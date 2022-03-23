Хвича Кварацхелия перешел в батумское «Динамо»

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе за прошедшие сутки 4 раза извещали о воздушной тревоге. Это самое большое количество с начала российского вторжения в Украину.

«Два раза сообщали об опасности из-за старта ракет «Искандер» с территории Беларуси, один раз предупреждали о налете стратегической авиации России из Черного моря. Также сирены извещали об угрозе ракетной атаки», - пояснил Козицкий.

Городской совет Мариуполя утверждает, что российская авиация 22 марта сбросила на осажденный город две сверхмощные авиабомбы. В результате он подвергся еще большим разрушениям. Данные о пострадавших не приводятся.

В городе Николаев российские военные в ночь на 22 марта обстреляли морской порт. Инфраструктура получила значительные повреждения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов.

В Запорожской области местные власти заявили о новых случаях похищения российскими войсками на захваченных ими территориях украинских чиновников. В частности, глава Мелитопольской районной госадминистрации Игорь Судаков рассказал о похищении председателя Приазовского поселкового совета Андрея Солопова и его заместителя. В Запорожской военной администрации заявили о задержании в Токмаке депутата местного горсовета Елены Плаксиной.

Под Киевом исчез фотожурналист Макс Левин, который сотрудничал с международными новостными агентствами. Последний раз он выходил на связь 13-го марта. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на друга журналиста Маркияна Лисейко. Коллеги и знакомые полагают, что Макс Левин мог либо получить ранение, либо попасть в плен к российским военнослужащим.

В целом, как отмечает украинский Генштаб и разведслужбы НАТО, продвижение и интенсивность атак российской армии на ряде направлений снизились. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, российские войска вновь готовят наступление на Киев, в котором введен увеличенный комендантский час, с 20 часов понедельника до 7 утра среды, 23 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта выступил с видеообращением к депутатам парламента Италии. Он призвал их ужесточить санкции против России из-за ее широкомасштабного военного вторжения. Зеленский сказал, что необходимо заблокировать недвижимое имущество, счета и яхты всем, кто имеет влияние в России.

Во вторник Зеленский также обнародовал данные по погибшим за время вторжения детям. По его словам, погибли 117 детей. Одновременно Зеленский отметил, что еще чуть более недели назад, когда он обращался к участникам антивоенных митингов во Флоренции и ряде других городов Европы, в том числе итальянских, эта цифра равнялась 79. «Такова цена промедления, промедления с давлением на Россию – с тем, чтобы она прекратила войну», - подчеркнул Зеленский.

Минобороны России заявило 22 марта, что российская армия и подконтрольные ей силы сепаратистов так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» установили контроль над десятком населенных пунктов Украины.