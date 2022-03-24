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Общество

Врачи отменили отмену пандемии

Ведущие эпидемиологи Грузии предостерегают от излишнего оптимизма по поводу скорого завершения пандемии коронавируса. Эпидемия не ушла, а стабилизировалась, говорят они в ответ на заявления главы Минздрава, который на брифинге объявил о близком завершении борьбы с COVID-19.

Предупреждения эпидемиологов прозвучали сегодня несколько раз. Глава Национального центра по борьбе с заболеваемостью Амиран Гамкрелидзе в разговоре с журналистами предостерег общество от шапкозакидательских настроений:

«Как вы знаете, в ряде стран пандемия вновь заявила о себе, специалисты считают, что будут еще волны. Эпидемия не ушла, а стабилизировалась. Сократилась госпитализация, также сократилось количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. Однако в ряде стран наблюдается резкий рост заболеваемости за счет распространения «Омикрона» В1.2. В Соединенных Штатах наблюдается рост. Однако там показатели вакцинации высоки, число госпитализаций и смертей не увеличивается. Поэтому нашим главным призывом остается: делайте прививки и дополнительные бустерные дозы!»

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Врачи отменили отмену пандемии
by Эхо Кавказа

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Наблюдатели видят в этих словах ответ на громкие заявления министра здравоохранения Зураба Азарашвили, который 22 марта объявил о скорой победе над коронавирусом.

По мнению главврача Центральной инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, эпидемиологическая ситуация не дает поводов для успокоения.

«Развитие эпидемии сегодня перешло в стабильную фазу, но давайте не будем питать иллюзий, что пандемия COVID-19 закончилась, в том числе и в Грузии. Каждый день по-прежнему регистрируется около 1000 случаев заболевания, это не так уж и мало. Когда мы говорим, что это немного, мы сравниваем динамику с 25-26 тысячами случаев. Но в ряде стран мира началась седьмая волна. Например, в Китае, Гонконге, Южной Корее, Германии и ряде других стран. Поэтому мы должны быть бдительными, осторожными. Мы должны использовать период стабилизации, чтобы попытаться вернуться к нормальной жизни», – подчеркнул главврач.

«Расслабляться рано, без высокого охвата вакцинацией эпидемия нескоро уйдет из нашей повседневной жизни, – считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. – Может быть, большинство уже расслабилось и в этом уже не заинтересовано, но для тех, кто в этом нуждается, государство должно в ближайшее время принять решение о добавлении четвертой дозы вакцины. Это люди старше 70 лет, группы риска, у которых прошли три месяца после третьей прививки. А также медицинский персонал – через шесть месяцев после третьей дозы. Прививайся и оставайся в безопасности!»

Неплохим подспорьем в борьбе с пандемией может послужить появление новейших средств борьбы с коронавирусом, заявила сегодня на специальном брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Это, прежде всего, долгожданный препарат компании Pfizer PAXLOVID. Он не будет продаваться в аптеках, его распространение будет осуществляться через систему Министерства здравоохранения, заявила Габуния:

«Препарат для лечения коронавируса PAXLOVID уже находится в стране. Он будет бесплатным для пациента, министерство обеспечивает его распространение через соответствующие подразделения. Семейный врач онлайн-клиники, который считает необходимым, чтобы пациент получил лекарство, передаст информацию в структуру, обеспечивающую доставку лекарства. Далее семейный врач продолжит наблюдение».

На сегодняшний день в Грузии двумя прививками от коронавируса охвачено около 44% населения. Медики считают, что этого критически мало. По словам Гамкрелидзе, новый план вакцинации предполагает закупки новых вакцин, что позволит достичь 70-процентного уровня вакцинации. Ближайшая партия вакцин будет доставлена к апрелю.

За прошедшие сутки в Грузии скончались семь пациентов с COVID-19. Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте stopcov.ge, из 22 532 тестов, проведенных за последние сутки, подтверждено 599 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3846 человек. В настоящее время в стране активно циркулирует штамм «Омикрон», до 95% подтвержденных случаев приходится именно на него.

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