Конфликт в Карабахе: с армянской стороны погибли двое военных

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих контрактной службы. По информации ведомства, это произошло «в результате нарушения подразделениями вооруженных сил Азербайджана режима прекращения огня». Ранее сообщалось о ранении пятерых военнослужащих.

«С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют также ударные беспилотники, в том числе «Bayraktar TB-2». В результате действий противника с армянской стороны погибли двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны. Число раненых уточняется», – говорится в сообщении.

Ранее в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе. Из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт.

В МИД Азербайджана говорят, что азербайджанская армия ведет уточнение позиций и пунктов дислокации в регионе. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана повторило требование о «полном выводе из региона остатков армянских незаконных формирований» и нормализации отношений на основе международных правовых принципов.

В Баку также говорят, что сообщения о военных столкновениях с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности.

Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу уже провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сегодня поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным.