослужащих в ходе так называемой "специальной операции" на территории Украины. О гибели военных написали власти Омской области, Хакасии, Тувы и Бурятии.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.

Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.