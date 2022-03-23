Закон о восстановлении абхазской национальности отменили через день

На митинг по призыву оппозиционного общественного движения «Аруаа» в Сухуме пришло около двух десятков человек, перед журналистами выступил Темур Надарая и проинформировал о том, что внеочередная сессия парламента отменила поправки в закон об актах гражданского состояния и в Гражданский кодекс РА.

На призыв представителей общественной организации «Аруаа» собраться на митинг и выразить свое отношение к принятым в законы поправкам, позволяющим менять национальность и фамилию с последующим получением абхазского гражданства и паспорта, откликнулись человек двадцать. Малая численность публики не помешала представителю «Аруаа» Темуру Надарая выступить перед журналистами и рассказать о том, как собралась внеочередная сессия парламента и отменила принятые законы.

Созыв внеочередной сессии парламента – событие чрезвычайное, тем не менее депутаты вчера ее провели и отменили принятые позавчера поправки в закон об актах гражданского состояния и в Гражданский кодекс РА. О том, как проходило это заседание, рассказал Темур Надарая, который был свидетелем этого события:

«Вчера на сессии собрались депутаты, 18 человек, они извинились, они сказали, что в связи с тем, что много поправок вносилось, у одних лежал один проект без корректировок, у других – другой. Люди, которые проголосовали, говорят, что больше половины из них не были на комитете. Нам принес спикер и сказал, что это надо сегодня принять на нашей сессии, одной из последних, он настоял, мы как-то… ну то, что самурзаканские абхазы будут свою национальность менять, но то, что из этого потом вытекает, что они автоматом гражданство получают, это не все сразу поняли. Когда они поняли, что они приняли, они извинялись прямо перед ребятами, перед нами. И вот они в девять часов (вечера) добились кворума, собрали 18 человек, сессию вел Миша Сангулия как вице-спикер, потому что спикер обиделся и ушел, сказал, делайте, что хотите, и на сессии они отозвали этот закон для проведения третьего чтения. В связи с тем, что поправки в третьем чтении не прошли, они весь закон сняли».

Надарая пояснил, что под действие этого закона подпадали бы более шести тысяч жителей Гала:

«В Галском районе, в старых его границах, жителей не менее 45 тысяч, а самурзаканских абхазов не более шести с половиной тысяч. Это те, которые были ассимилированы и которые претендуют на то, чтобы вернуть свою национальность. И им надо помочь, но не таким образом, как это массово хотят сделать. Этим надо заниматься, на это надо выделять средства, надо с этими детьми заниматься, с молодежью заниматься. Потом там было еще написано, что лиц без гражданства тоже имеют в виду. Лица без гражданства вообще не имеют отношения к самурзаканским абхазам, это вообще другие люди. Но когда ты дверь открываешь широко, то начинаются процессы, которые ты уже не можешь контролировать. Это очень опасно, потому что там все вообще хотят иметь гражданство Абхазии, чтобы получить потом возможность ехать в Россию, им нужен (абхазский паспорт) в основном как проездной билет».

Надарая также сообщил, что жители Гала в свое время не смогли получить российское гражданство, потому что у них в советских паспортах стоял штамп гражданства Грузии:

«Когда гражданство России абхазы получали, основная часть Абхазии, у них тоже была такая возможность в Галском районе, но там всего 120 граждан России. Мы спрашиваем их, почему вы не взяли российское гражданство, пенсию российскую? Оказывается, у них в эсэсэсэровских паспортах стоял штамп «гражданин Грузии». А в остальной части Абхазии у нас не было этого штампа гражданина Грузии, у нас чистые паспорта советские были, и мы оказывались лицами без гражданства, поэтому по упрощенной схеме получали российское гражданство. А когда они свои паспорта принесли со штампом «гражданин Грузии», у них не получилось с российским гражданством».

Надарая недоволен и принятым на последнем заседании сессии законом о языке, который позволяет избираться в парламент только тем, кто владеет абхазским языком:

«Выражаем свое недовольство принятым законом о языке. Вот уже, наверное, третий созыв в парламенте Абхазии из 35-ти депутатов только трое не абхазы, все остальные абхазы. Что им мешает говорить на абхазском языке? Если бы этот закон касался абхазов, чтобы абхазы не могли избираться депутатами в парламент, если они своего родного государственного языка не знают, я это понимаю. Но лишать более пятидесяти процентов населения возможности избираться, извините меня, я считаю, что это неправильно. Мы ничего не сделали, у нас даже закона об образовании нет, чтобы в армянских школах, в русских школах шло изучение абхазского языка. Это преждевременно. Когда мы добьемся того, что 60-70% населения будет говорить на абхазском, мы такие законы можем принимать».

Он коснулся и вопроса строительства нефтебазы на берегу реки Бзыбь и заявил, что общественность будет требовать независимой экологической экспертизы:

«Мы не против инвестиций, таких инвестиций у нас единицы, по 2,5 млрд рублей, но у них нет разрешения абхазских экологов, об этом сказал сам министр экологии. Но мы теперь уже требуем не абхазскую экологию, подчиненную им, мы требуем независимую экологическую экспертизу этого объекта. Это курортная зона, там до реки пятьсот метров, там люди рядом живут, это пожароопасный объект, поэтому мы этого требуем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия