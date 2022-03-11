Август 2008-го и долгий путь гаагского правосудия 

Жертвы августовской войны спустя 14 лет услышали первые имена людей, которые обвиняются в пытках и бесчеловечном обращении с ними. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан выступил с ходатайством о выдаче ордеров на арест трех бывших югоосетинских чиновников: Михаила Миндзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова. В событиях августа 2008 года выявлена также роль российского генерал-майора Вячеслава Борисова. Главный прокурор МУС при этом проводит параллели с событиями, происходящими сегодня в Украине.

Исторической победой назвали в Тбилиси решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана обратиться в предсудебную палату МУС с ходатайством о выдаче ордеров на арест трех бывших югоосетинских чиновников: Михаила Миндзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова.

В дни августовской войны Давид Санакоев, ныне депутат парламента самопровозглашенной республики, был так называемым омбудсменом, генерал-лейтенант Михаил Миндзаев – министром внутренних дел, а Гамлет Гучмазов – начальником следственного изолятора де-факто МВД Южной Осетии. Кроме них главный прокурор МУС упоминает и российского генерала Вячеслава Борисова:

«Мое ходатайство о выдаче этих ордеров на арест конкретно касается незаконного содержания под стражей, жестокого обращения, захвата заложников и последующей незаконной передачи гражданских лиц из числа этнических грузин в контексте оккупации Российской Федерацией. Следствие также выявило предполагаемую роль Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент событий, который, как считается, умышленно способствовал совершению некоторых из этих преступлений, и которого ныне нет в живых», – говорится в заявлении прокурора Ахмад Хана. Там же он сообщает, что его офис «сделал выводы о подобных моделях поведения и в ходе предварительного изучения ситуации в Украине. Прокурор предупреждает всех, кто в эти дни активных боевых действии в этой стране нарушает международное право, что правосудие МУС обязательно их настигнет.

Первыми новость из Гааги прокомментировали в Минюсте и Генпрокуратуре Грузии. В ведомствах, активно сотрудничавших с расследованием, ждут скорейшего подтверждения МУСом выдачи ордеров, чтобы вместе со странами- партнерами сделать все для задержания Санакоева, Миндзаева и Гучмазова и для того, чтобы они предстали перед судом.

«День правосудия настанет», – убеждал общественность один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе. Он напомнил, что существует прецедент, который вселяет оптимизм грузинским властям: в январе 2021 по делу августовской войны ЕСПЧ вынес решение, в котором признал Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека:

«Правосудие по этому делу будет исполнено. Настало время, когда виновники предстанут перед судом. После выигрыша дела против России в Евросуде (ЕСПЧ) МУС – вторая международная инстанция, которой грузинская власть с успехом представила доказательства своей правоты».

Расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года, началось в МУС при главном прокуроре Фату Бенсуда в январе 2016 года. Ее полномочия истекли в декабре прошлого года, и, с учетом сложности дел и расследования, многие в Грузии уже не ожидали, что станут известны имена подозреваемых.

Первые итоги расследования ожидались на фоне острого внутриполитического противостояния между «Грузинской мечтой» и третьим президентом Михаилом Саакашвили с его «Нацдвижением». «Грузинская мечта» недвусмысленно намекала, что, возможно, следствие доберется и до третьего президента Михаила Саакашвили, который вместе с соратниками обвиняет нынешнюю власть в попытке дискредитировать грузинских военных.

Сегодня в «Нацдвижении» решение генпрокурора МУС о ходатайстве по поводу ордеров на арест югоосетинских чиновников назвали победой всего общества и страны. Обратили там внимание и на то, что в заявлении упомянута оккупация со стороны России и в перечне обвиняемых не фигурируют имена грузинских военных. Это подтверждает то, что грузинская армия во время боевых действий соблюдала международные права. Более остро и бурно на новость отреагировал находящийся в заключении Михаил Саакашвили.

«Интересно, апологеты «бомбежки спящего Цхинвала» спят сейчас?» – с иронией вопрошает он со своей страницы Facebook и напоминает, как Тея Цулукиани в бытность министром юстиции «сделала все, чтобы обвинили» именно его:

«Это историческая победа правды. Прочная гарантия восстановления территориальной целостности нашей страны. Это полное оправдание меня. И, наконец, хочу обратиться к каждому грузину: до каких пор вы будите терпеть, что автор такой большой победы, как я, сейчас сидит в грузинской тюрьме? Кто терпит это, ему не будет стыдно хотя бы после сегодняшнего дня?!»

Но в соцсетях и СМИ больше обсуждали другой вопрос: насколько реально, что Санакоев, Миндзаев и Гучмазов предстанут перед МУС. России нет в списке тех 120 государств, которые в 1998 году приняли Римский статут, на основе которого был создан постоянно действующий Международный уголовный суд в Гааге. И, несмотря на обвинения в адрес Тбилиси, в Цхинвали отказались от сотрудничества с гаагским расследованием. Представители де-факто властей Южной Осетии потребовали у тогдашнего прокурора Фату Бенсуда и МУС признания независимости Цхинвали. Тем не менее среди направленных в Гаагу 6335 исков 386 принадлежат этническим осетинам. Они были составлены с помощью правозащитной НПО «Правовая инициатива России».

Среди тех НПО, которые работали над исками грузинских беженцев, – Justice International. Исполнительный директор организации Ника Джеиранашвили все эти годы находился в Гааге. В интервью грузинской службе Радио Свобода он отмечает, что и бывший прокурор Бенсуда, и нынешний Ахмад Хан подчеркивали, что неучастие России в Римском статуте не защитит должностных лиц от преследования МУС. И что главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан своим ходатайством о выдаче ордеров на арест югоосетинских чиновников послал четкий сигнал России по ситуации в Украине.

Возможно, ждать придется долго, соглашается Ника Джеиранашвили, и не исключает, что названные сегодня подозреваемые из Цхинвали после огласки сами решат сдаться суду:

«Таких примеров в практике МУС много. Люди, на арест которых выданы ордера МУС, живут в постоянном страхе, что их, возможно, арестуют и предадут суду или они станут предметом обмена в переговорах. Тем более что они владеют информацией и могут назвать имена более высокопоставленных чиновников. Есть риск, что от них могут избавиться свои же люди, поэтому объявленные в розыск люди решают сдаться МУС».

Тем более, напоминает правозащитник, что МУС может признать их невиновными. Сегодня многие правозащитники отмечали необходимость активной работы правительства. Некоторые даже напомнили, что после августовской войны, особенно при правлении «Грузинской мечты», Тбилиси часто передает объявленных в розыск граждан РФ российской стороне. Почему бы сейчас Тбилиси не обратиться к Москве с просьбой о передаче грузинской стороне Михаила Миндзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова, которые после объявления в розыск смогут наведываться лишь в Россию?