В Грузии отменяют обязательное ношение масок на улице

Президент США Джо Байден считает, что российский президент Владимир Путин "прижат спиной к стене" - в связи с отсутствием решительных успехов российской армии в Украине. По мнению Байдена, Путин недооценил единство западного мира и силу сопротивления Украины российской агрессии. Об этом он заявил в Вашингтоне на встрече с представителями бизнеса.

При этом, по мнению Байдена, чем больше Путина "прижимают к стене", тем к более агрессивной тактике он может прибегнуть. Примером такой агрессивной тактики он назвал применение Россией гиперзвукового оружия, тем самым официально подтвердив, что США зафиксировали факт его применения. По словам Байдена, Россия запустила гиперзвуковую ракету, поскольку "это единственный вид оружия, который они могут использовать с уверенностью в результате". Ранее Минобороны России заявляло о двух случаях применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" против объектов в Украине.

Президент США также выразил опасения, что Россия может использовать в Украине химическое оружие. "Когда он начинает говорить о чем-то, что, по его словам, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит, что он сам готовится это сделать. Я не шучу", – сказал Байден. Ранее Минобороны России утверждало, что Украина якобы готовится устроить провокацию с использованием химического оружия. Президент США также подчеркнул, что у Соединённых Штатов нет в Европе ни химического, ни биологического оружия.

Президент США подчеркнул, что Украина эффективно использует полученное от стран Запада оружие, которое, по его словам, "создаёт хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов". США и их союзники поставляют Украине, в частности, средства ПВО и противотанковое оружие.

Байден 23 марта отправится в Европу, где 24 марта примет участие в саммите НАТО, посвящённом российскому вторжению в Украину, а 25 марта посетит Польшу. Соединённые Штаты будут обсуждать с союзниками возможность ужесточения санкций против России и дальнейшие поставки вооружения Украине.

Российское широкомасштабное вторжение в Украину началось 24 февраля. За почти месяц боёв российским войскам удалось оккупировать часть территории страны, однако, по оценке западных разведок, поставленные военные цели пока не были достигнуты. В последние дни продвижение российских войск практически остановилось. Продолжаются бои главным образом в Донбассе, а также ракетные удары по различным объектам в Украине.