В Тбилиси не хотят воевать с Сухуми и Цхинвали

Может ли война в Украине стать возможностью для Грузии восстановить территориальную целостность? Вопрос бурно обсуждается в грузинских политических кругах с того момента, как глава украинского Совбеза и обороны Алексей Данилов фактически призвал Грузию, и не только ее, открыть второй фронт для возвращения отторгнутых Россией территорий. Идея не понравилось ни грузинским властям, ни оппозиции.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов попал под влияние депутатов «Нацдвижения», которые на прошлой неделе были в Киеве, – такое объяснение нашли в правящей «Грузинской мечте» словам украинского силовика, который на выходных в одном из интервью заявил, что Украину устроило бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдове для восстановления военным путем территориальной целостности своей страны. И хотя все выходные в правящей партии активно осуждали эту идею, председатель партии власти Ираклий Кобахидзе сегодня решил дать по этой теме развернутый ответ. Он был полон обвинений в адрес «Нацдвижения» и других оппозиционных партий, которых Кобахидзе называет не иначе как «партиями войны».

«Отзыв посла Украины из Грузии также был организованным «партией войны» актом политического давления, а призывы о присоединении к санкциям против России, отправка добровольцев в Украину – дискриминационная пропаганда против граждан российской национальности», – список претензий Кобахидзе на этом не заканчивается.

«Прямые или косвенные разговоры «партии войны» о так называемом окне возможности и призывы к восстановлению территориальной целостности путем войны также служат цели перенести военный конфликт в Грузию. В связи с этим хотим четко заявить – власть Грузии остается верной политике мирной деоккупации и воспрепятствует всем провокациям, которые ставят целью эскалацию нового военного противостояния с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Мы все хорошо понимаем, что любая война в Абхазии и Цхинвали (регионе) будет войной не только между грузинами и оккупационными силами России, но также войной между абхазами, грузинами и осетинами. Новая братоубийственная война будет огромнейшим непростительным преступлением перед историей нашей страны, чего мы больше не допустим. Существующая тяжелая ситуация если и создает какое-либо окно возможности, то это возможность протянуть руку помощи живущим на оккупированных территориях людям для преодоления острых социальных проблем», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Но идея открытия второго фронта не понравилась и оппозиции. Там с пониманием отнеслись к эмоциям главы украинского Совбеза, но тем не менее сочли неприемлемыми такие предложения. Критикуют в оппозиции и точку зрения грузинских властей. Теона Акубардия, бывший замглавы Совбеза, депутат «Стратегии Агмашенебели», напомнила, что после августовской войны предыдущая власть Грузии тоже в одностороннем порядке взяла обязательство урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем:

«Давно заявлено также и то, что и в оккупированной Абхазии, и в Цхинвальском регионе – наши граждане, и что мы хотим не только возвращения территорий, но и людей. Поэтому любое заявление с военной риторикой – неприемлемо».

Представители власти в актуализации этого вопроса обвиняют, в том числе, и третьего президента Михаила Саакашвили. Он на своих судебных процессах часто затрагивает тему Украины, Абхазии и Южной Осетии. Правда, в своих выступлениях ранее он сам критиковал аффилированные с властями определенные группы, которые рассматривают возможность восстановления территориальной целостности Грузии в контексте войны в Украине.

И сегодня на судебном процессе Михаил Саакашвили говорил об Украине, о том, что грузинские власти сделали ставку на победу России, что очень стыдно из-за этого перед украинским народом, и призвал грузинский народ наступать на власть «Грузинской мечты».

«Они изменники (родины), посаженные Россией шныри, прямые агенты, мы спасем страну только свержением правительства, лишь массовыми акциями», – кричал Саакашвили в судебном зале.

Спекулировать на эти темы считает недопустимым бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, конфликтолог Паата Закареишвили:

«К сожалению, национальные интересы Грузии и интересы «Грузинской мечты» – совсем разные вещи. «Грузинская мечта» занимается спором с «Национальным движением», больше ничем. Сейчас наступило хорошее время для того, чтобы вопрос деоккупации, который почему-то исчез из словаря «Грузинской мечты», стал повесткой дня ЕС, НАТО и мирового сообщества. И мы должны объяснить абхазским и осетинским потенциальным согражданам, что у нас два вызова – российский империализм и примирение, мирное решение конфликта с осетинским и абхазским обществами».

У Пааты Закареишвили есть рекомендации и к украинским чиновникам и политикам - лучше разобраться в грузинском контексте:

«У Грузии совсем другой внутренний контекст, нежели в Украине. В Украине воюют как государство Россия, так и этнические русские, которые симпатизируют России и поддерживают российскую агрессию. Украинцы должны лучше понимать внутренний контекст Грузии. У нас два вызова: первый – российский империализм, и нужно противостоять ему, как украинцы, и второй – убедить абхазов и осетин в том, что проживание с грузинами в одном государстве должно стать преимуществом, лучшим вариантом, чем быть с Россией в составе ее империи. А в Украине другая ситуация: там русские, которые не хотят жить с украинцами, – за русский империализм, в отличие от абхазов и осетин, которые не за русский империализм, а против грузинской государственности. И Грузия пока никак не может заинтересовать их жить в едином государстве».

Но эта проблема не чужда и президенту Украины Владимиру Зеленскому. В интервью журналистам из России он предположил, что рано или поздно Россия потеряет контроль над отколовшимися от Украины регионами, и не только: в этом контексте он упомянул и Абхазию.

«И Абхазию, и все это, все потеряет, конечно же, Россия. Но проблема же в том, а как потом тем людям сживаться? Это так же, как нам с Донбассом, где детям десять лет промывали в школе мозги: кто мы, какие мы нацисты… А как нам потом с этим? В этом проблема», – сказал Зеленский

И как решить эту проблему, пока не знают ни в Киеве, ни в Тбилиси.