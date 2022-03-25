Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Видео

Эльдар Шенгелая – 8 фото из архива

Эльдар Шенгелая – 8 фото из архива
Embed
Эльдар Шенгелая – 8 фото из архива

No media source currently available

0:00 0:10:51 0:00

«Чудаков не будет?!» Как отреагировали грузины на слова Мераба Мамардашвили о том, что истина важнее родины? Как Серго Параджанов обвел вокруг пальца Комитет госбезопасности? И женщина с выпавшим из рук ведром – как встретили тбилисцы Марчелло Мастроянни? 8 фото из архива режиссера Эльдара Шенгелая.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG