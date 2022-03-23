Асида Шакрыл: «Если омбудсмен не может защитить человека, то как тогда быть рядовому гражданину?»

Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл за время своей работы на этой должности, начиная с 2017 года, не раз сталкивалась с проблемой доступа омбудсмена в места содержания заключенных под стражей. Ею были представлены в разные инстанции уже четыре доклада, отражающие данную проблему, но ни исполнительная, ни законодательная ветви власти не отреагировали должным образом.

В текущем месяце произошла история, после которой у Асиды Георгиевны возникло решение обратиться и к журналистскому сообществу. В офис Уполномоченного по правам человека позвонила женщина, двое сыновей которой были задержаны правоохранительными органами. Попытки узнать в МВД точное их местонахождение ни к чему не привели. Асида Шакрыл связалась с заместителем министра внутренних дел Нармания, который курирует вопросы содержания под стражей. Тот сказал, что в тех местах, за которые он отвечает, их нет. Министр внутренних дел Вальтер Бутба ответил, что про этих задержанных он знает, но где они сейчас конкретно находятся, не в курсе…

Рассказав об этом эпизоде вчера на пресс-конференции для трех государственных СМИ, Асида Шакрыл заявила, что за годы ее работы разные главы МВД по-разному исполняли закон. При одних для общения с задержанными не нужно было ждать каких-то разрешений, при других доступ к содержащимся под стражей серьезно ограничивался. Она подчеркнула: «Есть закон «Об Уполномоченном Республики Абхазия по правам человека». Он обладает такой же силой, как закон «О милиции» и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», поэтому здесь не может стоять вопрос о том, что можно нарушать один закон в угоду другим… Если омбудсмен не может защитить человека, используя предоставленные ему законом механизмы, то как тогда быть рядовому гражданину?»

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с Асидой Шакрыл, чтобы задать ряд дополнительных вопросов. Вот что она добавила к истории о поисках задержанных сыновей женщины:

«Одного задержали дома, а второго – на улице. Сотрудники милиции пришли домой, он спал, они провели обыск, забрали его. Потом она искала и не могла найти, в каком они отделении. И она позвонила нам.

– А возраст какой у них?

– Взрослые люди, под пятьдесят лет, сорок с чем-то. Взрослые люди, но при этом их забрали, а протокола задержания, ордера на обыск – ничего этого не было. И вот этот случай… Почему Офис уполномоченного так отреагировал? Это не первый случай, когда мы не можем найти задержанных в списках, содержащихся в СИЗО, ИВС и так далее. И поэтому у нас возникает вопрос, где же они находятся. Мы знаем, что есть такая практика, что их содержат в кабинетах УВД, РОВД и так далее. После того, как мы получили все же информацию о местонахождении сыновей этот женщины, один из них попал в Агудзерский госпиталь, я не смогла посетить его, потому что мне было отказано. Но и когда ранее мы посещали места содержания задержанных без предварительных одобрений, все равно каждое посещение уполномоченным сопровождается телефонными звонками сотрудников вышестоящим должностным лицам, чтобы получить разрешение. Мы неоднократно обращались в Генеральную прокуратуру с призывом отреагировать на незаконные действия должностных лиц. Но на наши обращения, на наши письма Генеральная прокуратура отвечает, что она не усматривает нарушения норм Конституции, закона Республики Абхазии «Об уполномоченном по правам человека». В этом смысле получается, что мы с Генеральной прокуратурой не единомышленники, хотя перед нами одна задача стоит».

Второй задержанный брат находится в Гудаутском РОВД. Многих в обществе удивило сказанное на пресс-конференции, что министр внутренних дел не смог ответить омбудсмену, где находятся задержанные. Асида Шакрыл прокомментировала нам это так:

«Я не знаю… Все это вызывает вопросы, потому что если он владел информацией о их задержании и совершенном ими преступлении (надо, конечно, еще доказать, совершали они его или нет), то значит, наверное, что он владеет и всей остальной информацией тоже.

– А в чем их подозревают, обвиняют?

– Вы знаете, я в это не вникаю. Это вне моей компетенции. Для нас важно, чтобы соблюдались процессуальные нормы, право на доступ к адвокату, право на телефонный звонок…

– Ну, а бывали жалобы, что не давали возможность позвонить?

– Конечно! У нас даже проблема с доступом к адвокату. Вот сейчас особенно, в период пандемии COVID-19, часто бывают отказы в доступе адвокатов к подзащитным. Мы об этом тоже говорим, что это право должно быть обеспечено в любом случае. Нужно создавать условия, перегородки стеклянные установить можно».

В целом Шакрыл убеждена, что правам человека в Абхазии уделяется явно недостаточно внимания. Вот как раз вчера, когда она проводила свою пресс-конференцию, спикер парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции в Сухуме подводил итоги работы шестого созыва Народного Собрания Абхазии, полномочия которого истекают 12 апреля 2022 года. В прошлом году в одном из интервью он сказал «Эху Кавказа», что у парламента еще есть время до конца года заслушать и обсудить отчет омбудсмена, представленный немало месяцев назад. Но видно, заключила Асида Шакрыл, тему соблюдения прав человека парламентарии посчитали не столь важной и до нее очередь так и не дошла.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия