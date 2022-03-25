Армения обвинила Азербайджан в захвате села в Нагорном Карабахе. Подробности

Армения утверждает, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

«Ожидаем, что российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции», — говорилось в сообщении МИД Армении.

По заявлению армянских властей, азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения около 16 часов по местному времени. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что местные военные и российские миротворцы пытались «путем переговоров остановить дальнейшее продвижение» азербайджанских войск.

По информации «Радио Азатутюн», из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт. Вечером в Информационном штабе Нагорного карабаха заявили, что продвижение азербайджанских вооруженных сил «пресечено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции».

Как пишет «Медуза», в министерстве обороны Азербайджана отрицают обострение ситуации «на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент».

«На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило», — заявили в ведомстве.

Вечером 24 марта министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры. Они «обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны Армении заявили, что Сурен Папикян во время разговора с российским коллегой «подчеркнул необходимость возвращения азербайджанских частей на исходные позиции», а Сергей Шойгу сказал, что Россия следит за ситуацией и предпринимает шаги для ее мирного разрешения.