Минздрав Грузии отменяет пандемию коронавируса

Минздрав Грузии рапортует: пандемия коронавируса близится к концу, в связи с чем ведомство приняло решение отменить большинство действующих запретов. Радость успеха несколько омрачилась признанием Амирана Гамкрелидзе о фактическом срыве программы вакцинации от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, пандемия коронавируса подходит к концу. Как он заявил на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета, значительное снижение случаев госпитализации, ежедневных показателей инфицирования и смертности дает надежду на благополучный исход.

«Судя по тенденции, пандемия близится к концу. Сегодня мы отменяем ношение масок на открытых пространствах. Остается лишь несколько запретов: масочный режим в закрытых помещениях, а также ограничения для иностранных граждан, въезжающих в страну. Мы действительно движемся к окончанию пандемии, потому что значительно снижается уровень госпитализации, а также снижается ежедневная заболеваемость. Менее 800 человек – это число тех, кто сегодня находится на лечении в больнице. Также очень снизилась смертность, за последние 12 месяцев впервые было зарегистрировано всего семь летальных исходов», – заявил Азарашвили.

Действительно, это значительный прогресс по сравнению с пиком пандемии, когда количество случаев превышало 25 тысяч в день, а количество госпитализированных больных с осложненным течением болезни достигало восьми тысяч.

Дополнительный оптимизм, по словам министра, вселяет скорое появление новейшего препарата для лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией:

«На этой неделе у нас появится лекарство от COVID-19. Это специальный препарат, который называется PAXLOVID, созданный компанией Pfizer. Я рад, что Грузия станет одной из первых стран, где начнут применять этот препарат. Мы будем распространять его бесплатно, препарат необходимо принимать в первые пять дней после заражения».

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации отменяется ряд запретов. В частности, будут отменены количественные ограничения на посещение объектов общественного питания, а также спортивных, концертных и других социальных мероприятий. Для госслужащих отменены требования дистанционной работы, также снимается обязательство самоизоляции для лиц, возвращающихся в страну без предъявления результатов PCR-теста.

Впрочем, оптимистичный тон министра несколько омрачило эмоциональное выступление Главы центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрелидзе, который признал фактический срыв программы вакцинации от коронавируса. Итог – около 400 тысяч невостребованных доз Pfizer приходится пустить в утиль:

«В прошлом году в стране было мобилизовано до пяти миллионов доз вакцины. Это был беспрецедентный факт для такой маленькой страны. Из них у нас было Pfizer более двух миллионов, из которых один миллион был закуплен государством, полмиллиона, первую партию, нам передало в дар правительство США, после этого были еще несколько пожертвований из стран ЕС. На сегодняшний день вакцины Pfizer израсходовано около одного миллиона 700 тысяч доз. Где-то до 400 тысяч доз, срок действия которых истекает 31 марта, остаются невостребованными. Мы полностью освоили миллион доз, которые были закуплены за счет бюджета. Остальные поступили позже. Я разочарован и зол на себя и на всех вас, которые, несмотря на мои мольбы и уговоры, отказались от прививки самой эффективной и добытой с таким трудом вакциной, которая могла бы спасти и защитить жизни многих людей. Остается 1 миллион 600 тысяч доз китайских вакцин, срок действия которых истекает в июле 2023 года».

Несмотря на печальный факт, по словам Гамкрелидзе, планы остаются в силе – вакцинировать до 70% населения к июлю этого года, иначе есть все шансы, что вирус вновь напомнит о себе. «Мы должны убедить людей в том, что вакцинация является самой надежной защитой для жизни людей», – подытожил главный эпидемиолог страны.

Согласно данным Национального центра по контролю заболеваемости, за последние сутки было подтверждено 1053 случая заражения коронавирусом. В настоящее время в стране активно циркулирует вариант коронавируса «Омикрон», 95% подтвержденных случаев заболевания приходятся именно на него.

С 26 февраля 2020 года, когда в Грузии был подтвержден первый факт заражения коронавирусом, зарегистрировано 1 643 295 случаев заболевания. От осложнений, вызванных коронавирусом, погибло 16 678 человек.