Зеленский пригрозил Европе голодом

Спустя почти месяц с начала войны в Украине Москва и Киев оказались в ситуации, когда ни одна из сторон не может добиться военного превосходства. ООН призывает к немедленному прекращению огня и переводу конфликта в дипломатическое поле. При этом украинский кризис грозит перерасти в глобальный продовольственный.

Война в Украине все больше и больше превращается в позиционную – стороны настаивают на больших потерях в рядах противника и рапортуют о локальных успехах. Но говорить о перевесе в пользу какой-либо одной стороны не приходится. Такого мнения придерживается и генсек ООН. Антонио Гуттериш заявил, что в войне в Украине победить невозможно, и призвал Москву и Киев к «серьезным переговорам»:

«Даже если Мариуполь падет, Украина не может быть завоевана город за городом, улица за улицей, дом за домом. На столе переговоров достаточно для того, чтобы сейчас прекратить военные действия... и начать серьезные переговоры. Сколько украинцев и русских будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей – только проигравшие?»

По словам генсека ООН, после эпидемии ковида и на фоне войны «во всем мире уже ощущаются последствия стремительного роста цен на продовольствие, энергию и удобрения, угрожающие перерасти в глобальный кризис голода».

О надвигающемся голоде говорил и президент Украины, обращаясь к депутатам итальянского парламента. Владимир Зеленский, уже не в первый раз предстающий перед европейскими законодателями, видимо, осознал, что для убеждения руководства стран Старого континента куда лучше подходят картины экономического кризиса, с которым очень скоро столкнется европейский электорат, чем ужасы войны, испытываемые населением Украины:

«Самым страшным будет голод, который приближается для некоторых стран. Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия, но как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг минирует поля, уничтожает запасы топлива? Мы не знаем, какой у нас будет урожай и сможем ли мы экспортировать».

Иными словами, Зеленский довольно ясно дал понять итальянским законодателям, что если они не помогут украинцам сегодня, то уже очень скоро им самим стоит ждать десятки миллионов мигрантов, штурмующих границы благополучных европейских стран. И Италия, уже сталкивавшаяся с миграционным кризисом, вполне ясно должна себе представлять последствия.

При этом, по оценкам действующих в Украине благотворительных организаций, в некоторых городах Украины продовольствия осталось не больше чем на 3-4 дня, а гуманитарная система «полностью разрушена», что сильно затрудняет поставки еды и предметов первой необходимости в районы, где идут боевые действия. В частности, по оценкам организации «Корпус милосердия», по меньшей мере 70% населения Харькова и Сум полностью зависит от гуманитарной помощи.

Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, но в Киеве уверены, что без прямой встречи президентов Зеленского и Путина прийти к соглашению будет крайне непросто. Тем более, с учетом требований, предъявляемых российской стороной. Об этом, в частности, говорит сам Владимир Зеленский:

«Честно говоря, поднимая вопросы гарантий безопасности, мы говорим об изменениях в Конституции, об изменении украинского законодательства. Что бы ни случилось, это не будет решать только президент. Это долгий процесс, который будут решать парламент и украинская нация. Когда речь идет об изменениях, имеющих историческое значение, по-другому нельзя, придется проводить референдум, народ должен будет высказаться и ответить на ту или иную форму компромисса. И какие эти компромиссы будут, – это предмет наших переговоров и взаимопонимания между Украиной и Россией. Я считаю, что до тех пор, пока у нас не будет встречи с президентом Российской Федерации, в любом формате, – я повторял и предлагал это на протяжении нескольких лет, – я думаю, что без этой встречи мы не сможете по-настоящему понять, на что они готовы, чтобы остановить войну, и что они готовы сделать, если мы не готовы к тому или иному компромиссу. Я готов при первой встрече с президентом России поднять важный для нас вопрос, вопрос об оккупированных территориях, но уверен, что на этой встрече решения не будет».

Но в Москве к такому разговору Путина с Зеленским, похоже, не готовы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков традиционно уклонился от конкретики. По мнению представителя Кремля, детали переговорного процесса не стоит делать достоянием общественности:

«Украина – это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленней и менее содержательно, чем нам хотелось бы».

Параллельно в Брюсселе готовятся к внеочередному саммиту НАТО, на котором будет предложен план создания миротворческой миссии альянса для отправки в Украину. Инициативу, которую готовится озвучить президент Польши Анджей Дуда, уже поддержала Дания. Если члены НАТО одобрят план Варшавы, то для создания соответствующего контингента потребуется от одной недели до месяца. Примечательно, что ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский настаивал на том, чтобы миссия была вооруженной для эффективного обеспечения мира. Но это с большой долей вероятности может привести к непосредственному столкновению между военными НАТО и России, чего члены альянса подчеркнуто избегают с начала боевых действий в Украине.

До сих пор США и их союзники ограничивались поставками вооружений украинской армии. Сейчас, по данным издания Wall Street Journal, Вашингтон направляет в Украину в качестве военной помощи системы ПВО, созданные еще в СССР. Как отмечает газета, за хранение этого вооружения США начали отвечать десятилетия назад в рамках секретной программы. Официально власти США не конкретизировали, какие именно системы противовоздушной обороны они направят в Украину. Президент Джо Байден лишь дал понять, что речь идет о 800 единицах ПВО.

При этом американский лидер обвинил Москву в том, что президент Путин рассматривает возможность использования биологического и химического оружия в Украине:

«Будучи припертым к стенке, он теперь ложно утверждает, что Америка имеет биологическое и химическое оружие в Европе. Это ложь, я вам гарантирую. Он также утверждает, что у Украины есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что он рассматривает возможность применения обоих. Он уже применял химическое оружие в прошлом, и мы должны быть осторожны в отношении того, что должно произойти».

В Москве ранее заявляли, что в результате захвата биологических лабораторий, расположенных вблизи российских границ, были обнаружены доказательства разработки вооружений, целью которых было население России.