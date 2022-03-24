Компания ENKA официально расторгла контракт с правительством Грузии

Турецкая компания ENKA Renewables LLC официально расторгла свой контракт с правительством Грузии, сообщается в опубликованном ENKA Insaat финансовом отчете за 2021 год.

В сообщении отмечается, что инвестиционное соглашение ENKA Renewables с правительством Грузии, которое в контракте представляет АО «Фонд развития энергетики Грузии», относительно разработки, строительства, владения и эксплуатации Намахвани ГЭС (Namakhvan JSC), официально расторгнуто.

В отчете поясняется, что разрыв произошел из-за невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорных обстоятельств, пишет агентство «Новости-Грузия».

Также в отчете указано, что компания списала техническое оборудование, приобретенное для строительства ГЭС в Грузии, а также недвижимость и установки на сумму в 40,4 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2021 года. Списание объясняется невозможностью использования.

Еще в сентябре 2021 года ENKA поставила власти Грузии в известность, что через месяц расторгнет контракт о строительстве на западе страны Намахвани ГЭС. В январе в Грузии закрылись офисы компании.

В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, Грузия получила бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт. Для строительства Намахвани ГЭС ENKA планировала инвестировать в Грузию 800 млн долларов.

Строительство ГЭС вызвало протест среди тысяч жителей Грузии. Волна акций, организованных гражданскими активистами, назвавшими себя «Защитниками Рионского ущелья», началась весной 2021 на западе страны и дошла до Тбилиси. Позже масштабы протеста значительно уменьшились, а его лидеры подверглись критике. Однако несколько десятков человек до сих пор не покидают палатки на территории, где предполагали строить плотину.