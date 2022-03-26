Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенной республике Абхазия
Закон о восстановлении национальности ждет решения президента
Ситуация вокруг принятия поправок в абхазское законодательство о восстановлении абхазской национальности остается неясной. Спикер парламента Валерий Кварчия говорит, что решение об отмене поправок является незаконным, сам закон им уже подписан и направлен в администрацию президента.
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