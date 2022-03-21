Нефтебаза на берегу Бзыби в обход экологов

Строительство нефтебазы вблизи реки Бзыбь в Гагрском районе Абхазии ведется второй год без согласования с экологами. Информация об этом попала в соцсети и вызвала озабоченность в обществе. Экологи и депутаты парламента обещают проверить документацию проекта и разобраться в вопросе.

На днях общественности Абхазии стало известно, что на берегу реки Бзыбь уже второй год строится нефтебаза. Информация была опубликована в социальных сетях и вызвала много негативных откликов. Более всего людей возмущал тот факт, что строительство ведется в закрытом режиме и никакой информации о нем у общества нет.

«Для меня нефть – это черное пятно»

Одной из первых на эту новость откликнулась Асида Кортуа, активистка «Инициативной группы за ратификацию 20-й статьи» (Конвенции ООН по противодействию коррупции). Она опубликовала в социальной сети Facebook пост, который активно обсуждали пользователи. Асида Кортуа считает, что любые проекты, связанные с добычей, переработкой и хранением нефти в Абхазии, являются угрозой для ее экологии:

«Для меня все, что касается темы нефти, очень важно. У нас уникальная экосистема, горы, море, это – единственный ресурс, который у нас сегодня реально есть, и он должен сохраниться. Это – будущее наше и наших детей. И оно никаким образом не должно загрязняться. Нефть для меня – это черное пятно, с какой бы прибылью это не было связано. В такой маленькой стране, как наша, добыча нефти не должна даже обсуждаться. Может быть, в соотношении с благами это имеет какие-то плюсы, но я в этом очень сильно сомневаюсь, так как у нас все, что происходит, уходит в частную собственность кого-либо из вышестоящих».

Асида Кортуа говорит о том, что ее серьезно беспокоит тот факт, что экологи ничего не знали о строительстве нефтебазы, а автор репортажа на Абхазском телевидении не задала строителям ни одного вопроса из тех, что волнуют общественность:

«Появившийся видеоролик про незаконное строительство нефтеперерабатывающего завода в устье реки Бзыби, который мы видели, вызвал, естественно, много вопросов у меня, как гражданина Абхазии, и у многих других людей. Так как такое мероприятие изначально должно освещаться, мнение у народа должны спросить. Но так получилось, что мы – именно те, у кого никогда ничего не спрашивают и не считают нужным считаться с нашим мнением. В противовес этому ролику тут же на второй или на третий день появился репортаж Абхазского телевидения, в котором говорилось, что там не завод строится, а нефтебаза. Вдруг вся информация стала открытой, хотя до этого она была закрыта. Но отношение экологов мы так и не услышали. Основные вопросы от Абхазского телевидения мы не услышали. Чем эта нефтебаза может грозить экологии, какие могут быть загрязнения? Можно ли строить именно в том месте, где река впадает в море? Ответы на эти вопросы мы не услышали».

К экологам за разрешением не обращались

Абхазские экологи узнали о строительстве нефтебазы на днях из публикаций в социальных сетях. Председатель государственного комитета по экологии Савелий Читанава подтвердил, что авторы проекта строительства нефтебазы к ним не обращались и никакого разрешения на ее строительство экологи не давали:

«На бывшей промбазе организовано это мероприятие. Единственное, что там изменилось, – это характер работы: была промбаза, организовали нефтебазу, но по этой реорганизации нашего заключения там нет.

– А оно должно быть?

– Конечно, должно быть. Надо исправлять эти моменты, я думаю, что они должны будут обратиться, и мы будем давать отдельное заключение.

– А на берегу реки уместна эта нефтебаза?

– По большому счету там раньше располагалась промбаза по производству каких-то железобетонных конструкций, сейчас там будет организовано нефтехранилище, от реки пятьсот метров, в общем, особой катастрофы там нет».

По словам Савелия Читанава, завтра на строящуюся нефтебазу поедут экологи, чтобы изучить документацию, а заодно посмотреть, какие меры для защиты экологии предусматривает проект.

Председатель комитета парламента по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба сообщил, что разрешение на строительство нефтебазы парламент не рассматривал и не давал, так как этот вопрос находится в компетенции местной администрации, но депутаты его изучат:

«Про строительство нефтебазы мы сами узнали по новостям и из соцсетей. Данное разрешение не должно проходить через парламент. Оно бы попало в парламент, если был бы вопрос нового отвода земли и предоставления юридическому лицу с присутствием иностранного капитала. Но данная компания могла приобрести какую-то промышленную зону и получить разрешение на уровне местной администрации и кабинета министров на строительство данного объекта, естественно, после согласования с экологической службой, архитектурой и всеми соответствующими службами. Меня смущает, что данный объект строится рядом с речкой, это с экологической точки зрения. Мы в комитете с коллегами этот вопрос обговорили, будем заниматься и изучим все материалы».

Нефтебазы – техногенные объекты в части экологической и пожарной опасности

Какие требования предъявляет законодательство Абхазии к строительству нефтебазы, выяснить не удалось. Экологи обещали в этом вопросе разобраться. А в Российской Федерации проектирование и строительство нефтебаз осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП 2.11.03-93). Выбор площадок под строительство нефтебаз там считается очень ответственной задачей, поскольку нефтебазы – это техногенные объекты в части экологической и пожарной опасности. Выбор площадки под строительство нефтебаз в России осуществляется специальной комиссией, в которой участвуют представители административных органов, органов технического, экологического и противопожарного надзора (МЧС).

Нефтебазы вблизи населенных пунктов выбираются с учетом направления господствующих ветров. На них происходят постоянные выбросы паров углеводородов в атмосферу, поэтому необходимо предусматривать рассеивание этих выбросов ветром в противоположную сторону от населенных пунктов. СНиПы предписывают соблюдать определенное расстояние от водозаборов, предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения водоемов и грунтовых вод нефтепродуктами.

Строительство нефтебазы в долине реки Бзыбь ведет компания ООО «Бзыбский терминал», руководителем которой является Беслан Блабба, контролирует это строительство компания «Апсны-ойл».

В начале февраля новым гендиректором топливной компании «Апсны-ойл» был назначен Олег Лакоба.

В 2021 году под контролем «Апсны-ойл» были построены три топливно-заправочных комплекса под единым брендом «Подорожник» в городах Сухум, Очамчыра и Гудаута. Планируется строительство еще десяти ТЗК.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия