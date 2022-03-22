Югоосетинские власти отказываются от сотрудничества с судом в Гааге

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что не будут сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС).

Как сообщалось ранее, в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил ордера на арест трех бывших югоосетинских чиновников – экс-главы МВД Михаила Миндзаева, экс-начальника следственного изолятора МВД Гамлета Гучмазова и бывшего Уполномоченного президента по правам человека Давида Санакоева. Они, по информации следствия, причастны к военным преступлениям – незаконному заключению под стражу, жестокому обращению, захвату заложников и последующему незаконному перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин.

В заявлении югоосетинского МИДа говорится, что ведомство на начальном этапе ознакомилось с материалами производимого расследования. В Цхинвали утверждают, что лица, обвиняемые в военных преступлениях против грузинских военнопленных и гражданских лиц, «предпринимали все возможные усилия для сохранения их жизней, обеспечения безопасности на территории Южной Осетии и дальнейшей передачи грузинской стороне».

«В то же время, Международный уголовный суд не предпринял ни одного процессуального действия в отношении грузинских военных и должностных лиц, виновных в совершении документально подтвержденных военных преступлений в отношении гражданского населения Южной Осетии и представителей российского миротворческого контингента, располагавшегося на ее территории», – говорится в комментарии.

«Очевидно, что позицию МУС никогда не сможет принять и Российская Федерация, благодаря вмешательству которой Грузия как страна-агрессор была принуждена к миру, а Южная Осетия и ее народ спасены от физического уничтожения», – заявили в югоосетинском ведомстве.