Суд вынес активистке Самире Байрамовой устное предупреждение

Магистерский суд Марнеули ограничился устным предупреждением в отношении гражданской активистки Самиры Байрамовой, сообщает SOVA.

«Сегодня суд рассматривал дело об административном правонарушении в отношении Самиры Байрамовой. В частности, протокол о нарушении закона был составлен на основании статьи 150 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривала искажение внешнего вида территории в границах муниципального образования. Суд полностью разделил изложенные нами позиции», - отметил адвокат из «Ассоциации молодых юристов», представлявший интересы Байрамовой в суде.

«Меня освободили от административной ответственности, не оштрафовали и сделали устное замечание», - рассказала Самира Байрамова Radio Marneuli.

Прокуратура признала Самиру Байрамову потерпевшей стороной. 21 марта активистка обратилась в ведомство с ходатайством о присвоении соответствующего статуса.

Самира Байрамова начала получать угрозы и оскорбления в социальных сетях после того, как разрисовала окна и внешние стены офиса ультраправой, прокремлевской организации Alt-Info в Марнеули.