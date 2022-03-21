Новый закон о восстановлении абхазской национальности

Сегодня состоялось последнее или одно из последних (точно еще не известно) сессионных заседаний Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия шестого созыва. Напомним, что 12 марта по итогам первого тура выборов было избрано 17, т.е. менее половины депутатского корпуса парламента седьмого созыва, а когда 26 марта пройдет второй тур, в течение месяца после него должно быть проведено его первое заседание.

Первым пунктом сегодняшней повестки дня парламент Абхазии принял постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба. Немало месяцев и.о. председателя была Ада Касландзия после того, как 27 сентября 2021 года Квалификационная коллегия судей Абхазии приняла решение о принятии отставки председателя Верховного суда Мананы Делба.

Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуме. В 2020 году указом президента Абхазии Саида Бутба была назначена заместителем руководителя администрации президента, с 2020 по 2022 год была представителем президента в парламенте.

После тайного голосования председатель счетной комиссии депутат Инал Тарба объявил:

«Всего бюллетеней 35. Выдано бюллетеней 34. Испорченных бюллетеней 0. Бутба Саида Рушниевна – «за» проголосовало 32, «против» – 2. По итогам тайного голосования Бутба Саида Рушниевна избрана председателем Верховного суда Республики Абхазия. С чем мы ее и поздравляем (аплодисменты)».

На заседании сессии депутаты внесли изменения в статью 47 Гражданского кодекса РА. Документ представил председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Необходимость внесения изменения в статью обусловлена тем, что в закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния» вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Республики Абхазия, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности. «Поскольку в статье 47 части 1 Гражданского кодекса указан исчерпывающий перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации, указанную статью следует дополнить еще одним актом гражданского состояния: «восстановление абхазской национальной принадлежности». Это позволит исключить противоречия между Гражданским кодексом и законом «Об актах гражданского состояния».

Валерий Агрба, который был докладчиком по обоим названным вопросам повестки дня, напомнил о том, что закон был принят 31 марта 2021 года, инициатором был спикер Валерий Кварчия.

«10 марта 2022 года профильный комитет рассмотрел предлагаемые изменения и рекомендовал законопроект для принятия во втором чтении. В главу 8 закона вносятся дополнения, в соответствии с которыми наряду с гражданами РА также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Абхазии, наделяются правом восстановления абхазской национальной принадлежности. Это даст возможность избежать ограничения прав граждан определенной категории, желающих восстановить свою национальную принадлежность. Указанные изменения позволят восполнить пробелы в данной сфере правового регулирования, предоставив гражданам право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности, расширив круг субъектов, обладающих этим правом», – отметил Агрба.

Спикер Валерий Кварчия активно выступил за то, чтобы депутаты приняли оба законопроекта во втором, а затем и в третьем, окончательном чтении. Но законопроект, касающийся актов гражданского состояния, вызвал бурное обсуждение. Депутат Астамур Логуа заявил:

«По этой теме о рисках не говорим, которые существуют. Если по-честному говорить, как мне кажется, этот вопрос политизирован уже много лет. И мы его широко, нормально не обсуждали, как положено. Но вот недавно закончилась кампания избирательная по выборам в парламент, и хочу вам сказать, что мало кто поддерживает данную инициативу, по крайней мере, в моем округе, с кем я говорил. Хочу сказать вот какую еще вещь. Разговаривая с жителями Гальского района, приходил к выводу, что их волнуют вопросы, связанные с имущественными правами, связанными с какими-то еще вещами, которые могут быть отражены в документе «вид на жительство». Все остальное – это то, что нужно для части людей там, как я слышал от них, чтобы получить упрощенно российское гражданство. Между тем в самой России принимаются сейчас законы, упрощающие получение российского гражданства для населения, проживающего в бывших союзных республиках. Мы говорим о жителях Гальского района, но почему-то никто из нас не говорил об адыгах, которые тоже обращались. Ни квотировано, ни как угодно мы не рассматриваем, к сожалению, вопрос о предоставлении гражданства для наших братьев-адыгов. Давайте честно и прямо скажем, что есть вещи, которые, как мне кажется, преждевременно решать на таком большом уровне, не обсудив с общественностью и не придя к консенсусу. Есть группа какая-то… самурзаканские абхазы приносили документы в администрацию президента Абхазии, но я не видел там ни десятков тысяч, ни тысячи людей, которые хотели бы изменить национальность. Еще раз предлагаю нам всем подумать, не совершим ли мы ошибку. Риск в том, что это граждане грузинского, вражеского для нас государства, которые могут сдать свой грузинский паспорт у нас, как здесь говорилось, но могут через неделю получить его там, в Грузии, еще раз».

Несколько лет назад группа абхазской интеллигенции выступила с публичным заявлением, в котором говорила как раз об этих рисках – что истинной целью для подавляющего большинства жителей восточных районов Абхазии с грузинскими паспортами может стать «восстановление абхазской национальности» исключительно для того, чтобы получить абхазские гражданство и паспорта. То есть «не мытьем, так катаньем». Мнение Логуа поддержал депутат Илья Гуния:

«Есть простая процедура, простая. Человек сперва становится гражданином Республики Абхазия. А если хочет потом менять национальность, то какие проблемы? А мы решили записать кого-то абхазом, после чего он автоматически получает гражданство. Но таким образом мы можем далеко зайти. И это может привести нас совершенно не к тем результатам, которых мы хотим добиться».

Но большинство депутатов выступило за принятие законопроекта. Вице-спикер Саид Харазия, депутат Гиви Кварчия и другие говорили, что это возвращение исторической справедливости. Ведь в первые годы советской власти в одночасье тысячам самурзаканцев изменили национальную принадлежность, и их никто об этом даже не спрашивал. «Как мы проголосуем за эти поправки, так мы и останемся в истории», – заявил Валерий Кварчия.

Законопроект был принят в третьем, окончательном чтении: 21 депутат проголосовал «за», трое – «против», пятеро воздержались.

Валерий Кварчия отметил, что, возможно, это наиболее важные решения, принятые созывом.

Парламентарии внесли изменения в Трудовой кодекс Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в первом чтении. Изменения касаются минимального размера месячной заработной платы. МРОТ устанавливается кабинетом министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии с официальным статистическим учетом. Минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты. В случае приятия в окончательном чтении закон вступит в силу с 1 января 2023 года.



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия