Последний путь с украинской войны

В Тбилиси проходят гражданские панихиды по двум грузинским добровольцам, погибшим на войне в Украине, – Георгию Бериашвили и Давиду Ратиани. Их похороны состоятся в субботу. Между тем в Грузию до сих пор не могут доставить тело третьего военного, погибшего 19 марта в Мариуполе, – Бахвы Чикобава.

Ветеран российско-грузинской войны 2008 года, опытный боец и просто хороший человек, – так говорят друзья и близкие о погибшем 18 марта на войне в Украине Георгии Бериашвили. В рядах Вооруженных сил Грузии он не числился с 2014 года. До начала боевых действий он находился в Англии и, узнав о войне, принял решение отправиться в Украину. К десятерым своим единомышленникам он присоединился 4 марта. До того о своих планах он, по словам родных, не сообщал никому. Он погиб 18 марта при бомбежке города Ирпень под Киевом.

«Он только приехал из Англии, все сразу подготовил и тайком от семьи уехал. Совершенно никто не знал, куда он уезжал. В Украину он отправился сам, без чьей-либо помощи, там присоединился к своим сослуживцам. Беро (прозвище Георгия Бериашвили) был настоящим человеком, героем и всегда останется таковым для нас», – говорит Гия Шавишвили – друг семьи Бериашвили.

Сегодня утром в тбилисской церкви св. Марии Египетской началась гражданская панихида по Георгию Бериашвили. Сюда приходят жители Грузии и его друзья. Один из них, Нодар Абулашвили, в интервью грузинским СМИ сказал:

«Мой друг Гия Бериашвили не выдержал и отправился туда. Начал воевать против врага, которого я сегодня могу спокойно назвать врагом всего мира. Ушел прекрасный человек, лучший друг, хороший семьянин и, конечно, профессионал, который мог бы еще долгие годы помогать нашей стране».

Сегодня же состоится гражданская панихида и по грузинскому добровольцу Давиду Ратиани. Как и Бериашвили, он погиб под бомбежкой Ирпеня. Его тело будет перевезено сегодня в тбилисский храм Кашвети. У 53-летнего Давида Ратиани в Тбилиси остались жена и четверо детей, рассказывает друг семьи Шадиман Малания:

«Он принимал участие в войне в Абхазии, героически защищал нашу страну. Он также участвовал в войне 2008 года, дважды побывал в Афганистане. Я так и не повидал его перед отъездом в Украину».

Тела обоих были доставлены в Грузию сегодня утром. Отдать дань уважения Ратиани и Бериашвили в тбилисский аэропорт пришли тысячи людей, не только родные и близкие, но и те, кто впервые услышал имена погибших в новостях, среди таких Лела Чахвадзе:

«Слава нашим героям, героям 21-го века, которые являются примером для наших детей и внуков. Пусть с их бессмертными именами будет связана победа. Я бы пожелала, чтобы мы больше не встречали вот так наших военных, а только с праздником, живых и здоровых».

Вместе с гражданами тела погибших в аэропорту встречала и президент Грузии. С журналистами она не поговорила, лишь выразила соболезнования родным Ратиани и Бериашвили. Другие представители власти не сочли нужным отдать дань уважения погибшим, заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Это еще один позорный поступок «Грузинской мечты». Наших героев-военных, погибших в Украине, доставили в Грузию рано утром, и не было ни одно представителя власти. Была только президент, мы (оппозиция) и, естественно, народ Грузии. Это еще раз показывает их отношение к войне в Украине и отношение к оккупанту».

Оправдаться решил депутат парламента от «Грузинской мечты» Бека Давитулиани, заявив, что власти отдали дань уважения погибшим, выделив финансы из государственного бюджета на их похороны:

«Я соболезную семьям погибших. Расходы на возвращение их тел в Грузию взяло на себя государство и проявило уважение тем, что полностью организовало, так сказать, их проводы. Конечно же, все отдадут дань уважения и все придут на панихиды. Завтра и послезавтра меня не будет в Тбилиси, но, когда вернусь, обязательно приду».

Обоих погибших похоронят в субботу с воинскими почестями. У ворот церкви, где проходит панихида по Георгию Бериашвили, до погребения будет стоять почетный караул и три дня возле его могилы после похорон. Такой же ритуал пройдет и при захоронении Давида Ратиани.

Между тем до сих пор неизвестно, когда в Тбилиси доставят тело еще одного грузинского военнослужащего Бахвы Чикобава. Он погиб 19 марта при артиллерийском ударе по Мариуполю, из-за тяжелой ситуации в городе вывести тело погибшего пока невозможно.

В Украину все трое погибших грузин отправились через несколько дней после начала войны, несмотря на попытки местных властей препятствовать добровольцам, желающим помочь украинцам. Из-за этого, в частности, нет точной информации о том, сколько грузин сейчас воюет за Украину, считают многие военные эксперты. Добровольцы вынуждены добираться туда через третьи страны, причем зачастую о своем решении они не сообщают даже родным. Потому и в Минобороны не могут посчитать число граждан Грузии, воюющих в Украине, считает бригадный генерал в отставке, военный аналитик Амиран Салуквадзе:

«Как обычно, и не только в этой войне, добровольцы уезжают без ведома и согласия государственных структур. Сейчас мы увидели, что даже государства НАТО не берут ответственность за своих добровольцев, так было всегда. Точно сказать, сколько там наших граждан, очень сложно, я думаю человек 100, может, меньше или чуть больше».

Кроме того, сейчас за Украину воюют многие грузины, которые многие годы проживают там, говорит Вахтанг Маисая:

«Многие добровольцы поехали в Украину еще 2014 году. Они приняли украинское гражданство, официально они зарегистрированы как военнослужащие украинских Вооруженных сил. То есть – это сами ВС, регулярные части, национальная гвардия, территориально-оборонная часть, батальоны, которые создавались на абсолютно законных основаниях».

Что касается иностранных добровольцев в целом, точные цифры не называют и украинские власти. Ранее Минобороны Украины сообщало, что к 11 марта в составе «иностранного легиона» воевали бойцы из более чем 50 государств мира, среди них граждане Великобритании, Нидерландов, Дании, Хорватии, Латвии, Польши, Израиля и Канады. По оценкам МИД Украины, по состоянию на 6 марта этого года «почти 20 тысяч опытных ветеранов и добровольцев» подали заявки на вступление в легион, писала новостная служба «Голоса Америки».