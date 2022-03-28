За 5 лет «безвиза» граждане Грузии осуществили более 1.5 млн визитов в ЕС

За пять лет с начала действия безвизового режима с ЕС, более миллиона граждан Грузии осуществили в страны Европы более полутора миллионов визитов. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства. Премьер поздравил жителей Грузии с пятилетием введения безвизового режима между Грузией и ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Сегодня – пятилетие с момента введения безвизового режима с ЕС, поэтому всех поздравляю с этой значительной датой. Мы, всё правительство очень много работали для этого. Хочу поблагодарить всех, кто внес в клад в достижение этого результата.

Тут же хочу напомнить населению, что этот процесс мы начали в 2013 году, когда нам был передан план действий по безвизовому режиму. Правительство провело интенсивную работу, и этот процесс мы завершили в декабре 2015 года.

ЕС посчитал сделанное удовлетворительным и после этого, приблизительно через год визовый режим был снят, и наши граждане отправляются в страны ЕС без виз», — сказал Гарибашвили.

В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза (максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода).