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Закон о восстановлении национальности ждет решения президента

Закон о восстановлении национальности ждет решения президента
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Закон о восстановлении национальности ждет решения президента

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Ситуация вокруг принятия поправок в абхазское законодательство о восстановлении абхазской национальности остается неясной. Спикер парламента Валерий Кварчия говорит, что решение об отмене поправок является незаконным, сам закон им уже подписан и направлен в администрацию президента.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенной республике Абхазия

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