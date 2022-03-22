«Если они что-то строят, пусть скажут нам»

Информация о строительстве нефтебазы в Гагрском районе у реки Бзыбь вызвала резонанс в абхазском обществе. У многих возникли опасения в связи с возможными экологическими последствиями проекта. Но есть и поддерживающие такие инвестиции.

– Как вы относитесь к строительству нефтебазы на реке Бзыбь?

Дмитрий Габелия: Эта ситуация нас возмущает, потому что прежде всего выясняется, что экологи не в курсе о том, что строится такой объект и в таком месте. Во-вторых, строительство такого объекта проходит на фоне роста цен на топливо. И почему-то информацию о том, что такой крупный объект строится, мы узнаем не из официальных источников, а в социальных сетях. Почему мы об этом не знали? Почему наше правительство, официальные источники информации об этом молчали, о том, что такой объект строится? Вызывает много вопросов. Когда это все происходит на фоне повышения цен на топливо, это вдвойне возмущает.

Астамыр Ахба: Я ничего плохого здесь не вижу, если появится очередной резервуар, так как мы знаем, что потребление топлива растет. Конечно, если на то появились ресурсы, если некие инвесторы могут построить, я абсолютно ничего плохого в этих процессах не вижу. Если речь идет о локации данного объекта, если санитарные нормы и правила соблюдаются, чтобы никаких утечек не было, если будет строиться по современными стандартам, нормам, то тоже проблем в данной ситуации не вижу. Сумма, которая озвучивается, это также дополнительные доходы в бюджет.

Анзор Маршан: Почему строящаяся нефтебаза возводится в таком живописном месте возле большой и горной реки Бзыбь? Насколько это безопасно для экологии? Тут хочется знать мнение независимых специалистов-экологов. Самое дорогое и ценное, что у нас есть в Абхазии, – это чистая природа. Ее сохранение важнее любого бизнес-проекта! Интересно также знать, кто гарантирует экологическую безопасность и какова ответственность учредителей этого проекта за экологическое состояние территории. Кто автор этой идеи? Кто учредители? В чем заключается логистика? Какую экономическую проблему намерены решить? В чем выгода государства? Какой суммой пополнится наш бюджет от реализации данного проекта? Инвестиции, конечно, дело нужное, важное, но хочется больше открытости и прозрачности. Часто мы видим такие кулуарные решения, которые потом всплывают. И это вызывает в обществе недоверие, разнотолки. Естественно, это не способствует успешному развитию бизнеса. Открытие новых предприятий – это новые рабочие места, финансовые обороты, новые экономические возможности. Но их надо умело сопоставлять с рисками. Еще хочется сказать, что это не способствует развитию внутреннего производства в Абхазии. Это опять-таки реализация готовой продукции.

Даниил Горельников: Я отношусь, с одной стороны, положительно в плане того, что будут рабочие места, это будут зарплаты, это будут налоги. А с другой стороны, должны посмотреть экологи Абхазии и полностью проверить, как идут работы.

Зураб Зухба: Население Абхазии должно слышать не от каких-то интернет-пользователей и т.д., мы должны знать заранее от нашего руководства, от нашего правительства. Мы хотим, чтобы это происходило прозрачно, если они что-то строят, пусть они скажут нам: «Мы строим вот это, это нужно для народа». Почему это нужно для народа? Объяснят людям, почему вы за нашими глазами производите какие-то манипуляции? Это все вызывает подозрение, это все связано с большими деньгами. Давайте сделаем так, чтобы население по этому поводу не собиралось, не возмущалось. Сделаем, чтобы люди открыто понимали, что это такое? Не надо это все скрывать от народа!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия