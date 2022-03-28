В ценах на бензин нашли военную составляющую

«Грузинская мечта» обвинила «Нацдвижение» в организации митингов против роста цен на топливо. В партии власти связывают подорожание с ситуацией на мировых рынках и категорически отказываются снижать акциз на топливо, который составляет 500 лари на тонну.

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили вспомнил вчерашнюю акцию протеста из-за роста цен на бензин. По мнению чиновника, протест организован оппозицией, а повышение цен обусловлено не бездействием правительства, а мировой тенденцией.

«Мы видели какие-то митинги, за которыми, надо сказать, стояло «Национальное движение». Я понимаю, что наши граждане очень обеспокоены, но когда мы говорим об инфляции, я хотел бы напомнить, что ее темпы во многих странах не только превысили прогнозируемые, но и достигли рекордных уровней за последние десятилетия – в Соединенных Штатах, Германии, Турции. Грузия не может быть исключением, потому что мы маленькая страна с небольшой экономикой, и то, что происходит в Европе, Америке, конечно, влияет и на нас. Это нужно хорошо понимать и объяснять нашим гражданам», – сказал премьер-министр.

Другие лидеры партии власти также видят корни проблемы за пределами страны. К примеру, генсек партии Каха Каладзе рекомендовал гражданам дождаться окончания войны в Украине:

«Рост цен на топливо очевиден. Для этого есть свои причины. Это война, рост цен на международном рынке, что очень плохо. Я понимаю, что цены на бензин выросли и есть проблемы у домохозяйств. Из этой ситуации существует один выход – прекращение войны в Украине, которая является серьезной проблемой не только для региона, но и всего мира».

В оппозиции обвиняют власть в подмене понятий. По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, заявление Гарибашвили является спекулятивным и оторвано от реальности.

«Вы забываете, что являетесь премьер-министром одной из беднейших стран, где людям ежедневно приходится бороться за выживание. У протестующих было самое простое требование – отменить акциз на топливо, налог, который ваше правительство удвоил в 2016 году. Необходимо снизить акциз, чтобы обуздать инфляцию и люди вздохнули спокойно. Господин Ираклий, прислушайтесь к гласу народа. Я солидарен с требованиями митингующих, это решение облегчит положение людей», – сказал Вашадзе.

Заявление премьера не осталось незамеченным для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в своем эмоциональном выступлении из зала суда обвинил правительство во лжи:

«Когда я ехал на суд, я увидел цены на бензин, 4 лари на заправках. Вчера вышли люди и потребовали, чтобы вы уменьшили, убрали акциз, и цена будет снижена почти на один лари. Правительство сегодня заявило, что все, кто выходит на улицы, являются сторонниками «Нацдвижения», и, если мы выполним эти требования, мы потеряем миллиард лари и не сможем выполнить наши социальные обязательства. Они нас держат за дегенератов? Один миллиард лари – это 200 миллионов, которые они тратят на автомобили, 400 миллионов, которые они тратят на премии, включая прокуратуру, суды. Несколько сотен миллионов лари они тратят, например, на строительство нового здания прокуратуры и массу других административных расходов. Даже 2 миллиарда лари можно высвободить в счет отказа от дорогих кресел и автомобилей», – заявил экс-президент.

Впрочем, судя по позиции главы Минфина Лаши Хуцишвили, в правительстве не намерены отступать.

«Я хотел бы объяснить населению содержание требований, которые сегодня устанавливаются в отношении цен на топливо, в частности, акцизов и НДС. Они составляют 1,3 миллиарда лари – это примерно 8% наших налоговых поступлений. Естественно, невозможно говорить о потере таких огромных доходов, когда текущий бюджет спланирован с учетом социальных обязательств, которые страна взяла на себя перед нашим населением», – подчеркнул министр.

В ходе вчерашней акции в Тбилиси участники перекрыли дорогу в центральной части столицы. Их основное требование – отмена акциза на топливо и перевод НДС с 18% на плавающий режим, что, по мнению протестующих, позволит снизить цены на топливо приблизительно на 80 тетри. Напомним, в 2016 году в целях дополнительных мер по увеличению доходов госбюджета акциз на топливо был поднят с 250 до 500 лари на тонну. В ходе вчерашних беспорядков правоохранители задержали около 20 человек, часть из них сегодня была подвергнута административным взысканиям.