«Это может помочь Украине, но нас обречь на большие беды»

Заявление главы Совбеза и обороны Украины Алексея Данилова об открытии «второго фронта» в Грузии активно обсуждают и пользователи социальных сетей.

– Как вы отнеслись к заявлению Алексея Данилова?

Вато: Несмотря на то, что я полностью поддерживаю Украину, как любой нормальный гражданин не только Грузии, но и любой другой страны мира, я всю же считаю, что это провокационное заявление. Даже многие государства НАТО, которые могут дать отпор России, стараются не окунаться в этот конфликт полностью, стараются сделать так, чтобы война проходила за территорией альянса. Поэтому такое заявление мне кажется абсурдным, нас призывают вступить в военный конфликт, хоть и ради возвращения оккупированных территорий. Для Грузии это чревато негативными последствиями.

Мари: Достаточно негативно отнеслась к этому заявлению. Мы совершенно не готовы к такому. Армия не готова к открытию «второго фронта» в помощь Украине, да и техники у нас нет соответствующей, нет ничего, чтобы не просто противостоять России, но даже обороняться. А то, чем это нам может грозить, мы все прекрасно знаем. Народ Грузии поддерживает мирное возвращение оккупированных территорий, и мы должны придерживаться этого сценария. Я не поддерживаю войну.

Кока: Сама идея неплохая в том плане, что, да, открытие у нас «второго фронта» значительно помогло бы Украине. Но Грузии это сулит много опасностей. Учитывая то, как наши власти в последнее время ведут себя, я сомневаюсь, что на нашу защиту встанет весь мир, как сейчас это происходит в случае с Украиной. В итоге это может помочь Украине, но обречь нас на большие беды. Я не говорю, что мы должны бояться войны, я считаю первоочередной задачей – возвращение наших территорий. Но мне кажется, возвращать их нужно иначе. Необходим хороший план, нельзя спешить, ведь это большая ответственность.

Тика: Если мы откроем «второй фронт», то это будет означать, что мы открыто вступаем в войну. Я не знаю, есть ли у нас такая возможность, ресурсы. Я думаю, мы сейчас не готовы к войне и в этом заслуга наших властей. Они делают все для того, чтобы население страны постепенно свыклось с российской оккупацией. И сделали все, чтобы у нас не было никаких сил вступать в войну.

Георгий: Конечно, это очень интересное предложение. Но в данных условиях это нереально. К этому не готова наша армия, нет никакого плана по возвращению территорий, на это необходимо время. Я понимаю, что это прекрасный шанс, когда все российские войска выведены из оккупированных территорий, но мы все же не готовы. Все произошло очень быстро, никто не мог себе представить, что такое может произойти в ближайшие дни, потому на подготовку не было времени. Мы что, должны быстро сесть в танки и поехать на оккупированные земли? В общем, необходимо подготовить план, как тактически, так и логистически.

Ника: Очень и очень безответственное заявление было. Я ни в коем случае не поддерживаю эту идею. Почему сейчас Грузия должна начинать войну из-за того, чтобы кому-то облегчить дело? Что вообще имел в виду этот человек? Он хочет, чтобы и у нас были человеческие жертвы? Он прямым текстом сказал – умирайте и убивайте, чтобы нам было легче. Я вообще не считаю, что на эту тему стоит говорить серьезно.