Зеленский призвал Израиль решить украинский вопрос

26-й день войны в Украине. Европа присоединяется к позиции США по осуждению военных преступлений России и ее президента, совершенных в ходе войны в Украине. Параллельно Евросоюз готов обсуждать пятый пакет санкций, включая нефтяное эмбарго. При этом Киев не получил поддержки со стороны Израиля, на которую рассчитывал.

Евросоюз вслед за США обвинил Россию в военных преступлениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Москва совершила масштабное военное преступление в ходе ведения боевых действий в Мариуполе. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, российские военные убивают людей без разбора и полностью разрушают Мариуполь:

«Россия действительно совершает много военных преступлений, это слово должно быть произнесено. То, что происходит в Мариуполе, – это массовое военное преступление, уничтожение всего, бомбардировка и убийство всех без разбора. Это нечто ужасное, что мы должны осудить. Это не война, это массовое уничтожение страны без какого-либо учета правил войны, потому что у войны есть свои законы, и очень важно сказать, что юридически международные суды уже осудили это вторжение. Что же касается морали, она потеряла какую-либо почву, потому что то, что они делают, полностью выходит за рамки любого закона, который действует на войне. Это не война, это уничтожение людей, которые невероятно страдают, и Россия, Путин заслуживают самого сильного осуждения со стороны цивилизованного мира».

Европейский союз рассматривает возможность отказа от покупки российской нефти в рамках пятого пакета санкций, который будет обсуждаться во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель на этой неделе. При этом страны Балтии настаивают на введении нефтяного эмбарго как следующего логического этапа санкций.

Впрочем, не все в Евросоюзе согласны идти на столь радикальные для экономики Старого Света шаги. В частности, против энергетического эмбарго выступает Германия, все еще крайне зависящая от российского газа.

При этом, если страны Запада откажутся от российских энергоносителей, цены на нефть, по некоторым прогнозам, могут подскочить до 300 и даже до 500 долларов за баррель. Но большинство аналитиков уверены, что со временем Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива могут нарастить производство, так как это отвечает их собственным стратегическим интересам, и увеличить долю на рынке. Увеличение добычи также поможет ускорить экономический рост, по крайней мере, для Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, у которых есть свободные мощности для производства нефти. Что же касается России, то такой сценарий может означать глубокий экономический кризис, инфляцию на уровне 30% и волну банкротств.

Впрочем, эксперты считают, что даже такая перспектива вряд ли заставит Москву прекратить боевые действия. По поступающей информации, российские военные усиливают обстрелы блокированных городов, которые отказываются сдаваться. Помимо Мариуполя, больше всего подвергается ударам Харьковская область. По данным местных властей, только за минувшую ночь было зафиксировано порядка 60-ти артиллерийских обстрелов.

При этом стало известно, что во время обстрела Харькова погиб бывший узник Бухенвальда 96-летний Борис Романченко. В его дом попал снаряд. О смерти прошедшего нацистские концлагеря гражданина Украины сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальда.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский, обратившийся в воскресенье к парламенту и народу Израиля, как раз сделал акцент на том, что происходящее в Украине сегодня похоже на то, что происходило в Европе 80 лет назад. Проведя параллели между российской агрессией и «окончательным решением» – планом нацистской Германии по уничтожению евреев – Зеленский поставил под сомнение нежелание Израиля продавать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол»:

«Когда нацисты шли в Европу и хотели уничтожить все и всех, хотели покорить народы, не оставить от вас, от нас ничего и даже названия. Они называли это окончательным решением еврейского вопроса. Вы помните, и уверен, что никогда не забудете. И сейчас повторяют практически те же слова. Окончательное решение, но уже украинского вопроса. Это прозвучало открыто в Москве. Это доступно на официальных сайтах. То цитировалось в государственной прессе в России. Москва так и говорит в войне против нас – они могли бы обеспечить окончательное решение вопросов своей безопасности так, как это говорили 80 лет назад… Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона самая лучшая, мощная. Каждый знает, что ваше оружие мощное, каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои государственные интересы, интересы своего народа и точно можете помочь нашему. Защитить нашу жизнь. Жизнь украинцев, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать: почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел санкции против России, почему не давит на российский бизнес. Ответ выбирать вам. Уважаемые братья и сестры, вам с этим ответом потом жить».

К слову, далеко не всем в Израиле речь Зеленского пришлась по вкусу. Власти еврейского государства дали понять, что и так делают немало, направляя гуманитарную помощь и выступая посредниками в переговорном процессе. Как отметил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, это лучшее, что можно сделать:

«За последние несколько недель между сторонами был достигнут некоторый прогресс, но нынешние разногласия по нескольким фундаментальным вопросам все еще очень велики. Мы продолжим вместе с другими друзьями в мире пытаться преодолеть разрыв, чтобы положить конец войне. Лучшее, что может случиться, если эта война закончится. Но дорога еще длинна, поскольку есть некоторые вопросы, которые все еще обсуждаются, некоторые из них касаются фундаментальных вопросов».

Под фундаментальными вопросами израильский премьер, очевидно, имел в виду признание Украиной Крыма российской территорией, а также независимости ДНР и ЛНР. Киев не раз утверждал, что не намерен соглашаться на такие условия.

В Москве также дали понять: пока говорить о каких-либо серьезных прорывах в переговорном процессе преждевременно. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Степень продвижения на переговорах не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны. Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу. То есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено. Пока, соответственно, говорить о встрече двух президентов рано. Просто им нечего будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать».

При этом реакция Израиля на речь Зеленского в Кнессете довольно однозначна: рассчитывать на получение противоракетных систем «Железный купол» Киеву не стоит.

Тем не менее украинские власти уверяют, что и без этого уверенно сокращают российские военные возможности. В частности, если верить советнику президента Украины, Москва уже лишилась 4-х армий из имеющихся 10-ти. Правда, возможности проверить утверждения обеих сторон о потерях противника нет.

Что известно точно, так это количество вынужденных переселенцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за войны Украину уже покинули 3 миллиона 489 тысяч 640 человек. При этом почти 60%, то есть более 2 миллионов 800 тысяч, пересекли украинско-польскую границу. Еще 680 тысяч приняли Румыния и Молдова. В Венгрии находятся 312 тысяч, в Словакии – 250 тысяч. Прогнозы также неутешительны. В ООН подчеркивают, что, «поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть до 4 млн человек».