Дмитрий Маршан: «Все равно Адгур Харазия набрал больше»

В субботу 26 марта в Абхазии пройдет второй тур парламентских выборов, и к 17 депутатам седьмого созыва, определившимся 12 марта, должны добавиться еще 17 (последний, 35-й, определится на повторных выборах 14 мая в избирательном округе №18 в Гудауте).

Итак, через четыре дня в поединках сойдутся финалисты в семи из девяти сухумских городских избирательных округов и в десяти из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Очамчырского, Ткуарчалского районов.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центризбиркома Абхазии Дмитрием Маршаном и поинтересовалось у него рядом вопросов. Первый из них был связан со спорной ситуацией, возникшей 12 марта в Драндском избирательном округе №26. В понедельник 14 марта депутат действующего шестого созыва парламента и кандидат в депутаты седьмого созыва Илья Гуния провел в Сухуме пресс-конференцию. На ней он заявил, что участковая избирательная комиссия его округа допустила нарушение, которое влияет на результат голосования, и потребовал, чтобы Центральная избирательная комиссия рассмотрела его заявление. По его словам, члены участковой комиссии, ссылаясь на нехватку времени, не посетили 12 избирателей с урной и не предоставили этим гражданам возможность проголосовать дома, согласно их обращениям накануне. Кандидат Адгур Харазия набрал 1158 голосов, и было заявлено о его победе. Но, когда, по настоянию Ильи Гуния, сказал он, результаты пересчитали с учетом тех избирателей, которых не посетили на дому, оказалось, что процент явки должен быть другим и кандидат не набрал необходимого для победы количества голосов. Таким образом, предвыборный штаб Ильи Гуния требовал проведения в этом округе второго тура выборов.

В СМИ так и не появилось ответа на это Центризбиркома, но когда были опубликованы окончательные итоги голосования в первом туре, Адгур Харазия вновь фигурировал в них как победитель, набравший 50,28 процента голосов. Дмитрий Маршан сообщил:

«Было такое заявление, в письменном виде нам подали. Я просто без заседания комиссии не стал на этот вопрос отвечать. У нас же коллегиальный орган. В прошлый вторник мы заседали и ответ ему сформулировали. Ну, во-первых, вопросы ему были в основном к окружной комиссии. В заявлении было указано, что 12 человек не проголосовало на дому из тех, кто изъявляли желание. Мы его заявление переадресовали в окружную комиссию, чтобы получить объяснительную, что там произошло. Окружная комиссия подтвердила, что двоих человек они не успели объехать, потому что было уже поздно. Два человека признают, что к ним не приехали. А другие, по результатам проверки окружной комиссии… Трое из них не были прописаны в этом округе, на этом участке. Еще двое из них проголосовали. Еще трое не находились по состоянию здоровья на территории округа. Поэтому эти двое непроголосовавших не могли повлиять на результаты выборов. Вот, они нам представили эту объяснительную. В любом случае, если есть нарушение, нам окружная комиссия должна представить документы, что выборы в данном округе недействительные. Такого представления не было. Наоборот, они провели расследование и представили нам документы о том, что Адгур Харазия большинством голосов из проголосовавших набрал пятьдесят процентов плюс один голос… Не плюс один, а плюс десять, мы подсчитывали. По нашему законодательству, явка в первом туре должна быть двадцать пять процентов… вы это знаете… И плюс из проголосовавших пятьдесят процентов плюс один голос. А что это значит? Помимо тех, кто проголосовал «за» или «против», еще считается число бюллетеней, которые признаны недействительными. В данном округе число недействительных бюллетеней было 139. Тем не менее, если взять в совокупности эту цифру – Илья Гуния, Чачхалия там еще избиралась и недействительные бюллетени, – все равно Адгур Харазия набрал больше. По трем позициям он победил в первом туре. Мы на заявление ответили. Насколько нам известно, в суд Илья Гуния не обращался.

– Теперь вот такой вопрос. Мы с вами беседовали в последний раз второго марта, когда заканчивалась регистрация кандидатов. И тогда были две кандидатуры, которые были как бы в подвешенном состоянии, – Вадим Мироненко и Джони Смыр. И вы говорили о том, что в шесть вечера будет заседание комиссии и максимально может быть зарегистрировано 125 кандидатов. Но потом выяснилось, что эти все же не были зарегистрированы. В связи с чем?

– Смыр не подал документы, хотя мы ждали до последнего момента. Что касается Мироненко по 8-му округу, документы были сданы за день, но 2 марта, до того, как комиссия собралась на заседание, было заявление от представителя Мироненко, что он документы на регистрацию в итоге решил не подавать и изъявил желание забрать обратно. Ну, сказали, что по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, сейчас я точно не помню. Но в заявлении было, что по собственному желанию».

Некоторые избиратели говорили после первого тура, что теледебаты между вышедшими во второй тур будут продолжены. Но этого мы не видим, как не было их, помнится, и перед вторым туром пять лет назад. Маршан пояснил:

«АГТРК может предоставить им возможность демонстрации агитационного видеоролика, до 10 или 15 минут – это им решать, потому что это уже платные ролики. Но, в любом случае, если будет предоставлено эфирное время, оно будет одинаковое для кандидатов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия