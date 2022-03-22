«Еще пять лет такого беспредела мы терпеть не будем!»

В Южной Осетии образовался политический тандем двух снятых с выборов кандидатов в президенты под лозунгом «Выборы без Анатолия Бибилова». Речь идет об экс-президенте Эдуарде Кокойты и бывшем министре обороны Ибрагиме Гассееве, соратники которых не исключают и проведения акций протеста.

Верховный суд Южной Осетии отклонил административные жалобы шестерых кандидатов в президенты, которым Центризбирком отказал в регистрации. Накануне, как сообщает пресс-служба суда, в исках было отказано художнику Гено Каджаеву, преподавателю ЮОГУ Таймуразу Тадтаеву, Аслану Кутарову, депутату Давиду Санакоеву. Вчера почти шесть часов продолжалось рассмотрение жалобы экс-министра обороны Ибрагима Гассеева с тем же исходом. После оглашения вердикта на центральной площади Цхинвала собралось примерно 30 его сторонников, которые через некоторое время разошлись. По словам очевидцев, на площади было больше сотрудников правоохранительных сил, чем тех, кто спонтанно вышел на площадь.

В семь вечера в здании Школы футбола прошла встреча экс-президента Эдуарда Кокойты со своими сторонниками, прямую трансляцию которой вели в сети. Кокойты призвал действующего президента Анатолия Бибилова покинуть предвыборную гонку и не исключил проведения акций протеста. Он поблагодарил бюджетников, которые не побоялись прийти, и назвал своих сторонников основной силой, способной решить исход этих выборов:

«В своем утреннем обращении я обратился к пока еще действующему президенту Анатолию Бибилову. Так как он не сдал лингвистический экзамен, он не должен принимать участие в президентских выборах (аплодисменты). Практически все так называемые кандидаты и представители оппозиции, я к ним обращаюсь, если у кого-то есть какие-то вопросы… Знаете, вы у себя их там решаете, мы сами без вас их решим. Но обманывать народ я никому не позволю, кто бы он ни был. Пускай они там между собой разбираются, но не надо вводить в заблуждение народ Южной Осетии. Это никому не позволено. Тем более в том момент, когда лучшие сыны нашего народа сегодня вместе со своими российскими братьями выполняют свой долг. Это наш общий долг. Мы защищаем себя, мы защищаем Россию… Люди, которые собираются здесь, эта та основная сила, которая решит вопрос выборов… Но я не хочу никому давать повода, чтобы кто-то обвинил мой родной осетинский народ в том, что в то время, как наши ребята гибнут на Украине, мы собрались и проводим какие-то акции протеста… Мы поддерживаем Россию и президента России, но еще пять лет такого беспредела мы терпеть не будем… Мы для чего защищали нашу родину, чтобы над нами издевались внутренние враги?!»

Досталось от экс-президента и оппозиционным силам:

«Они друг друга сливают, каждый из них видит себя президентом, они хотят раздробить наше общество, чтобы Бибилов опять стал президентом. Они играют на него, и пусть это дойдет до них, и они перестанут нас обманывать!.. То, что мы проводим собрания здесь, еще раз показывает наше уважение к президенту России, мы уличные акции не поддерживаем, но мы поддержим тех ребят, которых незаконно лишили такой возможности (участия в выборах). И если другого выхода не будет, и если этот человек (Бибилов) не поймет и не прислушается к голосу народа, у нас другого выхода не будет. Я обращаюсь к представителям силовых структур… Мои боевые братья, мои младшие братья, я безмерно благодарен каждому из вас… Но я не хочу, чтобы было ваше противостояние с народом. Сегодня нарушаются первые три статьи Конституции республики. Ребята, определитесь, с кем вы: со своим народом, за Конституцию или с преступным режимом?»

Еще спустя какое-то время в помещении Школы футбола неожиданно появился и бывший министр обороны Ибрагим Гассеев, которого присутствующие встретили аплодисментами. Он сказал собравшимся, что осетинскому народу не оставили выбора:

«Людям не оставили выбора. Они сделали так, что сняли столько кандидатов, просто так сняли, чтобы выборы не прошли так, как надо. И мы должны собраться и выполнить долг, чтобы он сам, Бибилов, не смог участвовать в выборах. И вот после этого выборы пройдут так, как надо. Мы хотим, чтобы выборы прошли спокойно, красиво, так, как и подобает – без ругани, без хаоса. Этот человек должен уйти. С нашей стороны все бумаги были оформлены правильно, день и ночь наш штаб готовил их, люди сделали все, что могли. Но он (Бибилов) сам пришел ночью и четыре часа ворошил наши бумаги и портил их. Так говорят люди, доказательств у меня нет, но так говорят. И мы хотим, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы не подумали, что я хочу восстановиться в качестве кандидата и что я хочу баллотироваться. Нет, мы хотим, чтобы этот человек больше не баллотировался, пусть снимет свою кандидатуру! (аплодисменты)»

Лозунг «Выборы без Бибилова!» объединил экс-президента Эдуарда Кокойты и бывшего министра обороны Ибрагима Гассеева. Поддержать их пришли также представители «Народной партии», а также не прошедшие регистрацию Аслан Кутаров и Гено Каджаев. По информации «Эха Кавказа», сейчас идут консультации и переговоры с другими кандидатами, чтобы выработать общую стратегию действий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия