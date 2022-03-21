Логистика абхазской коррупции

Парламент Абхазии шестого созыва действительно использовал неожиданно открывшуюся возможность и напоследок собрался на заседание сессии. Но оказалось, что не для того, чтобы принять разработанные им проекты законов, а чтобы в очередной раз дать разрешение премьер-министру на предоставление земли под строительство морпорта в Гулрыпшском районе. Хотя в повестке дня были и другие вопросы, но этот, судя по всему, был главным.

Итак, на своем, по-видимому, последнем заседании парламент Абхазии дал разрешение правительству на выделение в постоянное пользование земельного участка общей площадью 56 гектаров Обществу с ограниченной ответственностью «Логистик центр групп» для строительства морского порта. Если верить небольшому количеству документов, поступивших в парламент, то на согласование проекта строительства морпорта отводится полгода. Единственным учредителем данной фирмы, зарегистрированной в Минюсте 3 февраля нынешнего года, с уставным капиталом в 18 тысяч рублей является Беслан Блабб. А стоимость морпорта оценивается в 10 миллиардов рублей. На вопрос, прозвучавший в парламенте о том, кто является инвесторами данного предприятия, – единственный учредитель, он же генеральный директор не ответил. Но сообщил, что земля в этом районе заболоченная, и строительство морпорта просто призвано спасти ее от дальнейшего уничтожения. В документах, представленных в парламент, информации об инвесторах, так же, как и информации об условиях, на которых будут осуществляться инвестиции, не содержится, но депутатов парламента почему-то мало волновал этот вопрос. За решение о выделении земли народные избранники проголосовали единогласно. Те, кто не захотел голосовать, по обыкновению вышли «покурить».

А теперь я вернусь к событиям прошлой недели. Негосударственное СМИ телеграмм-канал «Республика» опубликовала видео, на котором отчетливо видно, что на берегу реки Бзыбь, той самой, которая ведет к жемчужине Кавказа – озеру Рица, завершается по абхазским меркам грандиозное строительство нефтебазы. Нефтебаза принадлежит компании «Апсны-ойл». О реализации данного проекта ничего не было известно общественности, и если бы не журналисты, то мы бы узнали о нем постфактум. Опровергнуть информацию негосударственного СМИ взялось абхазское государственное телевидение. В 12-минутном репортаже государственного телевидения лица, напрямую заинтересованные в данном проекте, подробно рассказывают о том, как свариваются металлические листы, как заливается бетон, как будет развиваться инфраструктура вокруг нефтебазы – в общем, как полегчает всей стране от того, что «Апсны-ойл» построил нефтебазу. Но в этих 12 минутах не нашлось места для экологов, для жителей прилегающих территорий, которые бы рассказали, как они счастливы и приветствуют данное строительство. Не нашлось в этом репортаже места и для имен инвесторов, которые вложились в данный проект. То есть никакой информации о проекте, который, без сомнения, составит конкуренцию, прежде всего, государственному предприятию «Абхазтоп», оглашено не была. Объясняли выгоды данного проекта для населения страны директор компании «Апсны-ойл» Олег Лакоба и директор Бзыбского терминала Беслан Блабб. Да, вот тот же самый Беслан Блабб, который учредил «Логистик центр групп», которому сегодня, 21 марта, парламент Абхазии шестого созыва передал 56 гектаров земли под строительство морпорта.

Для понимания полной картины некоторые детали. В мае 2014 года президент Александр Анкваб и его команда дали разрешение на добычу нефти ООО «Апсны-ойл» – лицензия на пользование недрами земли на восточно-абхазском участке, в который вошли Ткуарчалский, Очамчырский и Галский районы и акватория Черного моря, была выдана 16 мая. Через несколько дней Анкваб был свергнут, бежал на российскую базу в Гудауте, а затем в Москву. Проект Апсны-ойл был заморожен. Два года назад Анкваб вернулся в исполнительную власть в качестве премьер-министра, и с этого момента начался новый этап в продвижении проектов компании «Апсны-ойл». Дополнительно к уже имеющейся в Восточной Абхазии и Черном море территории «Апсны-ойл» были выделены в постоянное пользование участки во всех районах Абхазии под строительство заправочных станций «Подорожник». За строительством «Подорожников» последовало решение правительства о повышение цены на топливо. Сегодня цена на ГСМ в Абхазии на 10 и более рублей выше, чем в России и Южной Осетии. Понятно, что заправляться в «Подорожнике» стали служебные машины наших чиновников, то есть средства, зарезервированные в бюджете на топливо, стали поступать именно в эту частную компанию.

Даже не обладая достаточным количеством официальных данных об учредителях «Апсны-ойл», которыми, как считает общественность, являются нынешний премьер-министр Александр Анкваб и министр экономики Кристина Озган, а только прослеживая схему продвижения правительством интересов «Апсны-ойл», несложно догадаться, что все происходящее – лоббирование бизнес-интересов чиновниками. Такие действия во всех нормальных странах считаются коррупцией. И даже в нашем дырявом законе о противодействии коррупции есть статья, которая предполагает ответственность за необоснованное оказание предпочтения определенным физическим или юридическим лицам. Конечно, наша система власти устроена таким образом, что умственная деятельность наших чиновников направлена только на извлечение личной выгоды, но такого масштаба коррупции наша страна еще не видела. Поэтому я оставлю в покое речи кандидата в президенты Бжания, который собирался бороться с коррупцией. У меня вопрос к Генеральной прокуратуре и лично к генеральному прокурору: а что же вы и бревна в государевом оке не замечаете?

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