Абхазский лидер Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня отбыл в Москву. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в рамках рабочего визита он проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации. О тематике встреч в пресс-службе не сообщили.

Накануне с рабочей поездкой в Москву отправился глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. В Государственной Думе РФ он принял участие в заседании рабочей группы на тему «Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией».

В заседании приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, представитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Яна Лантратова, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов упрощенного режима пересечения де-факто границы по реке Псоу, запуска сухумского аэропорта, а также проведения в апреле расширенного заседания комитета Госдумы, на котором будут обсуждаться данные вопросы.

По словам Инала Ардзинба, в ходе встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений.

«Основные вопросы, которые мы обсуждали сводятся к следующему – это вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой. Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный со строительством аэропорта, где мы просили бы поддержки», – сказал Инал Ардзинба.

Глава абхазского ведомства также встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.



«В рамках встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию и укреплению взаимодействия между сторонами», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ардзинба и Мезенцев обсудили, в частности, «вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества».



«Также была подтверждена заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в евразийском пространстве», – заявили в абхазском МИДе.