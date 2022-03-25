Эльдар Шенгелая – 8 фото из архива

«Чудаков не будет?!» Как отреагировали грузины на слова Мераба Мамардашвили о том, что истина важнее родины? Как Серго Параджанов обвел вокруг пальца Комитет госбезопасности? И женщина с выпавшим из рук ведром – как встретили тбилисцы Марчелло Мастроянни? 8 фото из архива режиссера Эльдара Шенгелая.