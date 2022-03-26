Закон о восстановлении национальности ждет решения президента

Ситуация вокруг принятия поправок в абхазское законодательство о восстановлении абхазской национальности остается неясной. Спикер парламента Валерий Кварчия говорит, что решение об отмене поправок является незаконным, сам закон им уже подписан и направлен в администрацию президента.