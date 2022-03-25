Спикер югоосетинского парламента: Попытки созвать «ночную» сессию незаконны

Председатель законодательного органа самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Тадтаев прокомментировал стихийный сход населения у здания парламента сегодня вечером, 25 марта.

«Совершенно непонятно для чего организован стихийный сход у стен парламента. Не надо называть это собрание «внеочередной сессией», так как в ночное время сессии не планируются. Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации», - сказал спикер.

Тадтаев еще раз призвал через СМИ всех участников предвыборной кампании четко следовать нормам Конституции и выборного законодательства.

Предположительно, причиной сбора части депутатов в парламент стали видеосъемки члена ЦИК, обнародованные в соцсети. На видео один из членов ЦИК в вечернее время передвигается в кабинетах ЦИК.

Глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила информагентству «Рес», что «не располагает информацией о том, что именно делал член ЦИК в одиночку вне рабочего времени на работе».

«Из моего кабинета ничего не пропало. Все на месте. Поэтому каких-либо претензий я не могу сформировать», - сказала Гагиева.

В югоосетинском парламенте предположили, что «незаконные собрания у стен парламента похожи на попытки Ибрагима Гассеева незаконно захватить власть по сценарию аналогичных попыток 11-летней давности».