Владимир Зеленский: Россия, конечно же, потеряет и Абхазию

Россия потеряет Абхазию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с российскими журналистами, отвечая на вопрос главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова – «зачем это Владимиру Путину?».

«И Абхазию, и всё это — всё потеряет, конечно же, Россия. Но проблема же в том, а как потом тем людям сживаться? Это так же, как нам с Донбассом, где детям десять лет промывали в школе: кто мы, какие мы нацисты… А как нам потом с этим? В этом проблема», – сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что у Путина «многовекторный подход» к вопросу места и лидерства России в мире.

«Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход. И это разные вещи: Кавказ это Кавказ, грузины это грузины, молдаване это молдаване, а Украина это Украина. Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка — он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой. Второе — конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа — он точно понимает, какой народ здесь. К сожалению, я считаю, что его планы — не стратегические. Стратегия — это что будет через сто лет с государством, которое он возглавляет четверть века. [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент — Мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник», – сказал Зеленский.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В отношении журналистов, которые участвовали в разговоре с ним, начата проверка.