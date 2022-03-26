Сход у парламента и «ночные крысы в ЦИКе»

Накануне поздно вечером около ста сторонников югоосетинской оппозиции собрались у парламента и почти три часа ждали решения своих лидеров о дальнейшей стратегии. Их недовольство вылилось на улицу после обнародования экс-президентом Эдуардом Кокойты видеокадров, на которых запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее, ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме. Самому Эдуарду Кокойты, а также Ибрагиму Гассеву, Давиду Санакоеву и другим ЦИК ранее отказал в регистрации. Они настаивают на проведении внеочередного заседания парламента и подчеркивают, что злоупотребления в избиркоме ставят под вопрос легитимность президентских выборов, которые должны состояться 10 апреля.

Сторонники Эдуарда Кокойты, как всегда, активно анонсировали в социальных сетях очередную встречу с экс-президентом в Школе футбола. Они приглашали и журналистов, обещая «сюрприз».

Ровно в семь вечера к собравшимся вышел Эдуард Кокойты, который несколько минут говорил о том, что «мы сделаем так, чтобы здесь у нас были честные выборы в соответствии с Конституцией… Мы поддерживаем наш народ, мы за справедливость, и мы за Конституцию нашей республики, мы за честные выборы». Интрига разрешилась позже, кода присутствующим на большом экране показали видеосюжет, которому экс-президент подобрал название - «Ночные крысы в ЦИКе»:

Эдуард Кокойты: Попросим нашего оператора показать ночных крыс в ЦИКе. Вот этот фильм я бы так и назвал: «Ночные крысы в ЦИКе».

После просмотра фильма Кокойты задал присутствующим риторический вопрос:

Эдуард Кокойты: Видели, да? И разве после этого выборы могут засчитываться?

Присутствующие в зале: Нет!

На видео, обнародованном экс-президентом, запечатлено, как в кабинет главы ЦИК Эмилии Гагиевой неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее, ночное время, среди них – Игорь Чочиев, сотрудник Центризбиркома от «Единой Осетии», и другие представители президента Анатолия Бибилова.

Пока Кокойты продолжал выступать перед сторонниками, появилась информация о том, что часть депутатов, которые также посмотрели обнародованную видеозапись, собираются на экстренное заседание, куда приглашают и Эдуарда Кокойты. К зданию парламента начали стекаться и те, кто находился в Школе футбола.

Экс-президент и бывший министр обороны Ибрагим Гассеев зашли в здание законодательного органа, после чего, спохватившись, силовики вдруг его оцепили. Внутри здания находились сотрудники Госохраны и МВД. На улице можно было увидеть все начальствующее звено правоохранительных органов Южной Осетии. Сотрудники Госохраны, которые находились в здании парламента, пытались понять, что происходит. Начальник одного из подразделений начал задавать вопросы депутату Гарри Мулдарову, который объяснил ему, что депутаты ждут проведения экстренного заседания, а собравшиеся снаружи люди - это избиратели, которые также приглашены на него, и что такой прецедент уже был, когда сам Анатолий Бибилов и его партия «Единая Осетия» провели заседание с участием своих избирателей. Особенное раздражение силовиков вызывало присутствие журналиста.

Все это время депутаты продолжали приезжать в парламент, ожидая начала экстренного заседания, на которое были приглашены и представители партии большинства – «Единой Осетии», во главе со спикером Аланом Тадтаевым.

Депутат Давид Санакоев эмоционально заявил коллегам, что собирается в случае необходимости пробыть в парламенте до утра:

«Я не ухожу домой, я буду здесь, потому что нарушены мои права. Никто их не хочет защищать, я хочу защищать их законами, которым я служу, как и своему народу. Я это хочу сделать здесь и никуда отсюда не уйду. Потому что ночные смены у нас, оказывается, широко распространены. Не только в ЦИКе, я хочу и в парламенте ввести ночные смены. Кто со мной? Будет у нас первая депутатская группа, которая работает в ночную смену. Я даже придумал про гудок. Например, я помню на БМК, на котором работали мои дедушка с бабушкой, когда у них была ночная смена, их предупреждали гудком. Будем гудеть этим гудком и здесь, чтобы ночная смена пришла на свою работу».

Вместе с депутатами начала заседания ожидали в отдельном кабинете и Ибрагим Гассеев с Эдуардом Кокойты. За время ожидания на разные телефоны как минимум два раза звонили из Москвы с вопросом, действительно ли югоосетинский парламент был захвачен. Чуть позже официальные ресурсы распространили комментарий спикера Алана Тадтаева, который отверг возможность проведения внеочередного заседания:

«Совершенно непонятно, для чего организован стихийный сход у стен парламента. Не надо называть это собрание "внеочередной сессией", так как в ночное время сессии не планируются. Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации».

После заявления Тадтаева стало понятно, что ни спикер, ни кто-либо из депутатов от правящей партии в парламент приходить не собираются.

Депутаты четырех фракций – «Народной партии», «Ныхаса», один представитель Компартии и парламентарии из объединения «За справедливость» уединились для выработки общего заявления в одну из комнат парламента. Спустя приблизительно полтора часа 14 парламентариев выступили с совместным видеообращением к народу Южной Осетии. Амиран Дьяконов, депутат от «Народной партии», заявил:

«Сегодня, 25 марта, была опубликована информация, свидетельствующая о том, что в ночное время в здание ЦИК проникли представители партии «Единая Осетия» и посторонние люди, не имеющие отношения к работе ЦИК. Информация свидетельствует о том, что в работе ЦИК сложилась нездоровая ситуация, указывающая на совершение преступления, затрагивающего сферу государственной безопасности РЮО. Мы, представители политических партий, обратились к председателю парламента и фракции «Единая Осетия» с требованием незамедлительного проведения внеочередной сессии парламента РЮО. Наше обращение осталось без ответа. Учитывая сложившуюся сложную общественно-политическую ситуацию, которая грозит вылиться в массовые протесты населения в столь сложное время, мы обращаемся к генеральному прокурору РЮО и председателю Комитета госбезопасности РЮО явиться в парламент и дать разъяснения относительно того, какие меры принимаются соответствующими правоохранительными органами по обнародованным фактам, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления…»

Депутат Давид Санакоев добавил:

«На улице собирается народ. Это представители тех кандидатов, которые были незаконно не допущены к выборам, потому что проводились разные манипуляции, как мы сейчас увидели, с их документами. Поэтому в интересах каждого гражданина республики, чтобы виновные в совершении разных противоправных деяний получили наказание, как и кандидат, который направил своих людей (в ЦИК), которые совершают эти противоправные действия, – был снят с предвыборной гонки, и чтобы выборы прошли в нормальном русле».

На обращение 14-ти депутатов также не последовало никакой реакции власти. Приблизительно в половине двенадцатого ночи, опять же приняв коллегиальное решение, они вышли к мерзнувшим возле здания парламента людям. Депутат от «Народной партии» Амиран Дьяконов сообщил собравшимся, что внеочередное заседание соберется в понедельник:

«К сожалению, в нарушение регламента и законодательства, наше предложение о проведении внеочередной сессии было проигнорировано. Точно так же, как сегодня было проигнорировано наше и ваше обращение к ним, провести внеочередную сессию парламента РЮО. Учитывая сложившиеся обстоятельства, было принято решение в понедельник, в 12 часов, провести внеочередную сессию парламента РЮО, куда будут приглашены Генеральный прокурор РЮО и председатель Комитета госбезопасности с разъяснениями относительно мер, которые ими были приняты по тому вопиющему факту, который был обнародован. И я надеюсь, что благоразумие возобладает над беззаконием и безответственностью, которые проявляют наши коллеги, и сессия будет проведена, и мы вместе с вами получим соответствующую информацию о том, что происходит».

Уже после указанных событий в парламенте один из членов ЦИК – Тимур Кокойты, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» вывесил переписку в чате сотрудников ЦИК между «героем» ночной съемки Игорем Чочиевым и главой Центризбиркома Эмилией Гагиевой после обнародования видеозаписи.

Тимур Кокойты написал, что на этом прекращает свою деятельность в Центризбиркоме: «Все вы помните, какое сопротивление со стороны партии власти пришлось преодолеть, чтобы меня пропустили в состав Центральной избирательной комиссии. Теперь вот стало понятно, чем была обусловлена тогда позиция «Единой Осетии» по моей кандидатуре. Собственно, я шел в ЦИК лишь с одной целью – вовремя показать общественности, когда ее будут обманывать. Полагаю, свою миссию я выполнил сегодня досрочно, за 15 дней до дня голосования. Без лишней патетики скажу вам: в день выборов, 10-го апреля, вы ничего не решаете. Ваши голоса не имеют значения, пока ключи от всех дверей у выходцев из вышеуказанной партии».

В сеть было выложено и заявление секретаря ЦИК Кристины Авлоховой в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности члена ЦИК Игоря Чочиева, а также членов рабочей группы избиркома по проверке документов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия