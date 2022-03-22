Ибрагим Гассеев: Анатолий Бибилов не должен участвовать в выборах

Снятый с предвыборной гонки экс-министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагим Гассеев заявил, что действующий президент Анатолий Бибилов не должен участвовать в выборах. Гассеев накануне присоединился к собранию сторонников экс-президента Эдуарда Кокойты, которому отказали в участии в выборах на более раннем этапе.

«Моя главная цель – это даже не возвращение в предвыборную гонку, а недопущение участия в ней Анатолия Бибилова. Пока он будет оставаться кандидатом в президенты, он просто не даст провести нам честные выборы», – сказал Гассеев.

Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. К выборам не допустили Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева, которые считались основными конкурентами действующего президента Анатолия Бибилова.

Часть кандидатов, в том числе Гассеев и Санакоев, попыталась обжаловать свой недопуск на выборы, однако Верховный суд отклонил их иски.

Югоосетинский президент уволил министра обороны Ибрагима Гассеева, заявившего о желании баллотироваться в президенты, 25 февраля текущего года.