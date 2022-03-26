Коронавирус в Грузии: 658 новых случаев заражения, 6 человек скончались

За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 6 человек, следует из данных правительственного сайта StopCoV.ge. Общее число летальных исходов к утру пятницы увеличилось до 16 704.

Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 658. Общее число случаев за все время достигло 1 645 959. Данные получены на основании проведения 22,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,88%, за две недели – 4,7%, за семь дней – 3,63%.

Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 290. В Имерети выявили 88 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 53, в Шида Картли – 46, в Гурии – 43, в Кахетии – 43, в Аджарии – 37, в Квемо Картли – 31, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Мцхета-Мтианети – 12, в Самцхе-Джавахети – 7.

Выздоровели 3 478 человек, их общее число выросло до 1 615 166.

На данный момент в Грузии 14 063 активных случая коронавируса. Из них 665 (более 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 184 человека. 13 398 пациентов лечатся на дому.