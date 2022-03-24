Вторжение в Украину подчеркивает необходимость поддержки Грузии – генсек НАТО

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Анну Кречетову по статье о дискредитации российской армии из-за плаката с надписью "Фашизм не пройдет". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Уточняется, что Кречетова провела одиночный пикет с плакатом, "привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров". "Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным Силам Российской Федерации", – говорится в протоколе об административном правонарушении.

В Тюмени сегодня задержан местный житель Юрий Рябцев, который вышел в олиночный пикет к зданию думы Тюменской области с плакатом "Я за мир". Его обвинили в дискредитации вооруженных сил России, передает корресподент Сибирь.Реалии.

По словам активиста, он не простоял и десяти минут, когда его задержали полицейские,доставили в отделение и составили протокол.

Рябцев сообщил, что намеренно вышел на пикет с нейтральным лозунгом, "чтобы показать страх режима даже перед нейтральными высказываниями народа". "Насильно мил не будешь. Россияне ненавидят своих правителей за их поступки и лицемерие. Гражданская война - беда для народа. Совесть одна. И каждому придется сделать свой выбор", - сказал тюменский активист.

4 марта Владимир Путин подписал указ о введении административной ответственности за дискредитацию армии. Максимальное наказание по этой статье – штраф в 500 тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических организаций штрафы в несколько раз выше.