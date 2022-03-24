«В этот раз дебаты будут особенно острыми»

Центризбирком Южной Осетии обнародовал график выхода в теле- и радиоэфир, а также в печатных изданиях агитационных мероприятий для кандидатов в президенты. Наибольший интерес у избирателей традиционно вызывают теледебаты. Они, по прогнозам экспертов, в этом политическом сезоне ожидаются скандальными.

Ведущая президентских дебатов 2017 года – журналист Ирина Дамбегова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что не обладает конкретной статистикой о влиянии теледебатов на выбор югоосетинских избирателей, но их рейтинги всегда зашкаливают:

«Могу предположить, и даже уверена в том, что в этом году и в этот раз они будут особенно острыми и вызовут большой зрительский интерес. Разумеется, влияние (дебатов) есть и немалое. Также можно предположить, кто в этот раз их будет вести и на чьей стороне он будет. И вот это большая ошибка, если ведущий дебатов, модератор будет это демонстрировать».

По словам журналиста, «накопилось много вопросов и проблем, чрезвычайно болезненных, чувствительных для общества за эти пять лет». При этом, на ее взгляд, все кандидаты могут выступить против одного, и это может сыграть с ними злую шутку:

«Это, конечно, придаст остроту дебатам, но в то же самое время как бы они не перестарались, и как бы они из этого человека, нынешней власти, которого, по моим личным наблюдениям, не хочет больше видеть югоосетинское общество во власти – вдруг может оказаться, что они окажутся в положении жертвы или обиженных, а у нас таких любят. И боюсь, что дебаты будут весьма скандальными и не очень этичными, скажем так. И тот из кандидатов, который будет проявлять мудрость, выдержку и бить точно в цель, не опускаясь до базарного уровня, чрезвычайно выиграет в глазах избирателей. Достаточно со многими я разговариваю на эту тему, и настроение такое, что они ждут с некоторыми кандидатами познакомиться поближе. Некоторые ждут, наверное, некоего развлечения. Но здесь большой шанс завоевать симпатии избирателей для человека с железными нервами, крепкой аргументацией, и для того человека, который, не обращая внимания на всю эту грязь, а она вполне ожидаема, судя по накалу страстей, будет бороться не на уровне «сватья сказала» или «одна баба сказала», не на уровне обвинений и склок, а очень четко, доходчиво и очень тепло – так, чтобы сердца избирателей тронуть своей программой развития… Я бы посоветовала тому кандидату, который всерьез хочет победить, не к оппонентам, а к избирателям обращаться напрямую во время дебатов. Влияние (дебатов) будет, и довольно сильное. Я даже больше скажу: люди ждут их с нетерпением. Многие лично мне говорили: я не знаю, за кого голосовать, но дебаты покажут. Мы же знаем, телевидение такая штука, там ничего не скроешь».

О том, насколько теледебаты могут повлиять на выбор избирателей, с «Эхом Кавказа» поделился своим мнением наиболее опытный их участник, кандидат в президенты Дмитрий Тасоев:

«Я так думаю, что все всегда ждут телевизионных дебатов, потому что бывают ситуации, когда люди вообще не хотят выходить на встречи с кандидатами, и всегда ждут дебатов, чтобы потом определиться.

– Как человек, который участвует в предвыборной гонке, как вы намерены, точнее, какая тактика ведения дебатов у вас выработана на этот год?

– Какая может быть тактика? Я вообще всегда придерживаюсь фактов. Я всегда говорю о том, что случилось, никогда не говорю о том, чего не было никогда и никогда не случалось. Это моя позиция и мой подход.

– Но вы ожидаете грязных дебатов, взаимных обвинений?

– Это уже зависит от каждого кандидата, от его политической культуры, от того, какие у него амбиции, цели. Там масса факторов».

Бесплатное и платное время для кандидатов, по словам директора государственной радиостанции ИР Алана Цховребова, предусмотрено и в радиоэфире:

«Оно равномерно распределено между всеми пятью кандидатами, причем по жеребьевке очередность определена ЦИКом. В бесплатное время у них одна очередность, в платное – другая, потому что жеребьевка проходила два раза – для бесплатного и платного времени. В одном рекламном блоке могут размещаться агитационные материалы всех пяти кандидатов. Материалы, которые будут транслироваться в эфир радио, должны быть утверждены ЦИКом и предварительно оплачены: кандидаты приходят с материалом, на котором стоит резолюция ЦИК, и с квитанцией об оплате. То же касается и бесплатного времени, за исключением оплаты. Материалы на государственном радио ИР выходят только в виде предварительно записанных 30-секундных роликов. Может быть и меньше. Формат общения со слушателями – дебаты, формат «вопрос-ответ» на радио исключен».

По сообщению ЦИК, бесплатные теледебаты стартуют с 28 марта, платные можно начинать с 23-го, и продлятся они до 8 апреля.

Напомним, президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия