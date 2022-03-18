Консерваторы открывают грузинский фронт

Открытие офисов пророссийского «Консервативного движения» проходит на фоне протестов в городах Грузии. Сегодня столкновения произошли в Гори и Зугдиди, объектами нападения пророссийских сил зачастую становятся журналисты.

Одной из главных целей партии «Консервативное движение» заявлен диалог с Россией и отказ от евроатлантических устремлений Грузии. Однако деятельность этой партии вызывает открытый протест общественности и гражданских активистов. К примеру, сегодня шумно было в центре Гори, возле офиса «Консервативного движения». После того, как одна из участниц протеста попыталась выяснить, кто сдал помещение пророссийской партии в городе, который в 2008 году бомбили российские самолеты, она подверглась открытой агрессии со стороны членов организации.

«Я обращаюсь к жителям Гори, это позор, что офис этих путинистов был открыт в центре Гори и они занимались российской пропагандой в месте, которое русские бомбили», – сказала Майя Сичинава.

Ночью активисты этой же партии совершили нападение на съемочную группу «Мтавари архи» во время съемки удаления муниципальной службой символики Украины со стены офиса «Консервативной партии». По словам журналиста Эммы Гогохия, офис в сине-желтые цвета покрасили неизвестные, но показательно, что очисткой фасада занялись городские власти:

«Они были вооружены кастетами и стали избивать оператора. Патрульная полиция находилась недалеко и спокойно наблюдала за происходящим, но после того, как стали собираться граждане, вмешалась и задержала пару нападавших, которые пытались уничтожить запись того, как городская служба помогает ликвидировать символику Украины, нанесенную неизвестными лицами».

Аналогичный факт произошел вчера, когда на съемочную группу телекомпании «Формула» в одном из тбилисских кафе было совершено нападение – по словам корреспондента телеканала «Формула» Нано Чакветадзе, во время записи интервью с гражданином России, приехавшим в Грузию после начала войны в Украине. Один из посетителей кафе потребовал их удалиться, поскольку они создавали ему дискомфорт. Дело окончилось избиением съемочной группы, в нападении участвовали несколько человек.

«Участившиеся нападения на журналистов являются результатом развязанной кампании против СМИ и поощряется пассивной реакцией властей», – говорится в заявлении «Коалиции за защиту СМИ».

Глава «Демократической инициативы Грузии» Эдуард Марикашвили обратился с жалобой в Национальную комиссию по коммуникациям с требованием дать правовую оценку работе телекомпании «Альт-инфо», которая занимается открытой поддержкой российского вторжения в Украину:

«Считаем, что весь нарратив вещания этой телекомпании – это оправдание преступлений против человечности тем, что Украина выбрала евроатлантический курс. Главный организатор конфликта Владимир Путин и его действия также названы правильными, таким образом телекомпания пытается оправдать агрессивное военное вмешательство России, представить моральные основания для военных преступлений и их оправдания», – говорится в жалобе.

Вердикт регулятора будет обвялен спустя неделю, 24 марта.

Члены команды «Альт-инфо», в том числе один из основателей и спонсоров созданного этой группой «Консервативного движения» Константин Моргошия, сообщили Радио Свобода, что их телевидение не пугают трудности, в том числе блокировка их канала в Facebook.

Лидер «Консервативного движения» Зураб Махарадзе также затронул этот вопрос в коротком видеообращении, опубликованном 13 марта. Он подчеркнул, что сбывается его предсказание «о начале большого геополитического передела мира».

«Для спасения Грузии в этом шторме мы, представители «Консервативного движения» и «Альт-инфо», переходим на другой режим работы, который предполагает смену местоположения работы. Это означает, что нас не будет в Тбилиси, и мы не сможем выходить в эфир, все должны понимать, что судьба Грузии должна решиться в этом году, я верю, что мы доведем дело до победного конца»», – заявил лидер «Консервативного движения».

Сегодня в Грузии пророссийской партии удалось открыть 62 офиса. Правда, не везде все прошло гладко.

В Хуло, Местии, Амбролаури, Марнеули, Озургети, Кобулети, Шуахеви, Сагареджо гражданские активисты или просто местное население выступили против этой организации, которая является организатором событий 5 июля, когда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Один из них – оператор телекомпании ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава – скончался через неделю после этого.

В частности, гражданская активистка Самира Байрамова выразила свой протест, покрасив фасад офиса консервативного движения в центре Марнеули в цвета украинского флага, написав: «Предатели». В ответ поступили угрозы. Самира разместила на своей странице в Facebook сообщение, которое было получено от конкретного человека в личном мессенджере, где он, помимо ругани, грозился «зарезать ее как курицу».

Этот вопрос был задан министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури во время министерского часа. По его словам, для надлежащего реагирования на эти инциденты необходимо совершенствование правовой базы:

«Что касается высказанного здесь вопроса по «Альт-инфо», следует ли его закрывать или нет. Что я могу сказать по этому поводу... Это может быть не меньшая проблема для тех же правоохранителей, эти столкновения и противостояния. Очень плохие факты, я согласен с вами. У меня может быть свое мнение, закрывать или не закрывать, но закон должен быть усовершенствован, и мы должны им руководствоваться, иначе ни Гомелаури, ни сотрудники министерства не смогут его решить».

На каждое обвинение в свой адрес члены пророссийской партии отвечают, что считают себя единственно национальным, истинно грузинским движением.