Эльдар Шенгелая – 8 фото из архива
«Чудаков не будет?!» Как отреагировали грузины на слова Мераба Мамардашвили о том, что истина важнее родины? Как Серго Параджанов обвел вокруг пальца Комитет госбезопасности? И женщина с выпавшим из рук ведром – как встретили тбилисцы Марчелло Мастроянни? 8 фото из архива режиссера Эльдара Шенгелая.
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