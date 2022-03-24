Валерий Кварчия: «Спешно организованное депутатское собрание не имеет юридической силы»

Спикер парламента Валерий Кварчия заявил журналистам на брифинге в Сухуме, что решение об отмене собранием 18 депутатов поправок в Гражданский кодекс Абхазии и в закон «Об актах гражданского состояния» является незаконным, а сам закон им уже подписан и направлен в администрацию президента.

21 марта на очередной сессии парламента за поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс Республики Абхазия проголосовали 22 депутата, поправки были приняты и предоставили возможность восстанавливать абхазскую национальную принадлежность с последующим получением абхазского гражданства и абхазских паспортов.

На следующий день, вечером 22 марта, 18 депутатов объявили о созыве внеочередной парламентской сессии и по требованию оппозиции в лице представителей общественной ветеранской организации «Аруаа» проголосовали единогласно за отмену закона.

23 марта представители «Аруаа» Темур Надарая и Темур Гулия на немногочисленном митинге в Сухуме объявили, что закон отменен и возврата к нему не будет.

Но сегодня история с принятием поправок получила свое продолжение: спикер парламента Валерий Кварчия сообщил в ходе брифинга, что собрание депутатов было незаконным, так как при его проведении был грубо нарушен регламент парламента:

«22 марта в девять часов вечера в парламенте с нарушением наших законов, в том числе, регламента Народного Собрания, без оповещения и согласия спикера парламента произошел опасный прецедент – попытка незаконного созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было принято решение вернуть для рассмотрения во втором чтении поправок в закон «Об актах гражданского состояния», принятых подавляющим большинством депутатов на заседании сессии 21 марта. Так называемая внеочередная сессия была проведена под председательством заместителя спикера парламента Михаила Сангулия».

Валерий Кварчия перечислил статьи регламента, которые были нарушены, в частности, никто не поставил в известность спикера о проведении собрания депутатов и его повестке; спикер ничего не знал и никому не поручал проводить это собрание; был нарушен порядок созыва внеочередного заседания сессии парламента, которое проводится по требованию не менее одной трети депутатского корпуса после письменного обращения, удостоверенного подписями депутатов, к спикеру парламента, что также не было сделано. На собрании депутатов, названном внеочередным заседанием сессии, не присутствовали не только спикер парламента, но и руководитель комитета, вынесшего эти поправки на заседание сессии парламента.

По словам спикера, который является автором проекта поправок, они были приняты в первом чтении в 2021-м году и никаких замечаний к нему, кроме администрации президента, никто не вносил:

«Не существует прецедента возвращения законопроекта, принятого в третьем и окончательном чтении на рассмотрение во втором чтении. Такое даже трудно себе представить. Конечно же, это кем-то спешно организованное депутатское собрание не может иметь юридической силы. Сами поправки в законы «Об актах гражданского состояния» были приняты в первом чтении 31 марта 2021 года. В течение года ни ко мне, как к спикеру, ни в комитеты парламента не поступали в письменном виде какие-либо замечания и предложения за исключением администрации президента, представившей ряд важных предложений. С учетом этих предложений в проект были внесены отдельные изменения, после чего поправки в закон «Об актах гражданского состояния» были вынесены на рассмотрение заседания сессии».

Спикер рассказал, что беседовал с главным противником поправок Темуром Надарая и находящимся под его влиянием Темуром Гулия. Он зачитал текст этих поправок и заявил, что не находит в них ничего, что могло бы подорвать государственность Абхазии:

«Граждане Республики Абхазия и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Абхазия и считающие себя абхазами, и этнические абхазы (абаза) – прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате Русско-Кавказской, Русско-Турецкой войн и других событий XIX-XX веков, имеют право на восстановление абхазской принадлежности. Хотелось бы знать, все ли принятые поправки или какая-то их часть может привести нас к национальной катастрофе? Может, имеется в виду формулировка «лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Абхазия и считающие себя абхазами»? Здесь речь идет о репрессированной в конце 1930-х-1940-х годов абхазской части населения Галского района и ее потомках, часть которых еще сохраняет свое национальное самосознание и просит нас дать им возможность восстановить их абхазскую национальную принадлежность».

Валерий Кварчия уже подписал проект закона и отправил его в администрацию президента. Теперь окончательное решение зависит от президента Аслана Бжания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия